Die besten Bars in Deutschland: Bamberger Cocktailbar in die Top 12 gewählt

"Das Schwarze Schaf" in Bamberg - Cocktail auf Mezcal-Basis ist GQ-"Siganture Drink"

Als Beispiel nennen die Bar-Tester den dort gemixten "La Cocina". Die pikante Mischung aus dem Mexiko-Schnaps Mezcal, naturtrübem Apfelsaft, Honigsirup, Meersalz und Aceto balsamico kürte das Magazin sogar zu seinem "Signature Drink".

Das Bamberger "Schaf" steht an der Spitze der Liste, was aber daran liegt, dass es sich nicht um ein Ranking handelt. Das Magazin stellt in alphabetischer Reihenfolge zwölf Locations vor, in denen sich die Redakteure wohl gefühlt haben, aber auch von Drinks und Atmosphäre begeistert waren.

Die besten Bars in Deutschland: Hier sind Drinks und Atmosphäre besonders

Das schwarze Schaf (Bamberg)

Buck und Breck (Berlin)

Provocateur (Berlin)

The Kinly (Frankfurt)

Seven Swans & the Tiny Cup (Frankfurt)

One Trick Pony (Freiburg)

Le Lion (Hamburg)

Toddy Tapper (Köln)

Imperii (Leipzig)

Goldene Bar (München)

The High (München)

Jigger & Spoon (Stuttgart)

Für Sven Goller ist die Aufnahme in den GC-Index der besten Bars Deutschlands eine weitere Bestätigung seiner Arbeit. Der Barchef im "Schwarzen Schaf" gewann 2017 den Titel "Bester Bartender Deutschlands". Im Jahr darauf kürte ihn das Barkultur-Fachmagazin "Mixology" zum "Newcomer des Jahres".

Bemerkenswert: Bamberg ist nicht nur die einzige fränkische Stadt in den Bar-Top-12 von QG, sondern auch die mit Abstand kleinste. Berlin ("Provocateur", "Buck und Breck"), Frankfurt/Main ("The Kinly", "Seven Swans & the Tiny Cup") und München ("Goldene Bar", "The High") tauchen jeweils doppelt in der Liste auf. Freiburg im Breisgau ("One Trick Pony") ist laut GQ neben Bamberg der einzige weitere empfehlenswerte Bar-Standort in einer Stadt mit unter 500.000 Einwohnern.