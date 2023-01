Die 7 besten Bäcker in Würzburg - Diese Bäckereien solltest du kennen

7 Bäckereien in Würzburg Düll Die Brotbäckerei Bäckerei Gehrold Schrauts Bäckerlädle Bäckerei Gebert Bäckerei Hanselmann Webers Bäckerei Bäckerei und Konditorei Brandstetter

In Würzburg gibt es viele Bäcker, die bei der Kundschaft gut ankommen. Neben neueren Unternehmen gibt es auch alteingesessene Bäckereien, die auf mehr als 100 Jahre Backtradition blicken. Wenn du in Würzburg Brot, Brötchen, Kuchen oder andere Backwaren kaufen möchtest, hast du die Qual der Wahl. Im Folgenden sind die Bäckereien aufgeführt, die laut Google-Bewertungen zu den besten der Stadt gehören.

Düll Die Brotbäckerei

Wenn du das wohl beste Brot Würzburgs suchst, wirst du in der Brotbäckerei Düll fündig. Hier ist weniger mehr. Der Betrieb aus der Theaterstraße bietet täglich lediglich 7 verschiedene Brote an. Sechs klassische Rezepte und ein wechselndes, etwas außergewöhnliches Brot.

Das simple Konzept kommt bei der Kundschaft gut an. Die Bewertungen im Internet sind durchweg positiv. Der schlichte Verkaufsladen und die einfachen, aber schmackhaften Rezepte machen die Backwaren zu Verkaufsschlagern. Die Konsument*innen loben besonders Qualität und Haltbarkeit der Brote aus der Brotbäckerei Düll.

Den Verkaufsladen der Brotbäckerei findest du in der Theaterstraße 9 in Würzburg. Er ist Dienstag bis Freitag von 10.00 - 18.00 Uhr geöffnet. Samstag kann man zwischen 9.00 und 14.00 Uhr frisches Brot kaufen. Wegen der großen Nachfrage nimmt die Brotbäckerei auch Vorbestellungen an.

Theaterstraße 9, 97070 Würzburg

Di - Fr: 10.00 - 18.00 Uhr

Sa: 9.00 - 14.00 Uhr

Web: https://duell-brot.de/

Bäckerei Gebert

Auch in der beliebten Semmelstraße in der Innenstadt Würzburgs gibt es eine sehr gute Bäckerei. Bei der Bäckerei Gebert handelt es sich um einen Backbetrieb aus dem unterfränkischen Gnodstadt, der in mehreren Städten der Region Verkaufsläden betreibt.

Der Handwerksbetrieb aus dem südlichen Landkreis Kitzingen besteht in der 5. Generation und setzt seit jeher auf Tradition. Alle angebotenen Backwaren stammen aus der hauseigenen Backstube. Das kommt bei den Kund*innen sehr gut an. Die Rezensionen sind voll des Lobes und es ist immer wieder davon zu lesen, dass die Bäckerei Gebert mit Qualität und Geschmack der Backwaren überzeugt. Auch die verschiedenen Zertifizierungen wie das Demeter-Siegel kommen gut an.

Der Verkaufsladen in der Semmelstraße hat Montag bis Freitag von 7.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Wenn du auch am Wochenende frische Backwaren von Gebert kaufen möchtest, kannst du auf eine der anderen Filialen in der Umgebung, die auch samstags offen haben, ausweichen.

Semmelstraße 21, 97070 Würzburg

Mo - Fr: 7.00 - 18.00 Uhr

Web: https://baeckerei-gebert.de/

Bäckerei Gehrold

Die Bäckerei Gehrold gehört in Würzburg ohne Frage zu den Topadressen in Sachen frische Backwaren. In den Filialen in der Münzstraße und in der Sanderstraße herrscht täglich großer Andrang. Sonntags kann es vor der Filiale in der Sanderstraße zu längeren Schlangen kommen.

Die Kundschaft, die ihre Erfahrungen mit der Bäckerei Gehrold auf Google teilt, gibt fast ausschließlich positives Feedback. Das Sortiment, welches neben den Standardbackwaren auch Kuchen, Torten und belegte Brötchen enthält, kommt sehr gut an. Viele loben das Handwerk und sind mit den fairen Preisen zufrieden. Die Schlange, die sich sonntags vor dem Laden bildet, stört keinen und spricht für die Beliebtheit der Backwaren von Gehrold.

Die Filiale in der Sanderstraße 18 hat Montag bis Freitag von 7.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Samstags kannst du von 7.00 bis 13.00 Uhr und sonntags von 8.00 bis 11.00 Uhr bei der Bäckerei Gehrold einkaufen.

Sanderstraße 18, 97070 Würzburg

Mo - Fr: 7.00 - 18.00 Uhr

Sa: 7.00 - 13.00 Uhr

So: 8.00 - 11.00 Uhr

Web: https://www.baeckereigehrold.de/

Schrauts Bäckerlädle

Schrauts Bäckerlädle ist die etwas andere Bäckerei. Es handelt sich um einen Bäckerladen, der nostalgisch anmutet. In dem kleinen Laden gibt es neben handgemachten Backwaren auch Obst, Eier und Milch. Zudem werden die Brötchen nach Wunsch frisch belegt.

Der Bäckerladen nahe dem Congress Centrum Würzburg kommt sehr gut an. Viele sind von der Besitzerin, die selbst häufig hinter dem Tresen steht, begeistert. Zudem wird das vielfältige Angebot, das die Bäckerei wie einen Tante-Emma-Laden wirken lässt, gelobt. Hier bekommst du gute Backwaren zu einem fairen Preis, mit einem Lächeln über die Theke gereicht.

Schrauts Bäckerlädle liegt sehr ruhig, stadtnah und doch etwas abseits in der Rotkreuzstraße. Die Bäckerei hat Dienstag bis Freitag von 7.30 bis 17.00 Uhr geöffnet und ist bei den Einheimischen sehr beliebt.

Rotkreuzstraße 15, 97080 Würzburg

Di -Fr: 7.30 - 16.00 Uhr

Tel: 093145249756

Bäckerei Hanselmann

Auch die Feinbäckerei und Konditorei Hanselmann gehört zu den besten Bäckern der Stadt. Das Traditionsunternehmen besteht seit 1934 und wird in der 4. Generation geführt. Das Unternehmen bietet neben verschiedenen Broten auch eine Fülle süßer Mehlspeisen an.

Die Bäckerei Hanselmann besteht aus zwei Läden in Würzburg, wobei der Standort in der Hofstraße bei der Kundschaft besonders beliebt ist. Neben dem Handwerk werden besonders die Nussecken von den Kundinnen und Kunden gelobt.

Den traditionellen Bäckerladen Hanselmann findest du in der Hofstraße unweit der Residenz Würzburg. Wegen der auffälligen Fassade ist das Geschäft leicht zu finden. Die andere Filiale des Bäckereibetriebs in der Erthalstraße hat Sonntagvormittag geöffnet.

Hofstraße 12, 97070 Würzburg

Mo - Fr: 6.30 - 18.00

Sa: 6.30 - 13.00 Uhr

Web: https://www.baeckerei-hanselmann.de/

Webers Bäckerei

Eine beliebte Anlaufstelle für Studierende ist die Filiale von Webers Bäckerei in der Sanderau. Zwischen Universität und Amts- und Landgericht gelegen, zieht der Laden täglich viele Kundinnen und Kunden an. Hier kannst du unter der Woche Backwaren, kalte und warme Snacks und auch Kaffee in guter Qualität kaufen.

Die Kundschaft ist von dem Laden, der Teil einer größeren Kette mit Heimat im Taubertal ist, überzeugt. Die Backwaren sind nicht nur von guter Qualität, sondern werden auch zu einem fairen Preis angeboten. Zudem gibt es neben den Backwaren noch andere Snacks für den kleinen und großen Hunger. Die Sitzgelegenheiten vor dem Geschäft laden zudem bei gutem Wetter zum Verweilen ein.

Die Filiale am Geschwister-Scholl-Platz hat Montag bis Freitag von 7.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Da sie sich besonders an Studierende und Arbeitende aus dem direkten Umfeld richtet, ist sie am Wochenende geschlossen. Wenn du samstags bei Webers einkaufen möchtest, kannst du auf einen anderen Laden des Unternehmens im Stadtgebiet ausweichen.

Geschwister-Scholl-Platz, 97070 Würzburg

Mo -Fr: 7.00 - 18.00 Uhr

Web: https://www.backkunst.de/de/home

Bäckerei und Konditorei Brandstetter

Im Zentrum Würzburgs direkt neben der Marienkapelle findest du die Filiale des Marktcafé Brandstetter. Der kleine Laden direkt am Marktplatz ist bei der Kundschaft sehr beliebt. Das Katerfrühstück nach einer langen Nacht ist unter den Studierenden ein absoluter Klassiker.

Das Lädele an der Marienkapelle kommt urig daher. Die kleine Filiale des Unternehmens, das schon seit 1890 in Würzburg Backwaren herstellt, ist optimal gelegen und bei Google sehr gut bewertet. Neben den süßen und herzhaften Produkten wird auch das Verkaufspersonal explizit gelobt. Hier kannst du traditionelles Bäckerhandwerk zu fairen Preisen kaufen.

Der Verkaufsladen am Marktplatz hat Montag bis Freitag ganztägig sowie Samstagvormittag geöffnet. Das kleine Stehcafé vor der Filiale ist Treffpunkt für Jung und Alt. Hier kannst du sehr gut bei Kaffee und Kuchen die Szenerie auf dem Marktplatz beobachten.

Marktplatz 7, 97070 Würzburg

Mo - Fr: 7.00 - 18.00 Uhr

Sa: 8.00 - 14.00 Uhr

Web: https://www.marktcafe-brandstetter.de/

In Würzburg ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auffällig ist, dass die Bäckereien und Konditoreien, die auf traditionelles Backhandwerk setzen, im Ranking ganz vorne landen. Neben Handwerk und Geschmack ist der Kundschaft auch das Flair wichtig. Traditionelle Bäckereien, die schon seit Jahrzehnten den gleichen Verkaufsladen führen und nettes Personal hinter den Theken beschäftigen, landen in der Auflistung ganz weit vorne.