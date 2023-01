Die 5 besten Clubs & Diskotheken in Fürth

Unvergessliche Nächte in den besten Clubs der Stadt Fürth

Für jeden ist etwas Passendes dabei

Das zeichnet die Diskotheken aus

Fürth verfügt über eine attraktive Ausgehszene. Neben zahlreichen Restaurants und Bars gibt es ebenso tolle Clubs und Diskotheken. Wir stellen dir die fünf besten im Folgenden vor. Die Rangfolge basiert auf den Google-Bewertungen.

1. Club Aura - direkt am Fürther Hauptbahnhof

Dieser Club befindet sich direkt am Fürther Hauptbahnhof und sorgt durch wechselnde Veranstaltungen für echte Highlights. Die Location ist modern gestaltet und bietet immer wieder Liveacts aus dem osteuropäischen Raum. Das Design inklusive der Lichtanlagen und der Sound werden besonders gut bewertet.

Die Veranstaltungen finden einmal pro Woche statt, zusätzlich öffnet der Club aber auch an weiteren Tagen. Tische lassen sich ganz einfach online reservieren und die Räumlichkeiten ebenfalls für eigene Events oder Veranstaltungen buchen.

Club Aura

Gebhardtstr. 2, 90762 Fürth

Telefon: 0177 2305132

www.aura-club.com

Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 22.00 bis 05.00 Uhr

2. Con-Action - Jugendkultur wird hier großgeschrieben

Diese Location ist ein Angebot vom Jugendkulturmanagement der Stadt Fürth und somit eine Einrichtung für junge Menschen. In den Räumlichkeiten werden Konzerte sowie Partys veranstaltet. Diese sind offen für alle, jedoch auf die Kernzielgruppe von 16 bis 27 Jahren konzipiert.

Die Partys sind fröhlich und optimal dafür geeignet, um neue Menschen kennenzulernen. Veranstaltungen finden regelmäßig statt, Tickets lassen sich dazu online erwerben. Halte also immer die Augen offen, die neusten Events werden rechtzeitig veröffentlicht.

Jugendkulturmanagement con-action

Theresienstr. 9, 90762 Fürth

Telefon: 0911 8109834

www.con-action.jimdo.com

Öffnungszeiten: individuell je nach Veranstaltung

3. A-Danceclub - Seit über 15 Jahren in Fürth vertreten

Der Club gehört seit mehr als 15 Jahren fest zum Fürther Nachtleben dazu und ist zu einer echten Institution geworden. Genieße den besonderen Flair und das einzigartige Ambiente des Tanzpalastes. Die Kulisse ist toll gestaltet und ermöglicht das Eintauchen in die Nacht.

Die Räumlichkeiten sind mit Wand- sowie Deckengemälden verziert, die mit englischen Antiquitäten abgerundet werden. Zudem gibt es VIP Bereiche und Events, bei denen für jede*n etwas dabei ist. Von Songs aus den 2000er-Jahren über eine Ladies Night bis hin zu besonderen DJs wird eine wunderbare Bandbreite geboten.

A-Danceclub

Waldstrasse 101, 90763 Phönix-Center Fürth

Telefon: 0911 97124700

www.a-danceclub.de

Öffnungszeiten: Freitags von 21.00 bis 05.00 Uhr. Samstag und vor Feiertagen von 21.30 bis 05.00 Uhr

4. Der Cult - an der Grenze zwischen Fürth und Nürnberg

Der Cult ist Kult. Neben tollen Partys und Musikveranstaltungen finden dort ebenso Konzerte, Messen, Flohmärkte oder Modeshows statt. Die Veranstaltungen sind breit aufgestellt, bereits donnerstags ist der Club offen.

Am Wochenende folgen tolle Events, die musikalisch oft in eine rockige oder elektronische Richtung gehen. Die Diskothek ist alternativ angehaucht und bietet Veranstaltung der etwas anderen Art. Wer also mal etwas Neues erleben möchte, der ist hier genau richtig. Der Club befindet sich zwar offiziell in Nürnberg, jedoch direkt an der Grenze zu Fürth.

Der Cult

Dooser Str. 60, 90427 Nürnberg

Telefon: 0162 6899477

www.der-cult.de

Öffnungszeiten: Donnerstag ab 19.00 Uhr. Freitag und Samstag ab 22.00 Uhr

5. Club Maskara - wechselnde Party-Reihen

Der Club befindet sich zentral gelegen im Phönix Center und bietet wechselnde Partyreihen an. Diese werden häufig von Künstler*innen und Stars präsentiert, die vor Ort auftreten. Die Stimmung im Club wird als ausgelassen beschrieben und das Interieur ist modern gestaltet.

Die Diskothek ist nicht selten bis auf den letzten Platz gefüllt, weshalb es sich empfiehlt, frühzeitig vor Ort zu sein. Das Personal wird ganz besonders gelobt und hier triffst du sowohl alte Leute von früher als auch neue Bekanntschaften.

Club Maskara