Felsenkeller, Sachsenmühle und mehr: Die schönsten Bierkeller und Biergärten in der Fränkischen Schweiz

Biergärten und Bierkeller in der Fränkischen Schweiz: Ob als Zwischenstopp auf einer Wandertour oder an einem entspannten Wochenende - in der Fränkischen Schweiz laden zahlreiche Keller zu Bier und Brotzeit ein.

Rezept: Obazda auf Fränkisch: So gelingt der Gerupfte Zum Video "Rezept: Obazda auf Fränkisch: So gelingt der Gerupfte"

Hebendanz-Keller Forchheim

Bier: Kellerbier, Weizen und Radler aus eigener Herstellung

Speisen: Verschiedene Brotzeitplatten, Schäuferla, Schnitzel, Bratwurst, Holzfällersteak, Sülze mit Bratkartoffeln

Plätze: 400

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag ab 14.30 Uhr, Samstag ab 13 Uhr, Sonntag und Feiertag ab 11 Uhr

Kontakt: Auf den Kellern 22, 91301 Forchheim, 0160 902 513 46

Weitere Infos zum Hedendanz-Keller

Nederkeller Forchheim

Bier: Export, Anna-Weiße, Schwarze Anna, Pils, Braunbier

Speisen: Fränkische Brotzeiten, Spezialitäten der Küche sind Ratsherrenspieß und hausgemachte Sülze. Dienstag ist Schnitzeltag.

Plätze: Innen 70, außen 400

Öffnungszeiten: Montag ab 17 Uhr, Dienstag und Donnerstag bis Sonntag 11 bis 14 Uhr und 16 bis 22 Uhr, Mittwoch Ruhetag

Kontakt: Auf den Kellern 25, 91301 Forchheim, 09191 2885

Auch interessant: Vom Walberla bis Sanspareil - Die Top-Sehenswürdigkeiten in der Fränkischen Schweiz

Eichhorn-Keller Forchheim

Bier: verschiedene Biersorten von Eichhorn Bräu, der kleinsten Brauerei Forchheims

Speisen: Fränkische Spezialitäten, Haxen vom Grill

Plätze: 500

Besonderheiten: ebenerdiger Zugang zum Keller, Kinderspielplatz

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 15 bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 22 Uhr

Kontakt: Auf den Kellern 17, 91391 Forchheim, 09191 60626, 0174 934 68 94, albertibruno@web.de

Felsenkeller Senftenberg

Bier: Lager, Weizen, Posthörnla (Rauchbier)

Speisen: Fränkische Brotzeiten, warme Gerichte und eine Hausplatte, die man selbst zusammenstellen kann. Spezialitäten sind hausgemachtes Holzofenbrot und Ziebeleskäse

Plätze: Innen 150, außen 750

Öffnungszeiten: Mai bis September: Montag bis Freitag ab 16.30 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage ab 13:00. Oktober, November und Januar bis April: Samstag ab 15 Uhr, Sonntag und Feiertage ab 13.30 Uhr

Kontakt: Senftenberg 1, 96155 Buttenheim, 09545 70693

Pretzfelder Keller

Bier: Kellerwaldbier, verschiedene Biersorten regionaler Brauereien

Speisen: Fränkische Brotzeiten und warme Gerichte, freitags bis sonntags Hähnchen und Haxen vom Grill, freitags geräucherte Forelle

Plätze: 80 überdacht, 350 im Freien

Besonderheiten: Kinderspielplatz, Fußballtor, Fußbälle können ausgeliehen werden

Öffnungszeiten: Mitte April bis Mitte September Freitag und Samstag ab 16 Uhr, Sonntag und Feiertage ab 11 Uhr

Kontakt: Auf dem Kirschenfestgelände, 91362 Pretzfeld, 0175 164 58 63, info@pretzfelderkeller.de

Wiesent-Garten Ebermannstadt

Bier: Verschiedene Biersorten der Brauerei Krug

Speisen: Kalte Speisen und Brotzeitplatten, Wurst, Steak und Fisch vom Grill

Plätze: überdacht 50, außen 250

Besonderheiten: Zum Biergarten gehören ein Spielplatz und eine Boulebahn direkt an der Wiesent. Die über 500 Jahre alte Fachwerkscheune kann auch für Events gemietet werden.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag ab 15 Uhr, Sonntag und Feiertage ab 14 Uhr

Kontakt: Am Kirchenwehr 10, 91320 Ebermannstadt, 0170 352 91 33

Biergarten Sachsenmühle in Gößweinstein

Bier: Pils, Dunkles, Weizen, Export, Dunkles Landbier, Zwickl

Speisen: Fränkische Brotzeiten, Spezialitäten sind Wurstsalat, hausgemachter Obatzter und Ziebeleskäse.

Plätze: 150

Besonderheiten: Am Biergarten führen mehrere Wanderwege vorbei - damit ist er ideal zum Einkehren geeignet. Auch eine Anlegestelle für Kanufahrer befindet sich in der Nähe.

Öffnungszeiten: Ende April bis Ende September, täglich ab 11 Uhr

Kontakt: Sachsenmühle 1, 91327 Gößweinstein, 09242 740660

Die Biergärten auf dieser Seite sind eine Auswahl unserer Redaktion, die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie haben weitere Tipps für uns? Wir freuen uns über Ihre Anregungen in den Kommentaren.