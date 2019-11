Verkaufsoffener Sonntag in Lichtenfels

Traditionell zum verkaufsoffenen Sonntag im November macht der "Hamburger Fischmarkt auf Tour" Halt in Lichtenfels.

Bereits zum 14. Mal erleben die Besucher vom 8. bis 10. November den Hamburger Fischmarkt auf Tour auf dem Lichtenfelser Marktplatz.

Echte Fischmarkt-Atmosphäre

Die Besucher erwartet echte Fischmarkt-Atmosphäre mit den bekannten Marktschreiern, die ihre Angebote auf ihre humorvolle Art "gnadenlos" billig an die Frau und den Mann bringen. Ob Sie nun Käse-Heiko oder dem legendären Bananen-Fred, Knabber-Paul, dem italienischen Nudelexperten Nudel-Kiri, Wurst-Herby oder Aal-Hinnerk lauschen - sie alle können den Besuchern etwas erzählen.

Vieles ist nur Seemannsgarn, aber zum Amüsieren ist es allemal. Und die "echten Kerle" sind alles andere als geizig: Vom Probieren der Qualitätsware ist es zum Kauf der vollen Körbe ganz bestimmt nicht weit. Aber das ist natürlich nicht alles an diesem Wochenende.

Die Besucher können ein wahres Pracht-Angebot an Gewürzen, Neuheiten aller Art, Tischwäsche, Spielzeug, Pflegeprodukte und vieles mehr erleben. Es gibt viel zu sehen, zu essen, zu kaufen und viel zu lachen! Es ist für Jeden etwas dabei!

Der "Biergarten unterm Leuchtturm" lädt zur Einkehr ein mit Grillwurst, Fischbrötchen und süßen Leckereien.

Verkaufsoffener Sonntag mit großer Autoausstellung

Zum verkaufsoffenen Sonntag am 10. November gibt es wieder eine Autoausstellung in der Innenstadt, bei der die Autohändler der Region die neuesten Modelle präsentieren. Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte am verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen. Der Lichtenfelser Einzelhandel und die Gastronomie laden mit großartigen Angeboten und fachkundiger Beratung zum gemütlichen Schlendern und Verweilen ein. Die Besucher dürfen sich auf einen gemütlichen Sonntagsbummel freuen mit leistungsstarken Händlern, hochwertigen Produkten, kompetenter und freundlicher Beratung sowie erstklassigem Service. Auch für die kleinen Besucher ist mit einem Kinderkarussell am Marktplatz gesorgt.

Programm

Freitag, 8. November 9 Uhr: Beginn des Erlebniswochenendes in Lichtenfels mit den lautstarken Marktschreiern

Freitag, 8. November 13 Uhr: Offizielle Eröffnung durch Vertreter der Stadt Lichtenfels und der Aktionsgemeinschaft Treffpunkt Lichtenfels

Freitag, 8. November 16 Uhr: Aktion "Nachwuchs-Marktschreien"! Egal ob Groß oder Klein: Jeder Kann es versuchen. Machen Sie es einfach, wie die Großen auf den Marktschreierwagen. Jedem, der sich traut, wird's danach mit einer tollen Fischmarkt-Tüte gedankt.

Samstag, 9. November 10 Uhr: Beginn der Veranstaltung

Sonntag, 10. November 11 bis 11.30 Uhr: Beginn der Veranstaltung mit dem Großauftritt der Marktschreier und Bratwurst für alle.