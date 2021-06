Bierkellersaison in den Haßbergen: Das sind die schönsten Biergärten

Bierkeller haben in Franken schon eine lange Tradition

Wir stellen Ihnen die schönsten Biergärten in den Haßbergen vor

In Franken ist es bis heute Tradition seinen Abend auf einem der vielen urigen Bierkeller, beispielsweise in Forchheim oder auch in Bamberg, ausklingen zu lassen.

Sommer 2021: Die Biergartensaison ist eröffnet

Kein Wunder, denn was gibts es auch schöneres als ein kühles Bier mit einer leckeren Brotzeit?

Um mit den aktuellen Öffnungen nach dem langen Lockdown noch mitzukommen, haben wir für Sie nicht nur eine Übersicht über alle Corona-Regeln in den Biergärten, sondern auch eine Liste mit der Top 3 der Biergärten in den Haßbergen zusammengestellt.

Weitere Biergärten in Franken finden Sie hier.

1. Biergarten Böllner in Dankenfeld

Im Biergarten der Familie Böllner in Dankenfeld erwartet Sie ein umfangreiches kulinarisches Angebot.

Neben Brotzeiten und Schnitzel gibt es hier an verschiedenen Tagen verschiedene Specials: Donnerstags können Gäste beispielsweise leckere Lamm Schäufele genießen. Freitags gibt es hingegen frische Spreisen vom Grill wie Makrele oder Doraden und sonntags gibt es Burger. Hier ist also für jeden Geschmack etwas dabei.

Bier: Keller, Pils, Weizen, Rauchbier

Keller, Pils, Weizen, Rauchbier Öffnungszeiten:

Montag: Ruhetag

Dienstag bis Sonntag: 16:30 Uhr

Adresse: von-Ostheim-Straße 42, 97514 Oberaurach-Dankenfeld

von-Ostheim-Straße 42, 97514 Oberaurach-Dankenfeld Telefon: 09549 453

Weitere Informationen finden Sie bei Facebook.

2. Zur Alten Freyung in Zeil am Main

In der Alten Freyung in Zeil am Main können Besucher unter großen, alten Kastanien nicht nur süffiges Bier wie Weizen, sondern auch verschiedene Spezialitäten des Hauses genießen.

Neben den wechselnden Tagesgerichten gibt es hier beispielsweise auch eine kleine Auswahl an Gerichten für Veganer.

Bier: Helles, Pils, Dunkles, Lager, Rauchbier, Weizen

Helles, Pils, Dunkles, Lager, Rauchbier, Weizen Öffnungszeiten:

täglich: ab 9:30 Uhr (Küche bis 21:30 Uhr)

Adresse: Speiergasse 21. 97475 Zeil am Main

Speiergasse 21. 97475 Zeil am Main Telefon: 09524 955 4

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage.

3. Biergarten auf dem Zeilberg

Im urigen Biergarten auf dem Zeilberg in Maroldsweisach können Sie dem Stress des Alltags entfliehen.

Neben verschiedenen Biersorten stehen hier fränkische Klassiker wie Wurstsalat und Brotzeitplatten auf der Karte. Zusätzlich gibt es aber auch warme Speisen wie den Zeilberg-Burger oder auch Currywurst.

Bier: Dunkles, Weizen, Pils

Dunkles, Weizen, Pils Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag & Donnerstag: Ruhetag

Mittwoch, Freitag & Samstag: 15 bis 21 Uhr

Sonn- & Feiertage: 11 bis 20 Uhr

Adresse: Voccawind 45, 96126 Maroldsweisach

Voccawind 45, 96126 Maroldsweisach Telefon: 09532 922 726

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage.