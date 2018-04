Bier und Brotzeit: Das sind die schönsten Bierkeller in Bayreuth

Das sind die schönsten Biergärten in Bayreuth:



Ob als Ziel einer ausgedehnten Fahrradtour in die Natur, für ein Feierabendbier mit Freunden oder um Mittags ein herzhaftes Schäuferla zu genießen, Bierkeller gehören zur fränkischen Kultur einfach dazu. Passend dazu haben wir die schönsten Bierkeller in und um Bayreuth herausgesucht:Das Liebesbier in Bayreuth verfügt über einen Biergarten, der bei gutem Wetter öffnet. Im Liebesbier trifft altes Mauerwerk auf modernes Industrial Design, trotzdem herrscht Brauhaus-Flair. Das Restaurant öffnet Montag bis Freitag von 08.30 Uhr bis 24 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 09.30 Uhr bis 24 Uhr.Von April bis Oktober hat die Schlossgaststätte Eremitage geöffnet. Das Speiselokal mit fränkischer Küche verfügt über einen Biergarten im Schlosspark. Der Schlossbiergarten ist geöffnet, sobald das Wetter gut ist. Die Hauptsaison erstreckt sich von Mai bis September: In diesem Zeitraum hat die Schlossgaststätte täglich ab 10 Uhr geöffnet. Im April und Oktober ist montags Ruhetag.Das Forsthaus Kamerun in Bayreuth hat täglich von 11.30 Uhr bis 14 Uhr sowie von 17 Uhr bis 23 Uhr geöffnet. Hier können Gäste bei gutem Wetter ihr Bier im Garten genießen. Es gibt eine große Auswahl an fränkischen Bieren. Daneben bietet das Forsthaus viele Brotzeiten als auch Speisen der italienischen Küche an.Für 600 Gäste hat Glenks Biergarten Platz. Geöffnet hat die Gaststätte dienstags bis samstag von 16 Uhr bis 22 Uhr. Am Sonntag öffnet Glenks Biergarten zusätzlich von 10 Uhr bis 14 Uhr. Bei schönem Wetter herrscht Biergartenbetrieb.Auch das Café Florian in der Dammallee in Bayreuth hat einen kleinen Biergarten, der bei gutem Wetter geöffnet hat. Gäste können zu ihrem Bier täglich wechselnde Gerichte von der Wochenkarte genießen. Das Café Florian hat täglich, bis auf dienstags, ab 9 Uhr geöffnet. Am Mittwoch bietet das Café Florian ab 17 Uhr Biere aus der fränkischen Schweiz im Steinkrug an und serviert fränkische Brotzeiten.Die Brauerei Kommunbräu in Kulmbach öffnet täglich von 10 Uhr bis Mitternacht. Bei schönem Wetter lässt sich das Bier im Freien auf dem Bierkeller genießen. Hier können die Gäste bei Sonnenschein das hauseigene naturbelassene und ungefilterte Helle Bier und Bernstein-Bier genießen. Jeden ersten Mittwoch im Monat wird eine weitere Bierspezialität angestochen. Im April können sich Bierliebhaber auf ein rauchiges Hexenbier freuen. Wann welches Bier angestochen wird, können Sie im Bierkalender der Brauerei Kommunbräu nachlesen.Der Herzogkeller in Bayreuth öffnet täglich ab 16 Uhr. Er ist ganzjährig bewirtschaftet und der größte Biergarten in Bayreuth als auch der einzige wirkliche Bierkeller. Dort gibt es Bayreuther Hell, Aktien Pilsner, Zwickl, Landbier und Radler sowie Maisels Weisse frisch vom Fass gezapft. Unter dekon alten Linden des Herzogkellers werden deftige Brotzeiten und fränkische Spezialitäten zum Verzehr angeboten.Die Gutsschenke der Burg Rabenstein mit angrenzendem Biergarten hat dienstags bis sonntags zwischen 11 Uhr und 18 Uhr geöffnet. Ab 18 Uhr öffnet das Burgrestaurant. Besucher können an Führungen durch die über 800 Jahre alte Burg und eine Tropfsteinhöhle teilnehmen oder um 15 Uhr die Flugschau der Falknerei anschauen. Die Biergarten-Saison geht im Ahorntal von März bis November.Im Innenstadt Biergarten Lamperie in Bayreuth können Gäste ihr Bier täglich ab 16 Uhr genießen. Seit April hat der Biergarten wieder geöffnet. Von Montag bis Mittwoch kostet zur Happy Hour ab 22 Uhr jedes Bier nur 2,60 Euro. Die Lamperie hat im April mit ihrer Biergarten Saison begonnen.Im Biergarten auf der Theta in Bindlach können montags bis freitags Bierliebhaber ab 14 Uhr die Sonne genießen. Nur am Dienstag ist Ruhetag. Am Wochenende und an Feiertagen öffnet der Biergarten bereits um 10 Uhr. Zudem gibt es lokale Speisen, hauptsächlich Brotzeiten. Der Biergarten Saison hat auf der Theta im März begonnen.