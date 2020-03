Beste kleine Brauereien: Oberfränkisches Brauhaus auf Platz 1 in Bayern

Die Uetzinger Metzgerbräu ist Bayerns beste kleine Brauerei 2020 - jedenfalls, wenn es nach den Lesern von "Falstaff" geht. Das Gourmetmagazin aus Österreich hat nach den Lieblingsbrauereien in Deutschland gesucht und über die beliebtesten Mikro-, Klein- und Gasthausbrauereien abstimmen lassen.

Die Bierregion Oberfranken hat dabei die Konkurrenz eindeutig in die Schranken verwiesen: Die Metzgerbräu Uetzing landete vor "Maisel & Friends", der Craft Beer-Sparte der Bayreuther Maisel-Brauerei. Erst auf Platz 3 folgt die erste nicht-fränkische Brauerei (Camba Bavaria aus dem oberbayerischen Seeon-Seebruck) des Votings.

Uetzinger Metzgerbräu ist bayerische Lieblingsbrauerei 2020: "Ihr seid großartig"

Die kleine Brauerei aus dem Landkreis Lichtenfels hat auf Facebook bereits auf den Abstimmungserfolg reagiert und bedankte sich bei ihren Unterstützern mit den Worten "Ihr seid großartig". Die Nutzer kommentieren unter anderem mit Lob für das Metzgerbräu-Lagerbier und Glückwünschen an "Manni und sein Team".

Mit "Manni" ist Metzgerbräu-Gründer Manfred Reichert gemeint. Angefangen hat alles 2002 mit einem Buch über das Bierbrauen, das Reichert aufmerksam gelesen hat. Der Uetzinger hat also nie eine Ausbildung als Brauer absolviert, sondern sich sein Können durch Lektüre angeeignet. Sein eigentlicher Beruf, der später als Namensgeber für die kleine Brauerei herhalten durfte, ist Metzger.

Was wiederum ab 2004, bei seinen ersten Gehversuchen mit Hopfen und Co., hilfreich war. Wie Reichert gern immer wieder erzählt, landete in dieser Zeit einmal in der Woche kein Fleisch, sondern Maische aus Malz im Wurstkessel. Erst seit 2012 ist Schluss mit dem Wurstkessel-Sud. Dem Jahr, in dem sich Manfred Reichert den Traum von einer eigenen Brauanlage erfüllt hat. Seitdem braut Reichert in Ergänzung zu seinem Metzgereibetrieb.

Heute geht die Metzgerbräu als regionales Brauhaus zu den Aushängeschildern der Genussregion Oberfranken. Bei Gästen beliebt ist nicht nur die urige Braustube mit Gastbereich, sondern auch der über das 500-Einwohner-Dorf bei Bad Staffelstein hinaus bekannte Dorfladen im "Tante Emma"-Stil. Dort ist natürlich auch das "Metzgerbräu"-Bier erhältlich.

Die Genussmagazin "Falstaff", das 1980 als Weinjournal in Österreich gegründet wurde und seit 2010 auch eine Tochterfirma in Düsseldorf hat, fragte seine Nutzer nach den beliebtesten beliebtesten Mikro-, Klein- und Gasthausbrauereien in Deutschland. Aus den meistgenannten Brauereien wurden Top-Listen für die einzelnen Bundesländer erstellt, für die dann wiederum zwei Wochen lang abgestimmt werden konnte. Nach "Falstaff"-Angaben wurden insgesamt knapp 16.000 Stimmen registriert. Nicht bekannt ist, wie viele davon auf das Ergebnis für Bayern ausfielen.

Für Bayern entstand auf diese Weise eine Top 7 der besten Kleinbrauereien. Neben den oberfränkischen Vertretern auf den beiden Spitzenplätzen findet sich mit der "Orca brau" aus Nürnberg eine weitere fränkische Brauerei, die sich auf Craft Beer spezialisiert hat, im Abschlussranking.