Die 7 besten Bäcker in Erlangen - Diese Bäckereien solltest du kennen

Die 7 besten Bäckereien in Erlangen Laibgarde - Bio-Bäckerei Postler Bäckerei Frank Bäckerei Trapper BACK21 Dilva Cafe & Sweets Böhm Bäckerei Konditorei Guldens Backstube

Die Auswahl an Bäckern ist in Erlangen sehr groß. Es gibt eine Vielzahl an Backstuben, die noch selber backen und Wert auf Handarbeit legen. In der Liste sind hauptsächlich Bäcker aufgelistet, die nahe dem Stadtkern verortet sind. Auch in den einzelnen Stadtteilen gibt es eine Fülle von guten Bäckern. Unser Ranking basiert auf Google-Bewertungen.

Laibgarde – Bio-Bäckerei Postler

Glaubt man dem Feedback auf Google, ist der Bäcker Laibgarde in der Hauptstraße Erlangens die beste Bäckerei der Stadt. Es handelt sich bei Laibgarde um eine Bäckerei, die komplett auf "Bio" setzt.

Auf der schlicht designten Webseite wirbt das Unternehmen mit täglich frischen und handgeführten Broten. Auf dem Instagramprofil präsentiert sich die Backstube mit einem jungen Team und zeigt viel Liebe zum Detail. Genauere Informationen über Angebot und Preise erfährst du am besten vor Ort.

Laibgarde – Bio-Bäckerei Postler

Hauptstraße 60, 91954 Erlangen

Mo - Fr: 6.30 - 18.00 Uhr

Sa: 6.30 - 14.00

Web: https://laibgarde.de/

Bäckerei Frank

Auch die Bäckerei Frank landet ganz weit vorne im Ranking. Der Laden in der Paulistraße gilt als eine der letzten Handwerksbäckereien in Erlangen.

Beim Bäckerbetrieb Frank handelt es sich noch um ein Unternehmen aus der alten Schule. Die Betreiber stehen seit mehr als 30 Jahren in der Backstube und wissen ihre Kundschaft zu überzeugen. Egal ob Brot, Brötchen, Croissant oder Kuchen – alle selbstgemachten Backwaren werden von den Nutzer*innen auf Google in den höchsten Tönen gelobt.

Bäckerei Frank

Paulistraße 6, 91054 Erlangen

Di - Fr: 6.30 - 18 Uhr

Sa: 6.00 - 14.00 Uhr

Tel.: 09131 26167

Gerhard Trapper Bäckerei

In unserem Ranking landet die Bäckerei Gerhard Trapper auf Platz 3. Die traditionelle Bäckerei aus dem Norden der Innenstadt mutet bei vielen User*innen nostalgisch an. Hier ist die Zeit stehengeblieben.

Der Familienbetrieb Trapper ist schon seit über 300 Jahren in Erlangen ansässig. Auf der Webseite wirbt der Backbetrieb mit täglich frischer, von Hand gebackener Backware. Die Produktion der Waren ist zwar nach Alterlangen ausgelagert worden, doch lädt der historisch anmutende Verkaufsladen in der Kirchenstraße zum Kauf frischer Backware ein.

Gerhard Trapper Bäcker

Kirchenstraße 12, 91054 Erlangen

Mo - Fr: 7.00 - 17.00 Uhr

Sa: 7.00 - 13.00 Uhr

Web: http://www.baeckerei-trapper.de/

BACK 21

Mit BACK 21 landet etwas überraschend auch eine Selbstbedienungsbäckerei unter den besten Bäckern in Erlangen. Die Nutzer*innen sind nicht nur von der Qualität, sondern auch von der Quantität bei Back 21 überzeugt.

Der SB-Bäcker ist in der Drausnickstraße 36 zu finden. Er richtet sich besonders an Berufstätige, die im Röthelheimpark arbeiten oder auf dem Weg zur Arbeit auf der Verkehrsader vorbeikommen. Es gibt eine sehr große Auswahl an Backwaren und zudem belegte Brötchen, Wraps und weitere Snacks, die sich auch als Mittagsmahlzeit eignen. Nutzer*innen auf Google gefallen die guten Backwaren zu fairen Preisen. Es sind einige Kurzzeitparkplätze für Pendler*innen vor dem Laden vorhanden.

BACK 21

Drausnickstraße 36

91052 Erlangen

Mo -Fr: 6.30 - 15.00 Uhr

Web: https://www.facebook.com/Back21Erlangen/

Dilva Cafe & Sweets

In der Hauptstraße 40A findest du einen etwas anderen Bäcker. Dilva Cafe & Sweets verkauft hauptsächlich arabische Süßspeisen. Hier kannst du mitten in Erlangen in den Orient eintauchen.

Die Bäckerei bietet nicht nur typische orientalische Süßigkeiten wie Baklava an, sondern verkauft auch Torten und Kaffeespezialitäten. Neben den täglich frischen Kuchen werden auch Torten auf Bestellung gefertigt. Auf Google wird der "Geschmack wie in Arabien" gelobt und positiv über die große Auswahl an Backwaren berichtet. Neben den frischen Waren aus der Auslage bietet das Unternehmen auch einen Partyservice an und stellt Backwaren für verschiedene festliche Anlässe her.

Dilva Cafe & Sweets

Hauptstraße 40A, 91054 Erlangen

Mo - Sa: 9.00 - 16.00 Uhr

https://alnour-baeckerei.de/110-2/

Böhm Bäckerei Konditorei

Zwar liegt die Böhm Bäckerei Konditorei außerhalb des Stadtkerns, doch darf die traditionelle Backstube in dieser Auflistung nicht fehlen. Von den über 200 Rezensionen auf Google sind die allermeisten positiv.

Die Hauptfiliale der Bäckerei Böhm liegt in Uttenreuth in der Erlanger Straße. Hier gibt es Herzhaftes und Süßes für jeden Geschmack. Die Bäckerei wurde vom Magazin Der Feinschmecker 2021 zu einem der besten Bäcker in Deutschland ausgezeichnet. Hier verschmelzen Tradition und Moderne. Die traditionellen Backwaren können im Internet vorbestellt werden.

Böhm Bäckerei Konditorei

Erlanger Str. 1, 91080 Uttenreuth

Mo - Fr: 6.00 - 18.00 Uhr

Sa: 6.30 - 12.30 Uhr

Web: https://baeckerei-boehm.de/

Guldens Bergstube

Als letzter der besten sieben Bäcker in Erlangen ist Guldens Bergstube zu nennen. Die Traditionsbäckerei am Fuße des Burgbergs im Norden Erlangens ist seit vielen Jahren Teil der Erlanger Bäckertradition.

Guldens Bergstube hat sich insbesondere auf Brezen spezialisiert. Die Bäckerei und Konditorei ist mehrfach ausgezeichnet und lockt nicht nur zur Zeit der Bergkirchweih viele Gäste an. Neben Backwaren und Getränken gibt es hier auch von Dienstag bis Samstag wechselnde Mittagsküche.

Guldens Bergstube

Bergstraße 1, 91054 Erlangen

Di - Fr: 6.30 - 19 Uhr

Web: http://www.gulden-brezen.de/

Fazit

Neben den aufgeführten Bäckern gibt es noch eine Vielzahl an weiteren guten Bäckereien in Erlangen und dem Umland der Stadt. Die Anwohner*innen schätzen hier noch das Bäckerhandwerk und sind auch bereit, für frische, mit der Hand gearbeitete Waren etwas mehr Geld auszugeben. So haben sich hier noch viele kleinere Bäckereien halten können, die an anderen Orten der Bundesrepublik wegen der Konkurrenz durch große Ketten und der gestiegenen Herstellungskosten schließen mussten.