Die besten Biergärten und Bierkeller in Franken: Das sind die 10 Favoriten unserer Leser

Endlich Sommer, endlich Biergarten-Zeit - hier genießen unsere Leser*innen am liebsten ihre Maß

in Franken Ein Seidla auf dem Bierkeller genießen? Hier finden es die inFranken.de-Leser*innen es besonders gemütlich

Sowohl Einheimische als auch Touristen freuen sich darüber, dass die Biergarten-Saison in Bayern begonnen hat. Auch wenn Biergärten in Franken in der Regel "Bierkeller" genannt werden. Um Bier länger haltbar zu machen, wurde es früher in üblicherweise zu den Brauereien gehörenden Kellern gelagert, vor denen es anschließend ausgeschenkt wird. Diese Garten-Atmosphäre im Freien zwischen Bäumen lädt zum Verweilen ein. Auch unsere Leser*innen sind große Bierkeller-Fans - wir haben aus dem Ergebnis einer Facebook-Umfrage die Top 10 Bierkeller der Region zusammengestellt.

Platz 10: Wilde Rose Keller in Bamberg

Dass Bamberg unter anderem mit der Ewigen Stadt Rom verglichen wird, liegt daran, dass auch die fränkische Domstadt umsäumt ist von sieben Hügeln. Auf eben einem dieser Hügel liegt der große Biergarten der Brauerei "Wilde Rose".

Hier gibt es Platz für knapp 1500 Durstige und für das leibliche Wohl, kann man sich selbst seine eigene Brotzeit mitnehmen.

Adresse: Oberer Stephansberg 49, 96049 Bamberg

Kontakt: 0951 / 57691, info@wilde-rose-keller.de

weitere Informationen auf der Website

Platz 9: Bierkeller Brauerei Roppelt in Stiebarlimbach

Im kleinen Örtchen Stiebarlimbach bei Hallerndorf (Landkreis Forchheim) am Fuße des Kreuzbergs liegt der beliebte Bierkeller der Brauerei Roppelt. Von Mai bis Oktober werden hier fränkische Spezialitäten wie Schäuferla oder Knöchla serviert.

Eine neu eingerichtete Buslinie befördert die Besucher*innen direkt vor die Tür und auch für die Kleinsten ist mit einem Abenteuerspielplatz gesorgt!

Adresse: Stiebarlimbach 9, 91352 Hallerndorf

Kontakt: 09195 7263, brauerei-roppelt@t-online.de

weitere Informationen auf der Website

Platz 8: Senftenberger Felsenkeller

Etwa 20 Kilometer südlich der Bierstadt Bamberg befindet sich der Senftenberger Felsenkeller, der seit 1968 wohltuend kühles Bier im Schatten der Eichen ausschenkt.

Das Grün rund um die Tische des Felsenkellers und die traumhafte Aussicht machen diesen Bierkeller-Ausflug unvergesslich.

Adresse: Senftenberg, 96155 Buttenheim-Gunzendorf

Kontakt: 09545 70693

weitere Informationen auf der Website

Platz 7: Gartenkeller Rittmayer in Hallerndorf

Ein besonderes Highlight des Gartenkellers in Hallerndorf (Kreis Forchheim) ist die Naturkegel-Bahn auf der im Freien gespielt werden kann.

Außerdem bietet die Brauerei Rittmayer im Biergarten ihre Bierspezialitäten sowie hausgemachte Brotzeiten für die Hungrigen.

Adresse: Am Gartenkeller, 91352 Hallerndorf

Kontakt: 09545 44094-0, info@rittmayer.de

weitere Informationen auf der Website

Platz 6: Geyer Keller in Oberreichenbach

Der Felsenkeller der Brauerei Geyer in Oberreichenbach (Landkreis Erlangen-Höchstadt) hat seine Pforten geöffnet und verspricht eine besonders schöne Biergarten-Saison.

Die Biertisch-Garnituren sind idyllisch inmitten von Bäumen gelegen und erlauben einen erholsamen Aufenthalt mit frischer Luft und Bier in der fränkischen Natur.

Adresse: Tanzenhaider Weg, 91097 Oberreichenbach

Kontakt: 09104 2802, brauereigasthof-geyer@web.de

weitere Informationen auf der Website

Platz 5: Wagner Keller in Kemmern

Auf einem Hügel gelegen, bietet dieser Bierkeller einen wunderschönen Ausblick über die Region. Westlich der Ortschaft Kemmern im Landkreis Bamberg heißt es "gemütlich und zünftig" das wohlverdiente Bier genießen.

Brotzeitplatten, Käse-Variationen und diverse Salate locken zudem auf der Speisekarte und sind nach dem Weg zum Biergarten eine willkommene Stärkung.

Adresse: Am Waldhang 2, 96164 Kemmern

Kontakt: +49 1522 7354 097, info@wagnerkeller.de

weitere Informationen auf der Website

Platz 4: Pretzfelder Keller

Am Rande des Naturparadieses Fränkische Schweiz ist der Pretzfelder Keller im Kreis Forchheim eine wunderbare Option, um auf einem langen Spaziergang im Grünen oder einer kleinen Wanderung eine Pause einzulegen.

Dem großen Hunger Abhilfe verschafft die Möglichkeit zum "Spareribs All You can Eat & Drink" (Reservierung notwendig).

Adresse: Egloffsteiner Straße 19, 91362 Pretzfeld

Kontakt: 0157–35806352, info@pretzfelderkeller.de

weitere Informationen auf der Website

Platz 3: Reundorfer Schmausenkeller

Der laut Leser-Umfrage schönste Keller im Landkreis Bamberg liegt in Reundorf: Südlich von Bamberg zwischen Frensdorf und Pettstadt lädt der Reundorfer Schmausenkeller alle Bierfreund*innen dazu ein, ein kühles Getränk oder eine zünftige Brotzeit am Waldrand zu genießen.

In besonders grüner Umgebung liegt der traditionelle Biergarten und bietet einen wunderschönen Blick auf Feld und Wald im Umkreis.

Adresse: Am Bahnhof 13, 96158 Reundorf

Kontakt: 09502-608, info@schmausenkeller.de

weitere Informationen auf der Website

Platz 2: Wettelsheimer Keller

Pure Erholung bei Bier-Spezialitäten und fränkischen Köstlichkeiten - all das kann auf dem Wettelheimer Keller im mittelfränkischen Treuchtlingen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) inmitten von ruhiger Natur und bei einer traumhaften Sicht ins Altmühltal genossen werden.

Trampolin, Karussell und Klettergerüst beschäftigen die Kleinen, während die Großen sich eine entspannte Auszeit im Biergarten gönnen.

Adresse: Treuchtlinger Str. 26, 91757 Treuchtlingen

Kontakt: +4991427740

weitere Informationen auf der Website

Platz 1: Brauhaus am Kreuzberg

An der Spitze der Bierkeller-Top-10 steht der Keller des Brauhaus am Kreuzberg in Hallerndorf-Schnaid. Damit ist auch klar, in welchem fränkischen Landkreis sich Biergarten-Fans unter unseren Leser am wohlsten fühlen: im Kreis Forchheim, in dem sich vier der zehn besten Keller Frankens befinden.

Das Brauhaus am Kreuzberg ist der Spitzenreiter im Ranking Auf Platz 1 der beliebtesten Bierkeller der Region liegt das Brauhaus am Kreuzberg in Hallerndorf.

Im Kreuzweg-Brauhaus kehren auch immer wieder Pilger*innen ein, die auf dem Jakobsweg unterwegs sind und eine Auszeit brauchen, um mit einem isotonischen Bier wieder neue Energie zu tanken. Eine Rutsche sorgt für ordentlich Spaß für die Kinder und diverse fränkische Spezialitäten auf der Speisekarte stärken sowohl Groß als auch Klein



Adresse: Kreuzberg 1, 91352 Hallerndorf-Schnaid

Kontakt: +499545 4736, info@brauhaus-am-kreuzberg.de

weitere Informationen auf der Website

Die Liste basiert auf den subjektiven Erfahrungen unserer Leser - sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Objektivität.

