Biergarten: Das sind die 5 schönsten Bierkeller in der Fränkischen Schweiz

in der Fränkischen Schweiz gibt es viele schöne Einkehrmöglichkeiten

inFranken.de stellt Ihnen die Top 5 der schönsten Biergärten vor

Die Fränkische Schweiz ist in Franken das Ausflugsziel schlechthin.

Vom frisch gezapften Exportbier bis zum Rauchbier ist alles geboten

Kein Wunder, denn inmitten der malerischen Landschaft können Ausflügler vieles machen: Egal ob Wandern, der Besuch einer schönen Sehenswürdigkeit, Fahrrad- oder Kanufahren, hier finden Sie immer eine tolle Aktivität für das nächste Wochenende.

Was darf an einem so schönen Tag natürlich nicht fehlen? Der Kellerbesuch am Abend!

Und diesbezüglich gibt es in der Region wirklich eine große Auswahl an schönen Keller, die zu Bier und Brotzeit einladen. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, hat inFranken.de für Sie die fünf schönsten Bierkeller in der Fränkischen Schweiz zusammengestellt. Welche Corona-Beschränkungen dort im Moment gelten, erfahren Sie hier.

1. Hebendanz-Keller in Forchheim

Der Hebendanz-Keller ist genauso wie der Neder-Keller (Nummer 2) Teil des Forchheimer Kellerwaldes. Hier finden Sie 23 Biergärten direkt nebeneinander.

Neben verschiedenen typisch fränkischen Brotzeitplatten gibt es hier auch warme Speisen wie Schäuferla oder auch Holzfällersteak. Eine Übersicht über weitere Keller in Forchheim finden Sie hier.

Bier: Kellerbier, Weizen und Radler

Kellerbier, Weizen und Radler Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag & Feiertage: ab 12 Uhr

Adresse: Auf den Kellern 22, 91301 Forchheim

Auf den Kellern 22, 91301 Forchheim Telefon: 0160 902 513 46

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

2. Neder-Keller in Forchheim

Der Neder-Keller liegt im obersten Teil des Forchheimer Kellerwaldes. Hier gibt es neben leckeren Fisch- und Fleischgerichten auch noch eine echte Rarität in Hinblick auf das Bier: Das Exportbier vom Fass wird hier nämlich noch bayrisch angestochen.

Dies hat den Vorteil, dass dem Fassbier, anders als dem Bier, das durch die Zapfanlage seinen Weg in den Krug findet, weniger Kohlensäure beigemischt wird. Dadurch ist es süffiger und Sie können (aufgepasst!) mehr trinken, weil der Bauch nicht so schnell aufgebläht ist. Wer also Lust auf einen feucht fröhlichen Abend, ist im Neder-Keller genau richtig!

Bier: Weizen, Schwarzbier, Export vom Fass

Weizen, Schwarzbier, Export vom Fass Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag & Freitag: 17 bis 22 Uhr

Mittwoch & Donnerstag: Ruhetage

Samstag, Sonntag & Feiertage: 11 bis 14 Uhr, 17 bis 22 Uhr

Adresse: Auf den Kellern 25, 91301 Forchheim

Auf den Kellern 25, 91301 Forchheim Telefon: 09191 288 5

Weitere Informationen erhalten Sie bei Facebook.

3. Felsenkeller Senftenberg in Buttenheim

Im Felsenkeller Senftenberg in Buttenheim können Sie im Sommer unter großen Eichen den Nachmittag genießen. Sie haben hier eine große Auswahl an Wurst- und Käseplatten, die mit frischem Holzofenbrot serviert werden.

Aber auch warme Speisen wie Currywurst und Bratheringe mit Pellkartoffeln stehen auf der Karte.

Bier: Lager, Pils, Rauchbier, Weizen

Lager, Pils, Rauchbier, Weizen Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 14 bis 22 Uhr

Samstag, Sonntag & Feiertage: 11 bis 22 Uhr

Adresse: Senftenberg, 96155 Buttenheim

Senftenberg, 96155 Buttenheim Telefon: 09545 706 93

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

4. St. Georgen Bräu Keller in Buttenheim

Passend zu dem Ansturm, der in den nächsten Wochen wahrscheinlich auf die Bierkeller stattfinden wird, wurde die Fläche des St. Georgen Bräu Kellers in Buttenheim im Mai dieses Jahres noch einmal großflächig erweitert.

Der Umbau ist nun abgeschlossen und einem schönen Abend mit leckeren Speisen wie Schäuferla und Sauberbraten steht nichts mehr im Weg.

Bier: Helles, Keller, Weizen, Pils

Helles, Keller, Weizen, Pils Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: ab 14 Uhr

Samstag, Sonntag & Feiertage: ab 11 Uhr

Adresse: Kellerstraße, 96155 Buttenheim

Kellerstraße, 96155 Buttenheim Telefon: 0151 180 209 90

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

5. Biergarten Sachsenmühle in Gößweinstein

Der Biergarten Sachsenmühle in Gößweinstein ist perfekt für alle Wanderer geeignet, da an ihm gleich mehrere Wanderwege vorbeiführen. Aber auch eine Anlegestelle für Kanufahrer ist in direkter Nähe: Somit ist er der perfekte Ort zur Einkehr.

An Wochenenden, Feier- und Brückentage können Sie hier leckere Kuchen genießen. Unter der Woche ist das Angebot sogar noch etwas größer, denn dann können Sie auch fränkische Brotzeiten bestellen.

Bier: Pils, Dunkles, Weizen, Export, Zwickl

Pils, Dunkles, Weizen, Export, Zwickl Öffnungszeiten:

täglich (auch an Feiertagen): 12 bis 18 Uhr

Adresse: Sachsenmühle 1, 91327 Gößweinstein

Sachsenmühle 1, 91327 Gößweinstein Telefon: 09242 740660

Weitere Informationen erhalten Sie bei Facebook.

Die Biergärten auf dieser Seite sind eine Auswahl unserer Redaktion. Daher erhebt die Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie haben weitere Tipps für uns? Wir freuen uns über Ihre Anregungen in den Kommentaren.