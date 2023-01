Die 5 besten Bars & Kneipen in Aschaffenburg: Wir stellen sie dir vor

Die besten 5 Kneipen und Bars in Aschaffenburg

Neue Menschen kennenlernen oder einfach nur entspannen

Von Whisky bis Livemusik: Hier ist für jeden was dabei

Wir stellen dir im Folgenden die für besten Bars und Kneipen der Stadt Aschaffenburg vor. Egal, ob du neue Menschen kennenlernen willst oder einfach nur nach einer Kneipe für ein Feierabendbier suchst: Hier ist für jede*n etwas dabei. Bei der Rangfolge haben wir uns an den Google-Bewertungen orientiert.

1. Dead End Bar - die "beste Whisky-Bar Deutschlands"

2013 wurde die Bar zur besten Whisky-Bar Deutschlands gewählt. Zwischen Rock und Blues kannst du einen Whisky deiner Wahl probieren. Zusätzlich wird hier ein Whisky Club angeboten: Wer Mitglied wird, erhält vergünstigte Preise auf verschiedene Whiskys.

Darüber hinaus finden auch Whisky Tastings statt und es gibt kleinere Snacks, sowohl für Besucher*innen, die sich vegan ernähren als auch Gäste, die Fleisch essen. Die Bar ist jedoch nicht nur etwas für Whisky-Liebhaber*innen, in regelmäßigen Abständen werden auch internationale Gerichte präsentiert. Hier herrscht insgesamt eine gemütliche und entspannte Atmosphäre.

Dead End Bar

Kolbornstr. 5, 63739 Aschaffenburg

Telefon: 06021 362755

www.deadend.de

Öffnungszeiten: Mi 19:00 - 00:00 Uhr, Fr - Sa 19:00 - 01:00 Uhr

2. miniBar - ein Hauch Amerika

Die miniBar hat ihren Namen nicht irgendwo her, denn sie ist tatsächlich relativ übersichtlich in ihrer Größe. Doch dafür ist ihr Herz umso größer: Die Bedienungen werden als freundlich und angenehm beschrieben, es gibt regelmäßig Livemusik und eine große Auswahl an Getränken.

Die Bar ist amerikanisch angehaucht und es gibt eine große Auswahl an ständig wechselndem Craftbeer. Gerne berät dich das Team und empfiehlt ein passendes Bier. Eine Dartscheibe rundet die Bar ab: Hier kann man es mal selbst auf die Triple 20 versuchen.

miniBar

Agathaplatz 1, 63739 Aschaffenburg

Telefon: 06021 1886379

www.mini-bar.bar

Öffnungszeiten: Di - Mi 19:00 - 00:00 Uhr, Fr - Sa 19:00 - 02:00 Uhr

3. Gully - Kultstatus

Diese Kneipe ist mittlerweile Kult in Aschaffenburg und liegt zentral in einer Seitenstraße der Fußgängerzonen. Ob Jung oder Alt: Hier kommt jeder auf seine Kosten.

Zum Bier oder Longdrink läuft angenehme Musik und ein Besuch lohnt sich immer. Die Bar ist gemütlich eingerichtet und punktet durch ihre gute Atmosphäre.

Gully

Riesengasse 8, 63739 Aschaffenburg

Telefon: 06021 13209

Öffnungszeiten: Mo – Do 19:00 - 01:00 Uhr, Fr – Sa 19:00 - 03:00 Uhr, So 19:00 - 00:00 Uhr

4. Bar Human - hier wird Nachhaltigkeit großgeschrieben

Die Bar ist ein wenig alternativ angehaucht, setzt auf Menschlichkeit, Nachhaltigkeit und regionale Getränke. Ein Großteil der Einrichtung besteht aus recycelten Materialien, die wiederaufbereitet worden sind. Das gibt der Bar einen ganz besonderen Charme.

Zudem gibt es eine Reihe von Speisen: Hier kannst du morgens sogar frühstücken. Im späteren Verlauf gibt es neben Flammkuchen noch viele weitere selbst hergestellte Köstlichkeiten.

Bar Human

Goldbacher Str. 7, 63739 Aschaffenburg

Telefon: 06021 4208373

www.human-ab.de

Öffnungszeiten: Mo - Do 15:00 - 23:00 Uhr, Fr 15:00 - 01:00 Uhr, Sa 09:00 - 01:00 Uhr, So 09:00 - 18:00 Uhr

5. Irish Pub Aschaffenburg - verpasse keine Sporthighlights

Der Irish Pub ist urig und entspannt. Gemütlichkeit und ein wenig Melancholie bespielen in den Raum. Als SKY Partner werden alle Sporthighlights übertragen und können in geselliger Runde genossen werden. Die Bedienungen werden als besonders freundlich beschrieben und es gibt eine große Auswahl an unterschiedlichen Drinks.

Neben Whisky darf natürlich das klassische Guinness nicht fehlen. Lerne die einmalige Atmosphäre kennen und entdecke die irische Lebensart.

Irish Pub Aschaffenburg