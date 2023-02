Die 7 besten Bäcker in Aschaffenburg - jede Bäckerei hat etwas Besonderes

Die 7 besten Bäcker in Aschaffenburg : Wir stellen sie dir vor

in : Wir stellen sie dir vor Konditorei , Bäckerei , Café : Eine Vielfalt an Backstuben überzeugt die Kundschaft

, , : Eine an überzeugt die Kundschaft Jede Bäckerei hat etwas Besonderes: Von Hiffenmark-Kreppel bis Bougatsa

Egal ob klassische Brötchen, Brot, herzhafte Snacks oder süße Teilchen: Beim Bäcker findest du in der Regel alles, was dein Herz begehrt. Suchst du nach einem guten Bäcker in Aschaffenburg, wird dir die Auswahl sicher nicht leicht fallen. Wir stellen dir die laut den Google-Bewertungen sieben besten Bäcker vor.

Gesunde Backwaren beim Bäcker

Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist im Alltag sehr wichtig. Beim Bäcker gilt grundsätzlich: Je qualitativ hochwertiger und naturbelassener das verwendete Getreide, umso gesünder ist das Brot. Durch die vielen enthaltenen Ballaststoffe gilt das Vollkornbrot als wahrer Energielieferant. Außerdem halten dich Vollkorn-Backwaren deutlich länger satt als solche aus Weißmehl. Besser ist es also, zu Vollkorn- oder beispielsweise Eiweißbrot zu greifen.

Suchst du nach einem guten Bäcker in Aschaffenburg, könntest du es bei einer der folgenden Adressen versuchen.

1# Mit 4,8 Sternen überzeugte die Bäckerei Wenzel. Insgesamt gibt es in Aschaffenburg zwei Geschäfte der Bäckerei und Konditorei Wenzel. Die Bäckerei hat eine 75-jährige Tradition und wurde 1929 von Philipp und Katharina Wenzel gegründet. Es gibt klassische Brötchen und Brot sowie Kaffeegebäck, Torten und Kuchen. "Für mich die besten Mohnschnecken der Welt", verrät eine Nutzerin. Ein*e andere*r Nutzer*in lobt: "Frau Wenzel hat für jeden Kunden ein Lächeln und ein Stückchen, das garantiert den Tag versüßt. Die Atmosphäre im Ladengeschäft, die Auswahl und das Ambiente sind zum Glück noch nicht dem Bäckereikettenallerei gewichen. Authentisch und gut, der Bäcker meines Vertrauens."

Adresse: Sandgasse 47, 63739 Aschaffenburg

Sandgasse 47, 63739 Aschaffenburg Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 06:30 bis 18:00 Uhr. Samstag von 06:00 bis 13:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 06:30 bis 18:00 Uhr. Samstag von 06:00 bis 13:00 Uhr. Telefon: 06021 23212

06021 23212 Webseite: https://www.baeckerei-wenzel.de/

Backwaren in Aschaffenburg - weitere tolle Bäcker

2# 4,7 Sterne erhielt die Bäckerei Hanf. Die Bäckerei existiert nun seit über 50 Jahren in Aschaffenburg und wird in der dritten Generation geführt. "Man schmeckt die jahrelange Erfahrung und Verwendung hochwertiger Zutaten im wahrsten Sinne des Wortes", schreibt ein Nutzer. Eine Besonderheit der Bäckerei sind die glutenfreien Backwaren, die du frisch gebacken am Dienstag und Sonntag im Geschäft kaufen kannst. Von einer Nutzerin wird gelobt: "Große Auswahl, innovativ, natürlich, frisch, keine Fertigmischungen, sondern alles selbstgemacht, geht auf spezielle Wünsche ein, glutenfreie Backware." Immer frisch an der Ladentheke erhältst du sowohl Konditorwaren als auch Backwaren. In den Sommermonaten wirst du zusätzlich mit frischem Speiseeis verwöhnt.

Adresse: Bavariastrasse 24, 63743 Aschaffenburg

Bavariastrasse 24, 63743 Aschaffenburg Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch von 5:30 bis 13:00 Uhr. Dienstag, Donnerstag und Freitag von 5:30 bis 18:00 Uhr. Samstag von 6:00 bis 13:00 Uhr.

Montag und Mittwoch von 5:30 bis 13:00 Uhr. Dienstag, Donnerstag und Freitag von 5:30 bis 18:00 Uhr. Samstag von 6:00 bis 13:00 Uhr. Telefon: 06021 91532

06021 91532 Webseite: http://www.hanfback.de/content/start.php

3# Die Bäckerei Konditorei Bernhard erhielt insgesamt 4,6 Sterne. Je nach Saison kannst du hier besondere Backwaren erhalten. So gab es beispielsweise zu Silvester und Neujahr Glückstörtchen sowie Neujahrsbrezen. Zur Faschingszeit kannst du dich auf die sogenannten "Hiffenmark-Kreppel", Apfelkrapfen, Quarkbällchen sowie Vanillekrapfen freuen. Ein Nutzer empfiehlt besonders die "Börek Schnecken", eine andere Nutzerin lobt die "guten Stückchen und Torten".

Adresse: Alexandrastraße 9, 63739 Aschaffenburg

Alexandrastraße 9, 63739 Aschaffenburg Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 06:30 bis 18:00 Uhr. Samstag von 06:30 bis 12:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 06:30 bis 18:00 Uhr. Samstag von 06:30 bis 12:00 Uhr. Telefon: 06021 25198

06021 25198 Webseite: https://de-de.facebook.com/people/B%C3%A4ckerei-Konditorei-Bernhard-Aschaffenburg/100063638207995/

4# Ebenfalls 4,6 Sterne erhielt Stürmer’s Bäckerei & Café. Du kannst hier unter anderem "leckere Brote, Brötchen, Toastbrot ohne Zucker, und Burger Buns" kaufen, wie ein Nutzer verrät. Ein*e Nutzer*in bewirbt vor allem das Nussbrot. Gegründet würde die Bäckerei im Jahr 1903. Noch heute konzentriert sie sich auf echtes Bäcker- und Konditorhandwerk und setzt auf regionale Zutaten. Für den schönsten Tag deines Lebens kannst du auch Hochzeitstorten ganz nach deinen persönlichen Wünschen bestellen. Den Caféraum kannst du auf Nachfrage auch für einen Geburtstag oder ein anderes Fest reservieren. Ansonsten kannst du es dir hier mit einer Kleinigkeit zum Essen und einem Kaffee gemütlich machen.

Adresse: Marienstraße 7, 63743 Aschaffenburg

Marienstraße 7, 63743 Aschaffenburg Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 05:45 bis 14:00 Uhr. Samstag von 05:45 bis 12:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 05:45 bis 14:00 Uhr. Samstag von 05:45 bis 12:00 Uhr. Telefon: 06021 95617

Auch hier gibt es leckere und frische Backwaren

5# Für die Bäckerei Burger gab es insgesamt 4,6 Sterne. Angeboten wird feines Plunder- und Süßgebäck, hausgemachte Kuchen und Torten, handwerklich gefertigte Brote und Brötchen sowie herzhafte Snacks. Du findest auch leckere Vollkornsnacks wie belegte Vollkornbrötchen oder Vollkorn-Knusperstangen. Dazu schreibt ein Nutzer: "Versteckt im Wohngebiet findet man die Bäckerei Burger. Besonders ist das Dinkel-Baguette und das Dinkel-Vollkorn-Brot zu erwähnen. Das findet man so nirgends." Führst du ein Unternehmen, kannst du dir von der Bäckerei ein Buffet für Firmenveranstaltungen oder Seminare bestücken lassen.

Adresse: Cornelienstraße 26, 63739 Aschaffenburg

Cornelienstraße 26, 63739 Aschaffenburg Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 05:30 bis 18:00 Uhr. Samstag von 05:30 bis 14:00 Uhr. Sonntag 08:00 bis 11:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 05:30 bis 18:00 Uhr. Samstag von 05:30 bis 14:00 Uhr. Sonntag 08:00 bis 11:00 Uhr. Telefon: 06021 218221

06021 218221 Webseite: https://www.baeckerei-burger.de/

6# Auch für die Greece Markt Bakery gab es 4,6 Sterne. Die Bäckerei ist gleichzeitig Bäckerei und kleiner Laden, in dem du diverse Lebensmittel wie Schokolade, Honig oder Öl aus Griechenland bekommen kannst. Ein Nutzer lobt: "Super leckere Backspezialitäten. Sowohl typisch deutsche Backwaren als auch griechische/mediterrane. Sehr lecker sind die Maisbrote und die Pitas." Von einer anderen Nutzerin wird dir das typisch griechische "Bougatsa" empfohlen. Wer Lust hat, einmal etwas Neues auszuprobieren, ist hier auf jeden Fall richtig.

Adresse: Luitpoldstraße 6, 63739 Aschaffenburg

Luitpoldstraße 6, 63739 Aschaffenburg Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 06:00 bis 18:00 Uhr.

Montag bis Samstag von 06:00 bis 18:00 Uhr. Telefon: 06021 3719996

7# Mit 4,2 Sternen konnte die Dölgers Handwerksbackstube überzeugen. Die Bäckerei zählt auf das Handwerk sowie die Auswahl bester Rohstoffe und hundertprozentige Frische. Bei den Backwaren wird bewusst auf halbfertige und fertige Backmischungen sowie Konservierungsstoffe verzichtet. Eine Besonderheit ist das sogenannte "Spessartbrot", ein Brot aus dreistufigem Sauerteil mit extra dunkel gebackener Kruste sowie 70 % Roggen- und 30 % Weizenanteil. Darüber hinaus gibt es viele weitere Brotsorten, Brötchen, Snacks wie Bier- oder Käse-Schinkenstangen, Torten, Kuchen und Feingebäck. Angeboten werden wechselnde Tagesgerichte. "Angenehme Atmosphäre, sachkundige und freundliche Bedienung, ein schöner Platz für die kleine Pause", lobt ein Nutzer.