Die 7 besten Bäcker in Nürnberg - Diese Bäckereien solltest du kennen

Die 7 besten Bäckereien in Nürnberg Der Nürnbäcker Bäckerei Böhmer Bäckerei Kugler Hildes Backwut Bäckerei Christian Albert Bäckerhaus Thomas Ipta Woitinek Lebküchnerei

In der Frankenmetropole ist die Auswahl an Bäckern riesig. Es gibt neben den bekannten großen Ketten auch noch immer viele kleinere Läden, die bei den Kund*innen sehr gut ankommen. Im Zuge des Rankings anhand der Google-Bewertungen fällt auf, dass die traditionellen Bäckereien, die noch auf handgearbeitete Backwaren setzen, ganz vorne landen.

Der Nürnbäcker

Laut Google-Bewertungen ist der Nürnbäcker in der Fürther Straße eine der Top-Adressen in Nürnberg in Sachen Backwaren. Die Bäckerei liegt direkt an der U-Bahn-Station Eberhardshof und ist zu 100 % biozertifiziert.

Beim Nürnbäcker wird auf Handwerk wert gelegt. Zudem verzichtet der Betrieb bewusst auf Weizenmehl. In den hausgemachten Sauerteigen werden stattdessen Dinkel, Roggen, Emmer und Einkorn verarbeitet. Der Bäckereibetrieb wirbt auf seiner Webseite zusätzlich mit nachhaltigen Produkten. Es wird beim Backen auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit geachtet. Das vielfältige Angebot und die Angabe aller Zutaten kommen bei der Kundschaft besonders gut an. Die Bäckerei hat im September mit einem neuen Bäcker in der Fürther Straße 188 neu eröffnet.

Der Nürnbäcker

Fürther Str. 188, 90429 Nürnberg

Di - Fr: 8.00 - 18.00 Uhr

Sa: 08.00 - 13.00 Uhr

Web: https://dernuernbaecker.de/

Bäckerei Böhmer

Die Bäckerei Böhmer kommt bei Kund*innen besonders gut an. Der kleine Laden in der Sulzbacher Straße hat auf Google sehr viele gute Bewertungen. Hier wird auch häufig das Handwerk gelobt. Den Bewertungen ist zu entnehmen, dass es den Bäcker schon seit 1990 gibt. Zudem steht eine große Auswahl zur Verfügung. Nicht nur Brot, Brötchen und Kuchen, sondern auch Leberkäsbrötchen und andere belegte Backwaren werden angeboten.

Der Laden liegt an der Ecke Sulzbacher Straße, Martin-Behaim-Straße und erfreut sich großer Beliebtheit. Er öffnet Montag bis Samstag um 6.00 Uhr. Unter der Woche hat das Geschäft bis 18.00 Uhr geöffnet. Samstags schließt der Bäcker um 12.00 Uhr.

Bäckerei Böhmer

Sulzbacher Str. 99, 90489 Nürnberg

Mo -Fr: 6.00 - 18.00 Uhr

Sa: 6.00 - 12.00 Uhr

Bäckerei Kugler

In unmittelbarer Nähe des Westbads liegt die Bäckerei Kugler. In den Bewertungen wird das Handwerk ausdrücklich gelobt. Brot, Brötchen und auch Süßwaren der Bäckerei liegen bei den Nürnberger*innen hoch im Kurs.

Die Bäckerei aus St. Johannis kommt bei den allermeisten Kund*innen gut an. Neben den Backwaren werden auch die netten Verkäufer*innen ausdrücklich gelobt. Zudem liegen die Preise auf einem fairen Niveau. Es handelt sich bei dem Betrieb nicht nur um eine Bäckerei. Hier sind auch Konditorinnen und Konditoren am Werk, die Torten auf Bestellung herstellen.

Bäckerei Kugler

Kirschgartenstraße 8, 90419 Nürnberg

Mo - Fr: 6.30 - 18.00 Uhr

Sa 6.30 - 12.30 Uhr

Hildes Backwut

Johannes Schwarz bietet in der Bäckerei, deren Name von seiner Mutter Hilde inspiriert ist, viele verschiedene Backwaren an. Zudem gibt es in dem Laden in der Peterstraße einen kleinen Café-Bereich und täglich frisch gemachte Suppen.

Der Bäcker wirbt nicht nur mit traditionellem Handwerk, sondern auch mit dem Anliegen, seine Waren von regionalen Erzeugern zu beziehen. Hier ist es zudem möglich, süßes und auch herzhaftes für bestimmte Anlässe vorzubestellen. Der Chef gibt sich Mühe, für jede Anfrage eine Lösung zu finden. Bei der Kundschaft kommt das Backwerk von Hildes Backwut sehr gut an. Auch die Suppen finden positive Erwähnung.

Hildes Backwut gehört ohne Zweifel zu den Top-Bäckern in Nürnberg. Der Handwerksbetrieb liegt nahe des Zeltnerschlosses. Hier kann man unter der Woche schon ab 5.30 Uhr frisches Backwerk kaufen. Samstags öffnet Hildes Backwut um 6.00 Uhr.

Hildes Backwut

Peterstraße 66, 90478 Nürnberg

Mo - Fr: 5.30 - 18.00 Uhr

Sa: 6.00 - 14.00 Uhr

Web: http://www.hildesbackwut.de/

Bäckerei Christian Albert

Nahe dem Stadtpark findest du die Bäckerei Christian Albert. Der Betrieb blickt auf eine lange Tradition zurück. Seit 1962 fertigt der Bäckereibetrieb mit viel Liebe zum Detail Backwaren. Zudem gibt es hier auch süße Köstlichkeiten aus der hauseigenen Konditorei.

Der Bäckermeister Albert bietet seine Backwaren nicht nur in der eigenen Bäckerei an. Er ist auch Teil der Vereinigung der Nordstadtbäcker, die auch an Sonn- und Feiertagen frische Backwaren in der Pirckheimer Straße 98 zum Verkauf anbieten. Die Bewertungen der Kundschaft sind fast durchweg positiv. Brötchen, Brot und Süßwaren können geschmacklich und handwerklich überzeugen.

Bäckerei Christian Albert

Parkstraße 10, 90409 Nürnberg

Mo - Fr: 6.30 - 18.00 Uhr

Sa: 06:30 - 13.00 Uhr

Web: https://www.baeckerei-albert.de/Startseite

Bäckerhaus Thomas Ipta

In der Südstadt nahe dem S-Bahnhof Nürnberg-Steinbühl gelegen, findest du das Bäckerhaus Thomas Ipta. In dem Eckladen wird seit mehreren Generationen süßes und herzhaftes Backwerk angeboten. Zudem gibt es ein kleines Stehcafé mit warmen und kalten Getränken.

In dem Bäckerhaus wird seit vielen Jahren Backware in hoher handwerklicher Qualität verkauft. Die Kund*innen loben nicht nur Brot und Brötchen, sondern bewerten auch die Preise als gut. Hier schmeckst du noch die Liebe und Mühe, die in den Waren steckt.

Die Bäckerei ist auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar. In der Gibitzenhofstraße 42 verortet, liegt die Bushaltestelle Landgrabenstraße direkt vor der Ladentür.

Bäckerhaus Thomas Ipta

Gibitzenhofstraße 42, 90443 Nürnberg

Mo - Fr: 5.30 - 18.30 Uhr

Sa: 5.30 - 14.00 Uhr

Woitinek Lebküchnerei

In der Auflistung der besten Bäcker Nürnbergs muss natürlich auch eine Lebkuchen-Bäckerei genannt werden. Die Lebküchnerei Woitinek in Steinbühl zählt nicht nur in Sachen Lebkuchen zu den Top-Adressen. Hier gibt es auch Backwaren, Kuchen und andere Süßwaren in bester Qualität.

Das Traditionsunternehmen blickt auf über 125 Jahre Firmengeschichte zurück und betreibt das Unternehmen in 4. und 5. Generation. In den Kundenbewertungen auf Google werden besonders die Lebkuchen gelobt. Auch die Kuchen und Dominosteine sind von höchster Qualität. Es ist nicht nur möglich, bei Woitinek in der Peter-Henlein-Straße 1 einzukaufen. Die Lebkuchenkreationen sind auch online bestellbar.

Die Lebküchnerei Woitinek liegt in der Südstadt, nicht weit vom Bahnhof und ist von Oktober bis Weihnachten geöffnet. Hier kann man Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr einkaufen. Samstags hat der Verkaufsladen von 9.00 bis 13.00 Uhr geöffnet.

Lebküchnerei Woitinek

Peter-Henlein-Straße 1, 90443 Nürnberg

Mo - Fr: 9.00 - 18.00 Uhr

Sa: 9.00 - 16.00 Uhr

Web: https://lebkuchen-woitinek.de/

Fazit

Für Fans von frischen Backwaren ist die Auswahl in Nürnberg sehr groß. Es gibt unterschiedlichste Bäckereien, die auf lange Traditionen zurückblicken. Zudem gibt es einige top bewertete Bäcker, die auf nachhaltige und regionale Produkte setzen. Auch Personen mit Lebensmittelunverträglichkeit finden hier Produkte, die sie ohne Sorge genießen können.