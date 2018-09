Vorführwagen bis zu 15.500 Euro günstiger: Wahnsinns-Schnäppchen beim Autohaus Ullein in Bamberg

Das Autohaus Ullein in Bamberg startet am Samstag, 8. September 2018, eine weitere spektakuläre Rabattaktion: Alle Renault-Vorführwagen werden ausgetauscht. Für Kunden ist das eine Wahnsinns-Gelegenheit, bares Geld zu sparen. Denn die Vorführwagen gibt es - abhängig vom Modell - bis zu 15.500 Euro günstiger!

Ein Beispiel: Renault Kadjar zum Schnäppchenpreis

Renault Kadjar

BOSE Edition ENERGY dCi 130 4x4

Erstzulassung 29.06.2017, 15.000 km, Platin-Grau, Winter-Paket, Protection-Paket, BOSE-Soundsystem u.v.m.

Unverbindliche Preisempfehlung: 37.995 Euro*

Angebotspreis: 22.990 - Sie sparen 15.505 Euro **

Ullein-Schnäppchenaktion läuft ab 8. September 2018

Warten Sie nicht zu lange: Die Schnäppchenaktion startet am 8. September und läuft, bis alle Schnäppchen vergriffen sind. Wer einen der Renault-Vorführwagen abstauben möchte, sollte also am besten direkt am Samstag im Autohaus Ullein in Bamberg vorbeischauen.

Anfahrt zum Autohaus Ullein in Bamberg

Sie finden das Autohaus Ullein im Bamberger Osten. Die genau Adresse lautet:

Autohaus Ullein GmbH

Rodezstraße 11

96052 Bamberg

Das Autohaus Ullein hat montags bis freitags von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, samstags von 9 Uhr bis 14 Uhr. Der Sonntag ist der "Schausonntag": Das Autohaus ist von 13 Uhr bis 17 Uhr geöffnet, aber es gibt keine Beratung, keinen Verkauf und keine Probefahrt.

Bei Fragen erreichen Sie das Autohaus Ullein unter der Telefonnummer 0951/93232-0.

Hinweis: Es handelt sich um ein verkauftes Partnerangebot, das von uns redaktionell geprüft wurde. Für die Präsentation des Angebots erhalten wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.

*unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. Überführungskosten

**gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Herstellers inkl. Überführungskosten für ein Neufahrzeug. Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.