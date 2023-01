Die 5 besten Clubs & Diskotheken in Aschaffenburg

Aschaffenburg bietet eine große Ausgehszene

bietet Für jede*n ist etwas dabei

Neue Leute kennenlernen oder einfach mal abschalten

Partyabende können so einiges versprechen: Von der großen Liebe über tolle Musik bis hin zur Möglichkeit, einfach mal in eine andere Welt abzutauchen. In den folgenden fünf Clubs in Aschaffenburg ist genau das möglich. Unsere Auswahl basiert auf den Google-Bewertungen.

1. Quincy Schultz - mitten in Aschaffenburg

Der Club basiert auf einer kleinen Partyreihe, die 2005 begann. Mitten in der Stadt von Aschaffenburg wurden Hip-Hop Partys in Kombination mit coolen Drinks veranstaltet. 2016 öffnete dann der Club, der für alle Beteiligten eine echte Herzensangelegenheit war.

Viel Leidenschaft hat man in die Einrichtung sowie die Konzepte der Partys gesteckt. Weit über die Grenzen von Aschaffenburg hinaus ist der Club für urbane Partys bekannt. Es werden namhafte DJs und Acts jedes Wochenende eingeladen, die den Boden zum Beben bringen. Schau dir unbedingt das Programm an, das vielfältig und abwechslungsreich gestaltet ist.

Quincy Schultz

Ludwigstr. 6, 63739 Aschaffenburg

www.quincyschultz.club

Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 23.00 bis 05.00 Uhr

2. 8750 Club - House und Techno

Der Club überzeugt durch regelmäßige und wechselnde Veranstaltungen, eine kompakte Fläche von 190 Quadratmetern und eine gute Ausstattung. Von außen ist der Club gut an seiner floralen Bemalung zu erkennen und das ästhetische Ambiente setzt sich auch im Inneren fort. Neben House-Musik wird auch Techno gespielt, genau wie klassischer Club Mix.

Checke die kommenden Events aus oder miete den Club sogar komplett für dich selbst: Die Location lässt sich für Veranstaltungen oder Events jeglicher Art buchen. Die Getränkepreise werden als moderat beschrieben und das Personal ist besonders gastfreundlich.

8750 Club

Würzburger Straße 126, 63741 Aschaffenburg

www.8750club.de

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag von 22.00 bis 05.00 Uhr

3. The Sedgwick - Platz für bis zu 800 Gäste

Auch dieser Club bietet viele verschiedene Events und eine einmalige Atmosphäre. Die Einrichtung ist in einem besonderen, industriellen Design gehalten. Laut eigener Aussage ist dies der größte Club in Aschaffenburg und prägt somit das Nachtleben auf ganz besondere Art.

Es kommen viele internationale Künstler*innen und der Sound besteht aus allen Musikrichtungen. Auf 400 Quadratmetern findest du zwei Dancefloors, die bis zu 800 Gästen Platz bieten. Der Charme der Architektur verbindet sich mit großen Tanzhallen, modernen Lichtanlagen und stimmungsvollen Gästen, sodass jedes Event zu einem echten Highlight wird.

The Sedgwick

Elisenstraße 24, 63739 Aschaffenburg

Telefon: 06021 4428855

www.sedgwick.de

Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 22.00 bis 05.00 Uhr

4. Tanzparadies Aschaffenburg - jeden Monat gibt es Motto-Partys

Hier kannst du neue Menschen treffen, einfach Spaß haben und dich so richtig wohlfühlen. Tanz und Freude stehen hier im Vordergrund und bereits Donnerstagabend geht es los.

DJs und Events wechseln immer wieder und bieten eine angenehme Vielfalt. Checke auf jeden Fall die regelmäßigen Events aus. Einmal im Monat finden zusätzlich zum Standardbetrieb Mottopartys statt, die immer wieder ein ganz besonderes Highlight sind.

Tanzparadies Aschaffenburg

Luitpoldstrasse 9, 63739 Aschaffenburg

Telefon: 06021 4441716

www.tanzparadies.eu

Öffnungszeiten: Donnerstag von 21.00 bis 02.00 Uhr, Freitag und Samstag von 21.00 bis 04.00 Uhr, Sonntag Tanztee von 15.00 bis 20.00 Uhr. Ebenfalls ist vor den meisten Feiertagen geöffnet.

5. Anna Club - Elektro-Fans kommen hier auf ihre Koste

Der hippe Club spielt vorwiegend elektronische Musik und bietet neben einer großen Tanzfläche auch einen bequemen Lounge-Bereich. Die Events sind breit aufgestellt, von Musik aus den Zweitausendern, über die Neunziger und klassische Partymusik, bis hin zu angesagten DJs, wird alles gespielt.

Der Fokus liegt jedoch insbesondere auf älteren Songs, sodass sich der Club für Menschen aller Altersklassen lohnt. Hier kannst du neue Kontakte schließen oder mit deinen Freunden mal so richtig einen draufmachen.

Anna Club