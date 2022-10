Bockbieranstich 2022: Bockbiersaison hat begonnen

Termine in Bamberg und Umgebung im Überblick

viele Brauereien haben bereits konkrete Termine veröffentlicht

Endlich ist Bockbierzeit: Ab Ende September läuft die Bockbiersaison in Franken auf Hochtouren, wobei beim Bockbieranstich das Anstechen des ersten Fasses würdig zelebriert wird. Und auch in diesem Jahr haben wir wieder besonders Bock! Zum Glück gibt es in Bamberg und Umgebung zahlreiche Brauereien, bei denen du den Bockbieranstich ausgiebig genießen kannst.

Bockbieranstiche 2022 in Bamberg und Umgebung: Termine und Orte im Überblick

Ein Grund mehr, sich in den kommenden Wochen den ein oder anderen Termin für den Bockbieranstich einer lokalen Brauerei rot zu markieren. Wir zeigen euch, wann ihr wo den Bockbieranstich in Bamberg und in der Umgebung feiern könnt!

Ein Großteil der Brauereien in Bamberg und Umgebung brauen im Herbst Bockbier ein und feiern das mit einem Fest – dem Bockbieranstich. Dabei geht vor allem - aber nicht nur - um den Biergenuss: Auch die Geselligkeit und das fränkische Essen spielen eine wichtige Rolle.

Außerdem garniert nicht selten ein musikalisches Rahmenprogramm den Anstich. Dazu werden deftige fränkische Speisen wie Brotzeiten, Bratwürste, Haxen oder Schweinebraten serviert.

Bockbieranstich 2022: Starkbierzeit in Franken hat begonnen

Bockbiere zählen zu den Starkbieren. Sie haben einen sehr hohen Alkoholgehalt von 6,5 bis 7,5 Prozent. Der sogenannte "Doppelbock" hat sogar einen Alkoholgehalt von bis zu 12,5 Prozent. Daher hat sich für Bockbier auch die Bezeichnung "Starkbier" eingebürgert.

Die Höhe des Alkoholgehalts ist dabei abhängig vom Stammwürze. Die Stammwürze ist der Anteil aller Inhaltsstoffe, die sich vor Gärung in der Würze lösen.

Wer solch einen Bockbieranstich miterleben will, für den haben wir alle Termine und Adressen der diesjährigen Anstiche zusammengefasst.

Termine der Bockbieranstiche 2022 in Bamberg und Umgebung:

Brauerei Datum Uhrzeit Wo Schlossbrauerei Reckendorf 30.09.2022 ab 18 Uhr (bei gutem Wetter auch früher) Mühlweg 16, 96182 Reckendorf Brauerei Knoblach 07.10.2022 ab 15 Uhr Kremmeldorfer Straße 1, 96123 Litzendorf Brauerei Schuhmann 07.10.2022 und 08.10.2022 ab 16 Uhr Rothofweg 7, 96120 Bischberg Brauerei Keesmann 07.10.2022 ab ca. 16 Uhr Wunderburg 5, 96050 Bamberg Ebensfelder Brauhaus 28.10.2022 ab 19 Uhr im Sportheim des TSV Ebensfeld Oberer Kellbachdamm 7, 96250 Ebensfeld (TSV: Himmelreichstraße 2, 96250 Ebensfeld) Brauerei Sauer 17.10.2022 ab ca. 18 Uhr Sutte 5, 96129 Roßdorf a. Forst Mahrs-Bräu 14.10.2022 / Wunderburg 10, 96050 Bamberg Brauerei Reh entfällt / Ellertalstraße 36, 96123 Litzendorf Brauerei Fischer 14.10.2022 / Freudeneck 2, 96179 Rattelsdorf Brauerei Hartmann 15.10.2022 / Fränkische - Schweiz - Straße 26, 96110 Scheßlitz Gambrinus Keller noch keine genauen Angaben bekannt / Weinbergstraße, 96173 Unterhaid Brauerei Höhn 15.10.2022 (Keller) & 22.10.2011 (Gasthof) 16 Uhr (Keller) & 12 Uhr (Gasthof) Am Höhnskeller, 96117 Memmelsdorf Brauerei Först 21.10.2022 ab 17 Uhr Drügendorf 26, 91330 Eggolsheim Brauerei Kundmüller 14. und 15.10.2022 / Weiher 13, 96191 Viereth Brauerei Klosterbräu noch keine genauen Angaben bekannt / Obere Mühlbrücke 1 - 3, 96049 Bamberg Brauerei-Gasthof Müller 22.10.2022 ab 11.30 Uhr Würzburger Str. 1, 96135 Stegaurach/Debring Brauerei Binkert 15.10.2022 17 bis 22 Uhr Westring 5, 96149 Breitengüßbach Brauerei Zum Löwenbräu 22.10.2022 ab 17 Uhr Neuhauser Hauptstraße 3, 91325 Adelsdorf Brauerei Fässla 27.10.2022 ab 17 Uhr Obere Königsstraße 19 - 21, 96052 Bamberg Brauerei Hölzlein 28.10.2022 / Ellertalstraße 13, 96123 Lohndorf/Litzendorf Schmitt-Bräu Scheßlitz 29.10.2022 ab 16 Uhr Oberend 20, 96110 Scheßlitz Weißbierhaus Bamberg noch keine genauen Angaben bekannt / Obere Königsstraße 38, 96052 Bamberg Brauerei Hübner (Steinfeld) im Stilbruch 31.10.2022 ab 17 Uhr Gaststätte Stilbruch, Obere Sandstraße 18, 96049 Bamberg Drei Kronen Bräu 31.10.2022 (kein Anstich, aber Bockbier-Ausschank) / Hauptstraße 19, 96117 Memmelsdorf Rittmayer Keller 31.10.2022 ab 10 Uhr Kreuzberg 3, 91352 Hallerndorf Brauerei Greif 05.11.2022 ab 17 Uhr Serlbacher Straße 12, 91301 Forchheim Brauerei Beck 05.11.2022 ab 17 Uhr Steigerwaldstraße 8, 96170 Trabelsdorf Brauerei Wagner 05.11.2022 ab 15 Uhr Hauptstraße 15, 96164 Kemmern Brauerei Spezial kein Bockbieranstich geplant, evtl. gibt es eine spontane Veranstaltung / Obere Königsstraße 10, 96053 Bamberg Brauerei Hummel 04.11.2022 ganztägig Lindenstraße 9, 96117 Merkendorf Löwenbräukeller entfällt / Marktstraße 8, 96155 Buttenheim Brauerei Reblitz 04.11.2022 (Anstich "heller Reblitz-Bock") / Am Mahlberg 1, 96231 Bad Staffelstein Brauerei Kraus 04.11.2022 ab 18 Uhr Luitpoldstraße 11, 96114 Hirschaid Fässla-Keller Bamberg noch keine genauen Angaben bekannt / Moosstraße 32, 96050 Bamberg Brauerei St. Georgen entfällt / Marktstraße 12, 96155 Buttenheim Brauerei Grasser Huppendorf noch keine genauen Angaben bekannt / Huppendorf 25, 96167 Königsfeld Ahörnla 10.11.2022 tbd. Obere Sandstraße 24, 96049 Bamberg Brauerei Greifenklau 17.11.2022 / Laurenziplatz 20, 96049 Bamberg Brauerei Ambräusianum 24.11.2022 ab 17 Uhr Dominikanerstraße 10, 96049 Bamberg Brauerei Hennemann das komplette letzte November-Wochenende / Sambach 33, 96178 Pommersfelden Hausbräu Stegaurach 26.11.2022 / Ruhlstraße 6, 96135 Stegaurach Brauerei Zehendner wird noch bekannt gegeben, falls ein Bockbieranstich stattfindet / Mönchsambach 18, 96138 Burgebrach Brauerei Sonnenbräu noch keine genauen Angaben bekannt / Zaugendorfer Straße 4, 96179 Mürsbach Brauerei Will 05.11.2022 / Schederndorf 19, 96187 Stadelhofen Brauerei Hoh Datum wird noch bekannt gegeben / Köttensdorf 4, 96110 Scheßlitz

Die Liste mit den Terminen der Bockbieranstiche 2022 wird laufend aktualisiert.