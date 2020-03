Die Corona-Krise ist für viele Einzelhändler in Forchheim eine existenzbedrohende Situation: Die Geschäfte müssen schließen und Einnahmen fallen aus. Zusammen mit dem Forchheimer Start-Up JungAdler und dem Verein HeimFOrteil hat Citymanagerin Elena Büttner deshalb innerhalb von nur vier Tagen die Gutschein-Plattform " Heimatladen ZusammenhaltenFo" an den Start gebracht. Die Idee: Mit dem Kauf von Gutscheinen kann jeder seinen „Heimatladen“ unterstützen. Denn gerade in Krisen heißt es zusammenhalten. Und was wäre Forchheim ohne seine vielen Geschäfte, Cafés und Restaurants? Helfen auch Sie mit und unterstützen Sie Ihren Lieblingsladen!

Einfacher Gutscheinkauf für Forchheimer Läden – online und ohne Versandkosten

Der Gutscheinkauf auf zusammenhaltenfo.de funktioniert ganz einfach: Sie erwerben einen Gutschein für einen der teilnehmenden Forchheimer Läden. Der Gutschein wird Ihnen digital als Mail zugestellt – bequem nach Hause, ohne vor geschlossenen Läden zu stehen! Der Gutschein ist sofort gültig und kann jederzeit eingelöst werden. Jetzt, oder wenn sich die Situation wieder normalisiert hat. Dem „Heimatladen“ ist mit den sofortigen liquiden Mitteln aus dem Gutscheinkauf weitergeholfen: „Durch den Kauf der Gutscheine wird bei unseren lokalen Händlern Umsatz generiert, der ihnen hilft, ihre Kosten zu decken und somit ein Fortbestehen des Ladens zu gewährleisten. Dabei verdienen weder die JungAdler noch die Stadt Forchheim mit, alles kommt den Einzelhändlern zu Gute!“, erklärt Citymanagerin Elena Büttner.

Jetzt Gutschein kaufen und Einzelhändler unterstützen!

Übrigens: Der Gutschein eignet sich auch ideal zum Verschenken. Durch die große Auswahl an teilnehmenden Forchheim Läden ist für jeden etwas dabei. Machen Sie Ihren Lieben eine "sinnvolle" Freude, sei es die beste Freundin, die Oma oder der Arbeitskollege. Denken Sie auch schon an den Muttertag oder den nächsten Geburtstag im Freundeskreis! So machen Sie dem Beschenkten eine Freude und unterstützen die Forchheimer Einzelhändler.

Diese Forchheimer Läden nehmen bereits teil

Über 20 Forchheimer Läden nehmen aktuell an der Aktion teil – und es werden täglich mehr! Eine aktuelle Liste aller teilnehmenden Geschäfte finden Sie auf der Website von zusammenhaltenfo.de. Dabei ist das Angebot bunt gemischt, von Mode über Accessoires und Möbel bis hin zu Restaurants, Parfums und Reisen:

Häufige Fragen rund um den Gutschein

Sie haben Interesse daran, einen Gutschein zu kaufen, möchten aber vorher wissen, wie lange dieser gültig ist oder wie sie ihn einlösen können? Die häufigsten Fragen rund um den Gutscheinkauf haben wir hier für Sie zusammengestellt. Ihre Frage ist nicht dabei? Dann schauen Sie doch mal auf der Website von "Heimatladen ZusammenhaltenFo" vorbei, dort gibt es noch mehr Fragen und Antworten.

Wie kann ich meinen Gutschein einlösen?

Nehmen Sie bei Ihrem nächsten Besuch in Ihrem "Heimatladen" einfach die E-Mail mit dem Gutschein-Code mit und sprechen Sie einen Mitarbeitenden darauf an. Die Ladenbesitzer erhalten ebenfalls eine Benachrichtigung, wenn Sie einen Gutschein kaufen und können so die Gültigkeit Ihres Gutscheins prüfen.

Wie lange ist mein Gutschein gültig?

Ihr Gutschein ist ohne zeitliche Beschränkung gültig. Lösen Sie ihn einfach ein, wenn Sie das nächste Mal in Ihrem "Heimatladen§ zu Besuch sind.

Wer steckt hinter Heimatladen ZusammenhaltenFo?

"Heimatladen ZusammenhaltenFo" ist ein Projekt zur Unterstützung aller Händler, Gewerbetreibenden sowie Klein- und Mittelständlern in und um Forchheim, das von der digitalen Beratungsfirma „JungAdler“ in enger Zusammenarbeit mit der Citymanagerin der Stadt Forchheim, Elena Büttner und dem Verein „HeimFOrteil“ initiiert wurde.

So können Sie als Forchheimer Einzelhändler teilnehmen

Wenn Sie Interesse daran haben, dass Ihr Laden auf "Heimatladen ZusammenhaltenFo" gelistet wird, melden Sie sich ganz einfach per E-Mail an kontakt@zusammenhaltenfo.de. Teilnehmen können alle inhabergeführten Läden im Einzelhandel, die im B2C Bereich tätig sind.

Kontakt

Heimatladen ZusammenhaltenFo

JungAdler UG i.Gr.

Holzstraße 6b

91301 Forchheim

Telefon: 0151 20219891

E-Mail: kontakt@zusammenhaltenfo.de