Klosterschänke und mehr: Das sind die schönsten Bierkeller in Lichtenfels

Das sind die schönsten Bierkeller in Lichtenfels: In und um Lichtenfels verbringt man laue Sommerabende am liebsten auf dem Bierkeller - mit einem frisch gezapften Seidla und einer guten Brotzeit. Das sind die schönsten Biergärten der Umgebung:



Die schönsten Bierkeller in Lichtenfels: Engelhardtskeller in Ebensfeld

Sofern die Sonne über Franken scheint, empfängt der Engelhardtskeller in Ebensfeld seine Gäste von Montag bis Samstag ab 16.00 Uhr. An Sonn- und Feiertagen geht der Betrieb bereits um 10.00 Uhr los. Sollte schlechtes Wetter herrschen, ist Dienstag Ruhetag. Derzeit ist der Engelhardtskeller aber noch in der Winterpause, die Bierkeller-Saison beginnt voraussichtlich im Mai.



Die schönsten Bierkeller in Lichtenfels: Klosterschänke Kloster Banz

Bei schönem Wetter können Gäste der Klosterschänke Kloster Banz das Kellerbier im Freien genießen. Die Klosterschänke hat täglich von 10.00 bis 22.00 Uhr geöffnet.



Die schönsten Bierkeller in Lichtenfels: Brauerei Trunk in Vierzehnheiligen

Rund 200 Sitzplätze sowie ein eingezäunter Spielplatz mit großer Wiese warten von März bis November auf freiluftbegeisterte Besucher. Dort warten die berühmten Nothelfer-Biere täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr auf durstige Kehlen. Je nach Wetterlage ist der Biergarten geöffnet, bei schönem Wetter herrscht sogar nur Biergartenbetrieb.



Die schönsten Bierkeller in Lichtenfels: Schrepfersmühle in Weismain

Gerichte nach deutscher und italienischer Hausfrauenart, Huppendorfer Bier vom Fass und italienischen Wein? Das gibt es bei der im Kleinziegenfelder Tal gelegenen Schrepfersmühle. Der Biergarten öffnet bei schönem Wetter täglich ab 15.00 Uhr. Durch die dortige Selbstbedienung werden niedrige Preise ermöglicht.



Die schönsten Bierkeller in Lichtenfels: Floßbräuhaus

Das Floßbräuhaus in Lichtenfels ist direkt am Main gelegen. Deshalb kann man von dort aus auch eine Floßfahrt starten. Es sind verschiedene Angebote verfügbar, die ein Mittagessen und eine Floßfahrt kombinieren.