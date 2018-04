Böllner, Göller und mehr: Das sind die schönsten Biergärten in den Haßbergen

Das sind die schönsten Biergärten im Landkreis Haßberge: Die Tradition auf den Keller zu gehen ist bei den Franken und auch bei Besuchern bis heute sehr beliebt. Deshalb haben wir für den Landkreis Haßberge die schönsten Biergärten herausgesucht.



Die schönsten Biergärten in den Haßbergen: Biergarten Böllner in Dankenfeld

Dankenfelds Biergarten im Steigerwald hat immer bei schönem Wetter geöffnet. Das Bier im Freien lässt sich dort täglich ab 16 Uhr genießen, während sich die Kinder im neuen Abenteuerpark austoben. Am Montag ist Ruhetag.



Die schönsten Biergärten in den Haßbergen: Biergarten Göller in Zeil

Dienstag ist Ruhetag bei der Brauerei Göller in Zeil am Main. Ansonsten hat der Biergarten bei schönem Wetter jedoch stets ab 09.30 Uhr geöffnet. In den Sommermonaten Juni, Juli und August wird sogar komplett auf einen Ruhetag verzichtet.



Die schönsten Biergärten in den Haßbergen: Biergarten auf dem Zeilberg

Der Biergarten in Maroldsweisach auf dem Zeilberg hat Mittwoch, Freitag und Samstag von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Am Sonntag öffnet der Biergarten bereits um 11 Uhr. Montag, Dienstag und Donnerstag bleibt dem Biergarten geschlossen.



Die schönsten Biergärten in den Haßbergen: Storchenkeller

Der Storchenkeller in Sand am Main hat einen Zugang zum Altmainufer. Leckere Brotzeitplatten aber auch warme Gerichte wie Currywurst und Bratwürste werden angeboten. Montag bis Samstag öffnet der Keller ab 16 Uhr, am Sonntag schon ab 14 Uhr. Mittwoch ist Ruhetag beim Storchenkeller. Die Bierkellersaison 2018 beginnt allerdings erst ab Mai.