Wittelsbacher Turm und mehr: Das sind die schönsten Biergärten in Bad Kissingen

Das sind die schönsten Biergärten in Bad Kissingen: Ein kühles Bier nach Feierabend an heißen Tagen - für viele ist das im Sommer ein Stück Lebensqualität. Gut, dass es auch in Bad Kissingen einige Bierkeller gibt, um das zu praktizieren. Hier stellen wir euch die schönsten Keller vor:



Die schönsten Biergärten in Bad Kissingen: Forsthaus Klaushof

Montag und Dienstag sind Ruhetage, ansonsten können Sonnen- und Bierdurstige ihr Kaltgetränk hier gemütlich im Freien genießen. Der Biergarten in Bad Kissingen ist bei gutem Wetter von 11 bis 22 Uhr geöffnet.



Die schönsten Biergärten in Bad Kissingen: Wittelsbacher Turm

Das Ausflugslokal "Wittelsbacher Turm" befindet sich zwischen Bad Kissingen und Oerlenbach. Der Biergarten ist von 11.30 Uhr und 21.30 Uhr, Sonntag von 10 Uhr bis 21.30 Uhr geöffnet. Ruhetag ist Montag. Dort gibt es fränkische Speisen und Wild im ländlichen Brauhaus mit hohen Baumstämmen und Blick auf die Braukessel.



Die schönsten Biergärten in Bad Kissingen: Biergarten am Deich

Der "Biergarten am Deich" gehört zum Hotel "Bayerischer Hof". Er ist bei schönem Wetter zwischen 11 und 23 Uhr geöffnet.



Die schönsten Biergärten in Bad Kissingen: Cafe Sinnberg

Der Biergarten am Ausflugslokal "Café Sinnberg" ist ebenfalls ein tolles Ausflugsziel. Dort kann man bei schönem Wetter täglich, außer montags, von 17 bis 22 Uhr und Sonn- und Feiertags bereits ab 14 Uhr sitzen und den Ausblick auf Bad Kissingen genießen.



Die schönsten Biergärten in Bad Kissingen: Ratskeller

Der Ratskeller in Bad Kissingen hat jeden Tag von 11.00 bis 23.30 Uhr geöffnet und wartet auf durstige Kehlen. Bei schönem Wetter läuft der Gartenbetrieb.