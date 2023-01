Bambergs Cocktailkultur: Diese 6 Bars solltest du kennen

6 beliebte Bars in Bamberg: Wir stellen sie dir näher vor Das Schwarze Schaf Dude Café Nika East End Freiraum Mo´sbar

In Bamberg gibt es eine Vielzahl an attraktiven Bars mit einem teilweise sehr ausgefallenen Angebot an Cocktails. Diese sechs Bars bekommen bei den Google-Bewertungen von ihren Besuchenden die meisten Sterne. Wir stellen sie dir näher vor.

Das Schwarze Schaf – Hausgemachte Kreationen

Wie wäre es mit einem "Smoke Upon the Hills"? Diese hauseigene Kreation ist schon etwas speziell. Der Cocktail aus regionalen Zutaten besteht aus rauchigem Whisky, Schlenkerla (Urbock), Spezial (Rauchbier), Apfelsaft, Kräuterlikör, Aquafaba-Schaum und Bamberger Süßholz. Die Karte des Schwarzen Schafs, der kleinen Bar im Wohnzimmerstil, bietet immer wieder neue und ausgefallene Kreationen an.

Wenn du deinen Drink lieber unterwegs oder zu Hause trinken möchtest oder aber keinen Platz mehr ergattern konntest, gibt es einige Drinks auch to go. Die Cocktails liegen preislich zwischen 8 und 12 Euro. Wenn du nicht auf gut Glück vorbeischauen möchtest, solltest du im Vorfeld reservieren, denn vor allem im Winter sind die Plätze sehr begrenzt.

Martin Riedl schreibt bei Google: "Einrichtung - Studentenkneipe, Cocktails - Weltklasse". Eine kurze und stimmige Beschreibung der Bar, die 2019 von dem Magazin GQ zu den 12 besten Deutschlands gezählt wurde und dessen Inhaber 2017 den Titel "Bester Bartender Deutschlands" gewann.

Adresse: Schranne 7, 96049 Bamberg

Öffnungszeiten: Montag-Samstag ab 19 Uhr

Telefon: +49 15110251689

E-Mail: dasschwarzeschafbamberg@gmail.com

Webseite: www.dasschwarzeschafbamberg.de

Das Dude – Im "The Big Lebowski"-Style

Das Dude heißt nicht umsonst wie eine Figur aus dem Kultfilm "The Big Lebowski" von 1998. Der White Russian spielt hier auf der Cocktail-Karte natürlich die Hauptrolle, die Auswahl ist groß und vielfältig. Der Cocktail auf Basis von Kaffeelikör und Wodka wird im Dude zum Beispiel mit Mozart Dark Chocolate und Crème de Menthe zu einem "After Eight Russian".

Neben dem Drink des Namensgebers gibt es natürlich auch die Klassiker, wie Old Fashioned oder Mai Tai auf der Karte, sodass du auch auf deine Kosten kommst, wenn du kein Fan vom White Russian bist.

Die ganze Bar ist eine Hommage an den Dude und dementsprechend ist auch die Inneneinrichtung: Jeff Bridges (The Dude) grinst dich von den Wandbildern an und über der Treppe zu den Klos baumeln die Bowling Pins. Die Loungesofas und Kinosessel laden dich zum Verweilen ein.

Adresse: Generalsgasse 15, 96047 Bamberg

Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag 20:00 bis 01:00 Uhr, Freitag und Samstag von 20:00 bis 03:00 Uhr

Telefon: 0172 4859113

Café Nika – Bakery & Bar

2019 eröffnete das Café in der Frauenstraße im Herzen Bambergs, einen Steinwurf vom Naturkundemuseum entfernt. Hier gibt es selbst gebackene Donuts, Waffeln und herzhafte Köstlichkeiten. Im Mai 2022 wurde das Café um eine Dachterrasse und eine Bar erweitert, die direkt neben dem Café liegt. Es gibt selbst gemixte Cocktails und Snacks.

Das Cocktail-Angebot wartet mit wechselnden Kreationen wie dem "Sergios Invierno en el Paraiso" (Winter im Paradies) auf dich. Ein Cocktail auf der Basis von Rum, mit Bananenlikör, Limette, Vanille, Ananas und Milchschaum.

Seit Dezember gibt es ein Barquiz – für die Erstplatzierten gibt es natürlich Donuts, sowie einen Longdrink. Neben der Quiz Night gibt es noch andere Events wie zum Beispiel live Jazz zur "Jazzküche". Reservieren kannst du über E-Mail, Instagram oder telefonisch.

Adresse: Frauenstraße 5 & 9, 96047 Bamberg

Öffnungszeiten: Diesntag - Donnerstag 19:00 und 01:00 Uhr und Freitag bis Samstag 19:00 bis 02:00 Uhr

E-Mail: info@cafe-nika.de

Telefon: +49 951 91417979

Webseite: www.cafe-nika.de

EastEnd - jenseits der Altstadt

Im Mai 2022 eröffnet das EastEnd in den Räumlichkeiten der ehemaligen Ostbar, in der Zollnerstraße, jenseits der Altstadt. Die Betreibenden legen großen Wert auf nachhaltige und regionale Zutaten und Zubereitung ihrer Cocktail-Kreationen. Diese werden zum Teil mit selbst gemachten Sirupen und anderen ausgefallenen Zutaten gemixt.

Seit Dezember gibt es in der Bar Cocktail-Tastings, dabei werden unterschiedliche Cocktails auf unterschiedlichen Alkoholbasen wie zum Beispiel Gin, Rum oder Scotch zusammen verkostet. Die Tickets für die Tastings gibt es in der Bar, sie kosten 29 Euro.

Bei den Besucher*innen kommt das Konzept der Bar gut an, sie schätzen das neue Interieur und den herzlichen und kompetenten Service. Jens Reinhardt schreibt bei Google: "Super renoviert, klasse Cocktails. Gelungene Mischung zwischen Szene-Bar und Kiezkneipe."

Adresse: Zollnerstraße 36, 96052 Bamberg

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 19:00 und 01:00 Uhr und Freitag bis Samstag 19:00 bis 02:00 Uhr

E-Mail: info@eastend-bamberg.de

Telefon: +49 951 18084730

Freiraum – Raum für alle

Der Freiraum, eine beliebte Studierenden-Bar der Stadt, glänzt mit einer hervorragenden Auswahl an Cocktails und selbstgemachten Limonaden wie zum Beispiel der berühmt-berüchtigten Ingwerlimonade. In der Bar gibt es immer wieder Veranstaltungen oder auch Partys mit unterschiedlichen DJs.

Die Betreiber hatten stets zum Ziel, mit ihrer Bar und dem darunterlegenden Café einen Ort zu schaffen, an dem sich alle Menschen willkommen fühlen. Seit 2020 gibt es, nach der Renovierung der sanitären Anlagen, nun auch genderneutrale Toiletten. Einer der Inhaber, Mehmet Imrak sagte gegenüber inFranken "unsere Philosophie (ist) grundsätzlich niemanden unbewusst auszugrenzen".

Wenn du dich zu später Abendstunde noch sportlich betätigen möchtest, steht für dich ein Kicker bereit. Moscow Mule schlürfen und noch ein zwei Bälle kurbeln, so könnte der Start ins Wochenende im Freiraum ausschauen.

Adresse: Kapuzinerstraße 17, 96047 Bamberg

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 20:00 und 01:00 Uhr und Freitag bis Samstag 20:00 bis 03:00 Uhr

E-Mail: freiraumbamberg@gmail.com

Telefon: +49 951 18522217

Mo´sbar – Shisha & Cocktails

Bei Mo´sbar treffen gute und preisgünstige Cocktails auf eine große Auswahl an Tabaksorten. Neben den unterschiedlichen Shisha-Tabaksorten gibt es eine große Auswahl an Cocktails und nicht-alkoholischen Getränken.

Die Bar befindet sich etwas abseits am Stadtrand in der Pödeldorfer Straße. Tourist*innen verlaufen sich hier auf jeden Fall nur selten hin. Fernab der Innenstadt und den gastronomischen Hotspots der Stadt trumpft die Bar vor allem mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis auf.

Sven Nölp schreibt bei Google: "Der Chef ist menschlich und super cool drauf. Mitarbeiter immer nett und zuvorkommend, die Getränke schmecken super. Man wird hier bedient wie ein König. Die Shisha 1a und werden sehr zeitnah gebracht. Immer wieder gerne."

Adresse: Pödeldorfer Str. 146, 96050 Bamberg

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 17:30 - 0:00 Uhr, Freitag bis Samstag 17:300 bis 02:00 Uhr und Sonntag 17:30 bis 0:00 Uhr

Telefon: +49 1517 0826439

Fazit

Es gibt neben den hier vorgestellten Bars natürlich eine Vielzahl von weiteren erstklassigen Anlaufstellen für exquisite Cocktails. Die Barkultur in Bamberg befindet sich immer noch im Wandel und bietet Raum, sich auszuprobieren. Die auf den ersten Blick vielleicht etwas traditionell wirkende Stadt mag eine lange Brauereitradition vorweisen, ihrer Barkultur hingegen ist jung, dynamisch und variationsreich.