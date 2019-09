Die beste Currywurst: Das ist die Top 10 unserer Leser in Franken

Ursprünglich kommt sie aus Berlin, inzwischen ist sie aber in ganz Deutschland beliebt: Die Currywurst. Ein typisch deutsches Gericht aus Bratwurst beziehungsweise Brühwurst, die mit einer Curry-Tomaten-Soße serviert wird. Vor allem an Imbissen ist sie häufig zu finden - gerne mit Pommes oder einem Brötchen. Wo gibt es in Franken die beste Currywurst? Wir haben die Antwort!

Wir wollten von den inFranken.de - Lesern wissen, wo man die beste Currywurst in Franken bekommt. Hier sind eure Top 10:

Platz 10: Lydia's Bratwursthaisl in Wunsiedel

In Lydia's Bratwursthaisl dreht sich alles rund um den Holzkohlegrill, denn auf den Geschmack wird hier viel Wert gelegt.

Adresse: Sechsämterlandstraße, 95632 Wunsiedel

Telefon: 0175 605 2970

Lydia's Bratwursthaisl - Facebook-Seite

Platz 9: Brauerei Kathibräu in Heckenhof

Die Brauerei Kathibräu ist nicht nur für ihre legendäre Currywurst bekannt, sondern auch ein beliebter Bikertreff.

Adresse: Heckenhof 1, 91347 Aufseß

Telefon: 09198 277

Brauerei Kathibräu

Platz 8: Imbiss am Tevi in Nürnberg Nord

Der Imbiss am Tevi im Norden Nürnbergs bietet neben der Currywurst auch Fränkische Bratwürste, Fischbrötchen und Schnitzel - und das alles bei entspannter Atmosphäre.

Adresse: Kleinreuther Weg 124, 90425 Nürnberg

Telefon: 0911 35 82 30

Imbiss am Tevi

Platz 7: Der Worschtkönig in Bayreuth

Der Bayreuther Worschtkönig geht mit der Zeit und bietet auch vegetarische Currywurst an. Ansonsten gibt es Bratwürste in allen Formen und Ausführungen - besonders beliebt ist die Currywurst Hawaii.

Adresse: Theodor-Schmidt-Straße 14, 95448 Bayreuth

Telefon: 0921 79 322 401

Der Worschtkönig - Homepage

Platz 6: Imbissbetrieb Otto Ströbel in Bad Kissingen

Der Imbiss O. Ströbel im Herzen von Bad Kissingen überzeugte viele unserer Leser mit seiner saftigen Currywurst und der leckeren Soße.

Adresse: Schulgasse 3, 97688 Bad Kissingen

Telefon: 0971 61589

Imbissbetrieb Otto Ströbel - Facebook-Seite

Platz 5: Katastrophen Imbiss Weiß in Hof

Der Katastrophen Imbiss in Hof hat zwar einen abschreckenden Namen, aber dafür eine umso bessere Currywurst, wenn man nach der Meinung unserer Leser geht.

Adresse: An der Michaelisbrücke 2, 95028 Hof

Telefon: 09281 42362

Katastrophen-Imbiss - Facebook-Seite

Platz 4: XXL Grill in Schweifurt

Der Grill-Imbiss an der Ecke zum Roßmarkt lockt mit seinem einzigartigen Charme und seinen großen Portionen.

Adresse: Johannisgasse 9, 97421 Schweinfurt

Telefon: 09721 24848

XXL-Grill Schweinfurt - Facebook-Seite

Platz 3: CurryWoschdHaus

Das CurryWoschdHaus hat unsere Leser in Fürth und auch in Forchheim überzeugt - und es damit auf Platz 3 unserer Top-Empfehlungen geschafft.

Adresse: Höfener Str. 80, 90763 Fürth & Paradeplatz 5, 91301 Forchheim

Telefon: 0911 78 76 38 80 (Fürth) & 09191 719 1247 (Forchheim)

CurryWoschdHaus - Homepage

Platz 2: WurstDurst in Nürnberg

WurstDurst gibt es als Lokal und auch als Food Truck. Es gibt stets sechs verschiedene Würste zur Auswahl - von Metzgern aus der Region.

Adresse: Luitpoldstraße 13, 90402 Nürnberg

Telefon: 0911 9928 5880

WurstDurst - Homepage

Platz 1: Curry 79er in Kronach

Den unumstrittenen ersten Platz belegt Curry 79er in Kronach mit seiner original Berliner Currywurst - und das zu erschwinglichen Preisen.

Adresse: Hammersteig 1a, 96317 Kronach

Telefon: 0171 9282628

Curry 79er - Facebook-Seite

Hinweis: Die Liste basiert auf den subjektiven Erfahrungen unserer Leser - sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Objektivität.

