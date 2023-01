Die 5 besten Bars und Kneipen in Fürth : Wir stellen sie dir vor

: Wir stellen sie dir vor Für jeden ist etwas dabei: Bier, Cocktails, Pub Quizzes

Von gemütlich bis modern: So zeichnen sich die Bars und Kneipen aus

Bars und Kneipen zu bewerten, ist kein einfaches Unterfangen: Während der eine eher auf modernere Bars mit lauter Musik steht, möchte jemand anders den Abend in einer ruhigen und gemütlichen Eckkneipe verbringen. Die nun folgenden fünf Bars haben wir anhand der Google-Bewertungen zusammengestellt und darauf geachtet, dass für jede*n etwas dabei ist.

1. Castros Bar

Die Cocktailbar punktet vor allem durch ihre Atmosphäre bei den Gästen. Sie befindet sich mitten im Zentrum von Fürth, bietet coole Musik und immer wieder sogar Liveauftritte. Darüber hinaus findest du dort einen Billardtisch und ein rundum angenehmes Ambiente.

Ein Blick auf die Website lohnt sich, dort sind die aktuellsten Events immer ausgeschrieben. Der Inhaber hat in einigen Szenebars auf Ibiza und in Marbella gearbeitet und das Temperament sowie den Rhythmus nun auch in Fürth etabliert.

Castros Bar

Mathildenstr. 38, 90762 Fürth

Telefon: 0911 38471574

www.castros-bar.de

Öffnungszeiten: Donnerstags: 18:00 bis 00:00 Uhr. Freitags, samstags: 19:00 - 01:00 Uhr

2. El Floridita

Wer abends mal in die Atmosphäre Kubas eintauchen möchte, für den wird diese Bar genau das Richtige sein. Lebensfreude, Temperament und natürlich kubanische Getränke findest du auch mitten in Fürth. Probiere unbedingt die vielen verschiedenen Cocktails.

Zusätzlich erhältst du eine kleine Auswahl an Speisen, falls du eine kleine Platte zum Bier genießen möchtest. Die Cocktails werden individuell zubereitet, ausschließlich aus frischen Zutaten. Vom Caipirinha bis zum Cuba Libre: Hier findest du alles, was dein Herz begehrt.

El Floridita

Königstraße 128, 90762 Fürth

Telefon: 0911 7418807

www.el-floridita.de

Öffnungszeiten: Montag – Donnerstag 17:00 – 24:00 Uhr, Freitag und Samstag 17:00 – 01:00 Uhr. Sonntag ist Ruhetag.

3. Irish Cottage Pub

Das irische Pub ist urig und besonders gemütlich. Jeden Dienstag ab 21:00 Uhr beginnt die Irish Session, mit traditionellem Irischen Folk und frischem Guinness. Zusätzlich findet am ersten Mittwoch im Monat das Pub Quiz statt, bei dem du unbedingt einen Tisch reservieren solltest.

Außerdem werden in regelmäßigen Abständen Whisky Tastings durchgeführt, bei denen du ganz neue Geschmäcker ausprobieren kannst. Der kernige Pub ist etwas für Genießer*innen und gesellige Menschen.

Irish Cottage Pub

Waagplatz 1, 90762 Fürth

Telefon: 0911 9764102

www.irish-cottage.de

Öffnungszeiten: Dienstags bis samstags 17:00 - 02:00 Uhr, sonntags 15:00 - 22:00 Uhr. Montags ist Ruhetag.

4. Keimling Bar

Die Kneipe ist urig gestaltet und ein atmosphärisches Highlight. Doch man ist nicht in der Zeit stehengeblieben und bietet viele verschiedene Biersorten an. Zusätzlich gibt es deutsche Hausmannskost und die Kneipe kann auch für Geburtstage oder andere Events gemietet werden.

Das Lokal wird vor allem als warm und herzlich beschrieben, der Service steht hier noch im Vordergrund. Immer wieder finden auch kleinere Events statt, was die Kneipe besonders stimmungsvoll macht.

Keimling Bar

Ob. Fischerstraße 5-7, 90762 Fürth

Telefon: 0911 770957

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 17:00 - 01:00 Uhr. Freitag 16:00 - 02:00 Uhr, Samstag 16:00 - 02:00 Uhr, Sonntag 16:00 - 00:00 Uhr. Montag ist Ruhetag.

5. Caesar’s

Hier erhältst du Cocktails, Spirituosen und vieles mehr. Jeden Tag gibt es von 18:00 bis 22:00 Uhr eine Happy Hour und alle Bundesliga Spiele werden in der Bar übertragen. Hier kann der Abend angenehm starten oder auch ausklingen.

Darüber hinaus gibt es einen kleinen Garten, der liebevoll und gemütlich eingerichtet ist. Zusätzlich zu den Cocktails gibt es kleinere Snacks, falls du Hunger hast. Auch diese Bar kannst du für Geburtstage oder Feiern jeglicher Art buchen.

Caesar’s