Alles Wissenswerte rund um den Bierkeller: Wieso heißt es in Franken nicht Biergarten?

Bierkeller oder Biergarten?





Deshalb sagen Franken "Bierkeller" und nicht "Biergarten"





Wieso darf man auf dem Bierkeller sein Essen selbst mitbringen?





Was ist ein "Schnitt" beim Bier?





Die schönsten Bierkeller und Biergärten in Franken



Ob als Ziel einer ausgedehnten Fahrradtour in der Natur, für ein Feierabendbier mit Freunden oder um mittags ein herzhaftes Schäuferla zu genießen - Bierkeller gehören zur fränkischen Kultur einfach dazu. Doch wieso wird in manchen Regionen Frankens "Bierkeller" verwendet und in anderen Regionen "Biergarten"? Wieso darf man auf Kellern oft seine eigene Speisen mitbringen? Und was ist eigentlich ein Schnitt? inFranken.de gibt den Überblick:Durch eine Lagerung bei kühlen Temperaturen kann die Haltbarkeit eines Bieres verlängert werden. Vor der Anwendung technischer Kühlanlagen verfügten die meisten Brauereien und Bierlokale deshalb über große Bierkeller. In Franken sind auch heute noch viele Bierkeller in Betrieb. Meist ist über dem Keller ein Schankbetrieb errichtet worden - daraus entstand die Redewendung "auf den Keller gehen".So werden Besucher den Sommer über dazu eingeladen, unter Bäumen in Bierkelleratmosphäre ein Bier zu trinken.Ein typisch fränkischer Bierkeller besteht aus dem Kellerhaus am Eingang zum Lagerkeller, aus welchem Getränke und Brotzeiten gereicht werden. Daneben gibt es eine mit Bierbänken bestückte Schankfläche.In manchen Regionen Frankens sowie im restlichen Bayern ist es hingegen üblich, "Biergarten" zu sagen. Das liegt daran, dass die traditionellen Bierkeller zur Biereinlagerung hauptsächlich im Landkreis Bamberg, Erlangen und Forchheim entstanden sind.In Südbayern wird das Bier aber überwiegend an der Oberfläche statt im Keller gelagert, deswegen in den restlichen bayerischen Regionen meist vom Biergarten gesprochen. Im weiteren Sinn wird die Bezeichnung Biergarten auch für andere gastronomische Einrichtungen im Freien verwendet.Viele Wirte verkaufen neben dem Bier auch Brotzeiten, wobei auf manchen Kellern das Mitbringen eigener Brotzeiten erlaubt ist. Die Tradition, dass der Gast seine Brotzeit selbst mitbringt und nur die Getränke erwirbt, hat sich insbesondere in Franken und Oberbayern erhalten.Oft gibt es zwei verschiedene Bereiche auf dem Keller, die sich zum Beispiel durch unterschiedliche Biergarnituren kennzeichnen: In einem Tischbereich des Biergartens dürfen eigene Speisen verzehrt werden, der andere Bereich wird bewirtet. Daneben gibt es in der Regel eine Schenke für die Getränke und eine Bude, die einfache Speisen wie Brezen, Obatzter oder Wurstsalat verkauft.Oft wird auf Bierkellern ein "Schnitt" bestellt, wenn es sich zum Ende des Besuchs auf dem Bierkeller neigt - doch was ist das überhaupt? Ein Schnitt ist ein nur zur Hälfte eingeschenktes Bier, welches in Franken oft nur als letztes Bier vor dem Bezahlen ausgeschenkt wird. Es wird gerade eingeschenkt, weshalb das Glas oder der Bierkrug meist zur Hälfte mit Schaum befüllt ist.Um Anspruch auf einen Schnitt zu haben, muss der Gast zuvor mindestens ein Seidla getrunken haben. Meistens kostet ein Schnitt nur die Hälfte des normalen Bierpreises. Der Schnitt ist ein besonderer Service der Brauereien und auf keiner Karte zu finden. In vielen Fällen geht ein Schnitt auch auf Kosten des Wirtes.In allen Regionen Frankens lassen sich Bier und Brotzeit auf Bierkellern oder im Biergarten genießen. Deshalb haben wir die besten Adressen aus der Region herausgesucht:*Hinweis: Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten Links um sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision von Amazon. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.