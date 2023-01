Die 5 besten Bars & Kneipen in Ansbach - mit eigenem Hausbier, Burgern und Riesen-Currywurst

Unterschied zwischen Kneipe und Bar

zwischen Kneipe und Bar Die 5 besten Kneipen und Bars in Ansbach : Wir stellen sie dir vor

: Wir stellen sie dir vor Burger, Riesen-Currywurst oder eigenes Hausbier - hier kommst du auf deine Kosten

In Bars und Kneipen kannst du dir einen gemütlichen Abend mit leckeren Drinks, etwas Musik und einer Kleinigkeit zum Essen machen. Dabei gibt es in Ansbach verschiedene Bars und Kneipen zur Auswahl. Wir stellen dir auf Basis der Google-Bewertungen die 5 besten Locations vor.

Unterschied zwischen Bars und Kneipen und wo du welche in Ansbach findest

Die Wörter Kneipe und Bar werden häufig synonym verwendet. Dabei beschreiben sie aber ein etwas anderes Prinzip. Unter einer Kneipe versteht man eine Gaststätte, die vorwiegend Bier und andere alkoholische sowie nicht-alkoholische Getränke ausschenkt. Verzehrt werden diese in der Regel sofort an Ort und Stelle. Hin und wieder werden in einer Kneipe auch kleinere Speisen angeboten. Auch bei einer Bar handelt es sich um eine getränkeorientierte Gastronomie. Das Wort "Bar" bezeichnet nicht nur die Einrichtung an sich, sondern auch den Tresen, der als eine Abgrenzung zwischen Gästen und Wirt dient. Die Getränke werden an dem hohen Schanktisch ausgeschenkt. Bars halten häufig auch eine kleine Speisekarte bereit. Ein wesentlicher Unterschied: Bars laden eher dazu ein, das Tanzbein zu schwingen. In Kneipen wird in der Regel nicht getanzt. Auch in Ansbach kannst du verschiedene Kneipen und Bars finden.

1# Jimmy's Pilsstube erhielt insgesamt 4,9 Sterne. In der Bar kannst du es dir ideal mit deinen Freund*innen gemütlich machen. Ein*e Nutzer*in schreibt: "Heutzutage kann man eine authentische Pilsbar nur noch schwer finden. Hier trifft man sich in geselliger Runde zum Kartenspielen und natürlich Pils trinken." Darüber hinaus findest du in der Bar selbstverständlich auch weitere alkoholische und nicht-alkoholische Getränke. Als Besucher kannst du dir hier mit einem leckeren Drink außerdem Live-Fußball-Übertragungen der Bundesliga, der Champions League oder der Europa League anschauen.

Adresse: Breslauer Str. 6, 91522 Ansbach

Breslauer Str. 6, 91522 Ansbach Telefon: 0981 61255

2# Das Bit am Schloss erhielt 4,8 Sterne. Den Namen erhält die Bar dadurch, dass sie sich nahe der Residenz Ansbach befindet. "Zuvorkommendes und immer freundliches Personal!", schreibt ein Nutzer. Von einem anderen Nutzer wird der Tipp gegeben: "Wer hier alleine herkommt, ist nicht lange alleine und verlebt einen lustigen Abend." Hier kannst du zwischen verschiedenen Getränken aus der umfangreichen Karte wählen und einen schönen Abend in geselliger Runde verbringen. Hin und wieder werden auch kleinere Speisen wie Weißwürste mit Brezel oder Schaschlik mit Weggla angeboten.

Adresse: Fischstraße 5, 91522 Ansbach

Fischstraße 5, 91522 Ansbach Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 17:00 bis 23:00 Uhr. Freitag von 16:00 bis 01:30 Uhr. Samstag von 17:00 bis 02:00 Uhr. Sonntag von 17:00 bis 22:00 Uhr.

Montag bis Donnerstag von 17:00 bis 23:00 Uhr. Freitag von 16:00 bis 01:30 Uhr. Samstag von 17:00 bis 02:00 Uhr. Sonntag von 17:00 bis 22:00 Uhr. Telefon: 0981 86317

0981 86317 Webseite: https://de-de.facebook.com/people/Bit-am-Schlo%C3%9F/100063809571515/

Weitere tolle Bars und Kneipen in Ansbach

3# Mit 4,7 Sternen konnte Die Grotte Bar & Club überzeugen. In der Grotte gibt es Live-Musik sowie eine vielfältige Getränkeauswahl. Angeboten wird alles von Cocktails über Biere, Longdrinks und Whiskey bis hin zu Rum, Cognac, Gin und Wein. Für eine private Feier kannst du gerne auch einen Termin reservieren. Alternativ kannst du eines der musikalischen & kulturellen Events besuchen, die regelmäßig veranstaltet werden. Vereint werden Pop/Rock, Metal und Whisky-Tastings. Es kann sich lohnen, hin und wieder einen Blick in den Veranstaltungs-Kalender zu werfen. Dazu schreibt ein*e Nutzer*in: "Sehr gute Location für Privatfeiern und Partys. Aber auch die öffentlichen Events mit wechselnden Bands und so sich auch wechselnden Genres sind super!" Von einer anderen Nutzerin wird gelobt: "Gute Cocktails im originalen Ambiente."

Adresse: Platenstraße 24, 91522 Ansbach

Platenstraße 24, 91522 Ansbach Öffnungszeiten: Freitag von 20:00 bis 03:00 Uhr.

Freitag von 20:00 bis 03:00 Uhr. Webseite: https://die-grotte.de/

4# Für die Kammerkneipe gab es 4,6 Sterne. In der Kneipe wird dein Hunger problemlos gestillt: Es gibt Burger mit selbstgebackenem Brötchen, Pizza, Fingerfood, Salate sowie Riesen-Currywurst. Dir steht außerdem eine umfangreiche Getränkeauswahl zur Verfügung. Eine Nutzerin lobt: "Super freundliches, aufmerksames Personal, gute Auswahl an Getränken und Gerichten." Eine Besonderheit: Die "Baustelle", wie das Hausbier genannt wird. Bei den nicht-alkoholischen Getränken erwarten dich unter anderem Klassiker wie Mate oder Bionade. Zusätzlich verfügt die Kneipe über eine kleine Bühne, die für Konzerte, Theaterprojekte oder andere Kleinkunstprojekte genutzt werden kann. Bei Bedarf kannst du einfach persönlich, telefonisch oder per Mail nachfragen.

Adresse: Maximilianstraße 27A, 91522 Ansbach

Maximilianstraße 27A, 91522 Ansbach Öffnungszeiten: Täglich von 18:00 bis 00:00 Uhr.

Täglich von 18:00 bis 00:00 Uhr. Telefon: 0981 96602

0981 96602 Webseite: https://www.kammerspiele.com/gastronomie/

5# Ebenfalls 4,5 Sterne erhielt die Kneipe Café Prinzregent. Ein Nutzer lobt: "Man fühlt sich direkt heimisch. Bedienungen und die Wirte sind nett und erfüllen einen jeden Wunsch. Stammkunden sind auch sehr offen und man findet immer Anschluss." In der gemütlichen Gaststätte gibt es immer wieder unterschiedliche Veranstaltungen. Hin und wieder wird Live-Musik verschiedenster Musik-Genres von Techno über Metal bis hin zu Klassikern aus den 80er- und 90er-Jahren gespielt. Auf Nachfrage kannst du für eine Feier einen kompletten Nebenraum reservieren und so ungestört den Abend mit deinen Freund*innen und einem leckeren Getränk genießen.