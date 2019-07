Spezial und Wilde Rose: Bierkeller in Bamberg und Umgebung

Bierkeller in Bamberg und Umgebung: Die Bierkellersaison steht in Franken in den Startlöchern. Und was gibt es schöneres, als sein kühles Seidla auf einem der schönsten Bierkeller in Bamberg und im Landkreis Bamberg zu genießen? Einige möchten wir Ihnen kurz vorstellen.

1. Der Spezial-Keller

Der Spezialkeller liegt nur wenige Gehminuten von der Bamberger Altstadt entfernt und überzeugt mit einer wunderbaren Aussicht auf das Weltkulturerbe, den Kaiserdom und das Kloster Michaelsberg.

Bier: Rauchbier, Weißbier

Plätze: 500

Öffnungszeiten: Montag Ruhetag, Dienstag bis Freitag ab 15 Uhr, Samstag ab 12 Uhr, Sonn- und Feiertags ab 10:30 Uhr

Kontakt: Sternwartstraße 8, 96049 Bamberg

Weitere Infos zum Spezial-Keller

2. Der Fässla-Keller

Unter schattigen Kastanien oder in der gemütlichen Brauereigaststätte wird auf dem Fässla-Keller deftige fränkische Küche angeboten.

Bier: Pils, Weizen, Lager

Plätze: 500

Öffnungszeiten: April bis Oktober, täglich 11 bis 23 Uhr

Kontakt: Moosstr. 32, 96050 Bamberg

Weitere Infos zum Fässla-Keller

3. Der Bierkeller bei der Brauerei Greifenklau

Fränkische Bratenküche, Innereien und deftige Brotzeiten zum Eigenbräu gibt es hier in der Gaststube oder im großen Biergarten mit Blick zur Altenburg.

Bier: Pils, Weizen, Lager

Plätze: 500

Öffnungszeiten: bei schönem Wetter ab 10:30 Uhr

Kontakt: Laurenzplatz 20, 96049 Bamberg

Weitere Infos zur Brauerei Greifenklau

4. Der Wilde Rose Keller

Selbst gebrautes Bier und Brotzeit mit deftigen Snacks unter Kastanien sowie Konzertprogramm im Musikpavillon gibt es im Wilde Rose Keller am Oberen Stephansberg.

Bier: Pils, Weizen, Lager

Plätze: 500

Öffnungszeiten: Mai bis September, Werktags von 16 bis 23 Uhr, Wochenende und Feiertage von 15 bis 23 Uhr

Kontakt: Oberer Stephansberg 49, 96049 Bamberg

Weitere Infos zum Wilde Rose Keller

5. Schmausenkeller Reundorf

Auf dem Schmausenkeller Reundorf kann man selbstgebrautes, naturbelassenes und frisch gezapftes Bier direkt am Waldrand von Reundorf bei Frensdorf genießen.

Bier: Kellerbier, Pils und Bockbier (im Herbst)

Plätze: 650

Öffnungszeiten: ab März, Werktags ab 16 Uhr, Samstag ab 15 Uhr, Sonntags ab 11 Uhr

Kontakt: Am Bahnhof 13, 96158 Reundorf

Weitere Infos zum Schmausenkeller

6. Der Griess-Keller in Geisfeld

Von der Terasse aus des Griess-Kellers kann man den Talblick bei Strullendorf genießen und sich nebenbei sein frischgezapftes Bier und seine Brotzeit schmecken lassen.

Bier: ungespundenes Kellerbier

Plätze: 400

Öffnungszeiten: Mai bis Oktober, Montag bis Freitag von 16:30 bis 23 Uhr, Samstag von 14 bis 23 Uhr, Sonn- und Feiertage von 11:30 bis 23 Uhr

Kontakt: Kellerweg 9, 96129 Strullendorf

Weitere Infos zum Grieß-Keller

7. Bierkeller Häschaadä Keller in Hirschaid

Hausmacher Brotzeit und selbst gemachter Gerupfter stehen auf der Speisekarte des Häschaadä Bierkellers.

Bier: Keller, Lager, Weizen, Alkoholfreies

Plätze: 400

Öffnungszeiten: ab 15 Uhr

Kontakt: Maximilianstraße 64, 96114 Hirschaid

8. St. Georgen-Bräu-Keller Buttenheim

Auf diesem Keller kann man die Seele gemütlich baumeln lassen und die einmalige Aussicht nach Bamberg genießen.

Bier: Kellerbier, Pils, Vollbier hell, Goldmärzen, dunkles Landbier, Doppelbockbier, Weißbier, Annafest-Bier, Levi Buttenheimer-Urstoff und alkoholfreies Bier

Plätze: 800

Öffnungszeiten: April bis Ende September, täglich ab 14 Uhr, Sonn- und Feiertags ab 11 Uhr

Kontakt: Kellerstraße, 96155 Buttenheim

Weitere Infos zum St. Georgen-Bräu-Keller

9. Löwenbräu Keller Buttenheim

Im ruhigen Buttenheim liegt der Löwenbräu Keller und macht Lust auf ein kühles Bier und hausmacher Brotzeiten.

Bier: Lager, Pils, Weizen, Radler, Keller

Plätze: 120

Öffnungszeiten: Dienstag Ruhetag von Mai bis August, Montag bis Samstag ab 11 Uhr, Sonntags ab 10 Uhr

Kontakt: Eremitage 3, 96155 Buttenheim

Weitere Infos zum Löwenbräu Keller

10. Wagner-Keller Kemmern

Mitten im Grünen auf einem kleinen Berg versteckt liegt der Wagner-Keller, der mit einem kleinen Spaziergang erreichbar ist. Nach getaner "Arbeit" schmeckt dann das Bier und die fränkische Brotzeit umso besser.

Bier: Pils, Lager, Weizen

Öffnungszeiten: April bis September, Montag bis Samstag ab 14 Uhr, Sonn- und Feiertage ab 9:30 Uhr

Plätze: Keine Angabe

Kontakt: Hauptstraße 15, 96164 Kemmern

Weitere Infos zum Wagner-Bräu Keller

11. Bierkeller Sonnen-Bräu in Mürsbach

Wenn die Temperaturen steigen kann im Biergarten des Sonnen-Bräus Platz genommen werden. Für Kinder gibt es einen sicheren Spielplatz zum rumtollen.

Bier: Keller, Weizen, Rauchbier, Pils, Pale Ale

Öffnungszeiten: Montag ist Ruhetag, Dienstag ab 15 Uhr, Donnerstag ab 13 Uhr, Mittwoch/Freitag/Samstag ab 12 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr

Kontakt: Zaugendorfer Str. 4, 96179 Mürbach

Weitere Infos zum Sonnen-Bräu

12. Biergarten Brauerei Will in Schederndorf

Handwerklich gebrautes Bier und eine herzhafte Brotzeit gibt es auch im Norden von Bamberg, im Biergarten des Gasthofs Will in Schederndorf.

Bier:Weizen, Bock, Landbier

Plätze: Keine Angabe

Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 23 Uhr geöffnet

Kontakt: Haus Nr. 19, 96187 Schederndorf/Stadelhofen

Weitere Infos zur Bauerei Will

