Straubing vor 1 Stunde

Tipps für Besucher

Feuerwerk, Riesenrad & Co: Das sind die Highlights des Straubinger Gäubodenvolksfest 2022

Über eine Million Besucher werden dieses Jahr auf dem Gäubodenvolksfest in Straubing erwartet. Geplant sind rund 130 Attraktionen und Fahrgeschäfte. Was sind die Programm-Highlights, und welcher Tag lohnt sich für Familien am meisten?