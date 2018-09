Zocken ohne Ende: 5 Gaming-Schnäppchen unter 25 Euro

Am 12. September feiert die Gamer-Gemeinde in den USA den National Video Games Day, also den Tag der Videospiele. Damit an diesem Tag auch die Zocker unter euch etwas zu feiern haben, stellen wir euch fünf Spiele-Schnäppchen vor, die ihr gezockt haben solltet.

Far Cry 4

Der vierte Teil aus der beliebten Action-Adventure-Reihe war das erste Far-Cry-Game, in dem man zusammen mit einem Freund auf die Jagd gehen, kämpfen und die umfassende Welt erkunden konnte. Der Kumpel kann als Söldner angeheuert werden und als Hilfe im Kampf um Kyrat dienen. Als Schnäppchen definitiv ein Game aus der Kategorie: Zuschlagen!

Far Cry 4 jetzt ab 16,55 € bei Amazon bestellen

Rayman Legends

Die Jump´n´Run-Reihe erschien erstmals im Jahr 1995 und ist bis heute beliebt. 2013 erschien der bislang neueste Titel der Rayman-Reihe. Der Comicheld, der zwar Hände und Füße, aber keine Arme und Beine hat, hüpft auch in der aktuellsten Version wieder durch die Spielewelt und stellt sich magischen Wesen.

Rayman Legends jetzt für 24,99 € bei Amazon bestellen

Assassin´s Creed Unity

Der achte Teil der Assassinen-Reihe erschien 2014. Das Action-Adventure-Game spielt im Paris des 18. Jahrhunderts zur Zeit der französischen Revolution. Durch Zeitanomalien ist Spielspaß außerdem im Paris des Zweiten Weltkriegs, des Mittelalters sowie weiteren Epochen für kleines Geld garantiert.

Assassin´s Creed Unity jetzt ab 25,02 € auf Amazon bestellen

Star Wars Battlefront

Der Shooter aus dem Star Wars-Universum stammt ursprünglich aus dem Jahr 2004, wurde 2015 aber neu aufgelegt. An verschiedenen Orten der Star Wars-Reihe können Zocker um Kommandoposten kämpfen. Möge die Macht mit euch sein!

Star Wars Battlefront jetzt für 18,99 € bei Amazon bestellen

Grand Theft Auto V

Insgesamt bereits der elfte Teil der GTA-Serie und der fünfte Hauptteil. In der fiktiven Stadt Los Santos war es das erste Mal möglich, drei unterschiedliche Charaktere zu spielen. Nach jeder Menge Spielspaß müsst ihr euch am Schluss entscheiden, welches der drei möglichen End-Szenarios ihr wollt.

Grand Theft Auto V jetzt ab 18,50 € bei Amazon bestellen