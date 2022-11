Feiern in Coburg: Diese Clubs und Bars solltest du kennen

Kneipen zum Feiern und Verweilen

Wir zeigen dir, wo sich die bekanntesten und am besten bewerteten Bars, Kneipen und Diskotheken des Coburger Nachtlebens befinden. Deftiges Essen, leckere Cocktails, gute Musik, aber auch gemütliche Orte zum Feiern und Entspannen - wir stellen dir auf TripAdvisor und Google beliebte Lokalitäten vor.

Kneipen: "Bei Adam" und "Humpen Coburg"

Die am besten bewertete Kneipe hat bereits einen originellen Namen: "The Hungry Highlander". In der Steingasse 11 findest du neben Burgern dort auch indisches Essen sowie ein schönes Ambiente im rustikalen Stil. Besucher und Besucherinnen loben das gute Bier und die urige Stimmung. Eine "Studentenkneipe mit Charme"; so ein Nutzer. Die Studentenkneipe begeistert Besucher und Besucherinnen jeder Altersgruppe. Der Innenhof gibt der Kneipe zusätzliches Flair und Möglichkeiten zum Verweilen. Auch die Live-Musik dort wird gern gehört. "The Hungry Highlander" ist täglich von 18 bis 2 Uhr geöffnet, sonntags geschlossen.

"Bei Adam" ist eine gemütliche Kneipe, die im Sommer zusätzlichen Platz in ihrem Biergarten bietet. Sie landet auf dem zweiten Platz der Coburger Kneipen. Ein Pub mit freundlichem Klima und herzhaftem Essen für Jung und Alt. Gelobt werden insbesondere der Service und die Atmosphäre. "Bei Adam" findest du in der Ketschengasse 50, 96450, mit großzügigen Öffnungszeiten unter der Woche, die auch ein Reinfeiern in Geburtstage ermöglichen: am Freitag 15 bis 5 Uhr morgens, samstags von 13 bis 5 Uhr morgens, sonntags von 13 bis 23 Uhr und an den restlichen Wochentagen von 16 bis 2 Uhr. Wer Lust auf Fußball und gutes Bier in guter Gesellschaft hat, ist hier richtig.

Am Markt 11, 96450 in Coburg findet sich der Pub "Humpen Coburg", eine Kneipe, die es bereits seit 30 Jahren im Herzen der Stadt gibt. Sie ist unter der Woche ab 17.30, samstags ab 11.30 und sonntags ab 13 Uhr geöffnet. Das Pub wurde in liebevoller Handarbeit eingerichtet. Dort können Sportbegeisterte, aber auch alle anderen Bier- und Cocktailfans auf gemütlichen Holzbänken und in gemütlicher Einrichtung zusammensitzen.

Bars: "Sonderbar" und "Wohnzimmerbar"

Einige der beliebtesten Bars und Kneipen befinden sich am Steinweg in Coburg. Die Straße ist bekannt dafür, dass sie einige Möglichkeiten bietet zu feiern und Leute kennenzulernen.

Sonderbar in der Innenstadt findet sich in einer Seitenstraße des Steinwegs unter der Adresse "Unterer Bürglaß 10". Die Öffnungszeiten sind von 17 bis 2 Uhr. Mit einer der positivsten Google- und TripAdvisor-Rezensionen landet Sonderbar weit oben unter den geschätzten Coburger Bars. Dort kann man gemütlich zusammensitzen, Burger essen, leckere Getränke schlürfen und die Livebands sowie weitere Veranstaltungen anhören. Besonders das Essen wird von Gästen sehr gelobt. Besonderheit: Am Sonntag kann dort gemeinsam der "Tatort" auf großer Leinwand geschaut werden.

Die "Wohnzimmerbar" im Steinweg 26 schneidet fast genauso gut in Online-Rezensionen ab. Von 18 bis open end findest du hier täglich deftige Snacks, gute Musik, regionales Bier und eine breite Spielesammlung. Damit lädt die Bar mit ihrem hoch gelobtem Ambiente zum gemütlichen Spieleabend, aber auch zum Vorglühen ein. Da sie sich in der Nähe der Coburger Discos befindet, eignet sie sich auch als Stopp vor dem Club. Samstags, ab 15 Uhr, können sich Fußballfans die Bundesligaspiele ansehen. Chicken-Wings, Burger, Curlyfries und mehr sind in den Online-Rezensionen sehr beliebt.

Bars: "Hanskaschbar" und "Heimatliebe"

Am bekanntesten und am besten bewertet ist die Cocktail- und Burgerbar "Hanskaschbar" in der Theatergasse 5, 96450. Unter der Woche kannst du ab 15, am Wochenende ab 11 Uhr zwischen verschiedensten Burgerkreationen wie Pulled Pork oder Pulled Chicken wählen. Auch vegane Speisen finden sich auf der Speisekarte der Hanskaschbar. Dabei wählt die Bar Produkte aus saisonalem und regionalem Anbau. Das beliebte Barkonzept gibt es mittlerweile auch in den umliegenden Städten Bayreuth und Schweinfurt. Die saisonalen Burger und die somit wechselnde Karte zieht Tourist*innen und Anwohner*innen an. Zudem können neben Cocktail-Klassikern auch eigene Cocktailkreationen in der Hanskaschbar geschlürft werden.

In der Theatergasse 1, 96450 Coburg, findet sich die "Heimatliebe". Besonders an dieser Bar ist die liebevolle Kombination aus Restaurant, Bar und Club. Die Türen sind von Mittwoch bis Samstag offen. Du kannst im Restaurant essen gehen oder in der Bar leckere Cocktails schlürfen. Die Produkte kommen aus der Region, deshalb auch der Name des Ladens. Auch das angebotene Craft-Bier ist regional.

Neben den vorgestellten Bars finden sich weitere schöne Lokalitäten. Wenn du nach dem Essen noch mehr vorhast, kannst du in einen der Coburger Clubs weiterziehen.

Clubs: "klein ABER fein", "Club Hilde" und "Loom Coburg"

Im Fall der Bar "Heimatliebe" ist der Weg dafür kurz. Unter ihr befindet sich der dazugehörige, bekannte Club "klein ABER fein". Samstags und an Feiertagen begrüßt der Club Gäste jeder Altersgruppe, um gemeinsam mit DJs aus der Region zu House, Salsa oder den 90s zu feiern, zumeist ohne Eintritt bezahlen zu müssen.

Club Hilde ist die am positivsten bewerte Coburger Diskothek. Besucher*innen schwärmen beim Club Hilde vom einzigartigen Techno, der hier gespielt wird: "Wer Techno liebt, wird er hier sein Mekka finden.", so ein Gast. Es kann aber auch zu Old School, Hip-Hop, RnB und vielem mehr getanzt werden. Die gemischte Vielfalt an Musik lockt unterschiedliche Menschen und lädt Leute querbeet ein, Spaß beim Feiern zu haben. Club Hilde bezeichnet sich als alternativer Club für Student*innen und andere Randgruppen und ist ab 22 Uhr, Steinweg 25, geöffnet. Ein Blick auf die Website lohnt sich, um Veranstaltungen im Blick zu behalten.

Ein weiterer Ort zum Party machen in Coburg befindet sich ebenfalls im Steinweg, Hausnummer 36. Im "Loom Coburg" kannst du zu einem guten Partymix für Musikfans tanzen. Mit Longdrinks und Getränkespecials lässt es sich dort Freitag und Samstag bis 5 Uhr morgens feiern. Student*innen erhalten im Loom Coburg Rabatt auf bestimmte Drinks und Shots, sollten sich jedoch noch einmal an der Bar über dieses Angebot informieren.

Fazit

Du siehst, die Partystraße des Steinwegs, die Theatergasse, der Marktplatz und die Ecken der Coburger Innenstadt haben eine vielfältige Auswahl an Bars und Clubs zu bieten, um ein Wochenende besonders zu machen.

Vielleicht magst du nach einem gemütlichen Tagesausflug in Coburg deinen Abend individuell ganz nach deiner Stimmung ausklingen lassen. Wir wünschen dir eine unvergessliche Zeit.