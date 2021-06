Entlas Keller & Co: Das sind die urigsten Bierkeller in und um Erlangen

Erlangen blickt auf eine lange Historie mit Bier zurück

in der Stadt gibt es zahlreiche schöne Bierkeller

inFranken.de hat für Sie die Top 3 der Biergärten zusammengestellt

Woran denken Sie als erstes, wenn Sie an Franken denken? Mit Sicherheit an Bier, Wein, die Fränkische Schweiz und selbstverständlich auch an die vielen tollen Biergärten in der Region, oder?

Nur weil der "Berch" ausfällt, sind die Biergärten noch lange nicht geschlossen

Da fällt die Auswahl manchmal gar nicht so leicht!

Lieber in den Eichhorn-Keller in Forchheim oder doch lieber in den Felsenkeller Senftenberg in Buttenheim?

Was Sie dabei vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben, sind die schönen Bierkeller in Erlangen! Wir haben deshalb eine kleine Auswahl der Erlanger Biergärten für Sie zusammengestellt. Welche Corona-Beschränkungen in den Biergärten derzeit gelten, erfahren Sie hier.

1. Entlas Keller in Erlangen

Eine der wohl größten und schönsten Keller in Erlangen ist der Entlas Keller. Neben leckeren Speisen wie Ente mit Knödeln und Käsespätzle gibt es hier auch eher ungewöhnliche Gerichte - zumindest für einen Biergarten: Asia-Nudeln mit Gemüse und wahlweise Geflügel.

Hier ist also definitiv für jeden etwas dabei. Besonders die vielen bunten Lichterketten machen einen Abend im Entlas Keller unvergesslich.

Bier: Keller, Lager, Rauchbier, Weizen,

Keller, Lager, Rauchbier, Weizen, Öffnungszeiten:

Montag: Ruhetag

D ienstag bis Sonntag & an Feiertagen: ab 11 Uhr

ienstag bis Sonntag & an Feiertagen: ab 11 Uhr Adresse: An den Kellern 5-7, 91054 Erlangen

An den Kellern 5-7, 91054 Erlangen Telefon: 09131 221 00

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

2. Greuther Keller in Vestenbergsgreuth

Im Greuther Keller erwartet Sie eine ganze besondere Kombination von Aktivitäten. Neben Bier, warmen und kalten Speisen gibt es hier eine Sommerrodelbahn und eine Minigolfanlage.

Er ist also das perfekte Ziel für einen Tagesausflug mit der ganzen Familie: Während die Kleinen das Gelände erkunden, können die Großen leckere Salate und Schnitzel genießen.

Bier: Helles, Dunkles

Helles, Dunkles Öffnungszeiten während der Schulferien:

Montag bis Sonntag: 11 bis 20 Uhr

Öffnungszeiten außerhalb der Schulferien:

Montag: Ruhetag

Dienstag bis Sonntag: 11 bis 20 Uhr

Adresse: Dutendorfer Straße 24, 91487 Vestenbergsgereuth

Dutendorfer Straße 24, 91487 Vestenbergsgereuth Telefon: 0176 232 982 24

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

3. Bierkeller Steinbach Bräu in Erlangen

Der Bierkeller der Steinbach Bräu Brauerei in Erlangen gehört in dieser Liste eher zu den typisch fränkischen Biergärten.

Neben leckeren Grillsteaks gibt es hier auch kalte Brotzeiten. Wer gerne ein bisschen mehr über Bier und die Bierkultur in Erlangen erfahren möchte ist hier genau richtig, denn an den Keller grenzt ein Biermuseum.

Bier: Helles, Dunkles, Weizen, Export, Pale Ale

Helles, Dunkles, Weizen, Export, Pale Ale Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag: ab 17 Uhr

Sonntag: Ruhetag

Adresse: Vierzigmannstraße 4, 91054 Erlangen

Vierzigmannstraße 4, 91054 Erlangen Telefon: 09131 895 912

Weitere Informationen erhalten Sie bei Facebook.