Verkaufsoffener Sonntag in Bad Staffelstein

Im geschichtsträchtigen Bad Staffelstein mit seiner prächtigen Fachwerkkulisse läutet am Sonntag, 31. März, der Autofrühling in Verbindung mit einem verkaufsoffenen Sonntag den Beginn der warmen Jahreszeit ein. Die große Schau der Automobile bietet die Gelegenheit, das Bewundern der chromglänzenden Auto-Neuheiten mit einem Frühlingsspaziergang durch die mittelalterlichen Altstadtgassen mit ihren sehenswerten Hausfassaden zu verbinden, denn beim mittlerweile 35. Autofrühling wird das gesamte "Herz" der historischen Stadt zur Fußgängerzone.

Um 11 Uhr eröffnet der Bürgermeister vor dem Rathaus den Autofrühling. Bis gegen 17 Uhr können sich die Besucher dann von den chromglänzenden Modellen verzaubern lassen, mit den Händlern fachsimpeln und zwischen dem großen Angebot an Kombis, Limousinen, Cabrios und Motorrädern vielleicht auch ihr neues Wunsch-Gefährt entdecken.

Ein echtes Kontrastprogramm bietet der gleichzeitig stattfindende verkaufsoffene Sonntag - das "Schauen und Staunen" lässt sich so ganz hervorragend mit einem frühlingshaften Einkaufsbummel durch die malerischen Straßen mit ihren reizvollen Fachwerkgebäuden und Fachgeschäften der Innenstadt verbinden.

Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten

Die Innenstadt von Bad Staffelstein ist nicht nur sehenswert, sondern bietet auch optimale Einkaufsmöglichkeiten. Beispielsweise in der Bahnhofstraße mit ihren historischen Häuserzeilen und ihren interessanten Geschäften und Auslagen. Auch in den Seitenstraßen findet der Kunde eine Reihe attraktiver Einkaufsmöglichkeiten. Schließlich wirbt die Adam-Riese-Werbegemeinschaft mit dem Versprechen: "...mit uns können Sie rechnen". Für dieses Serviceversprechen stehen auch die zahlreichen Mitglieder der Werbegemeinschaft.

Zudem können die meist inhabergeführten Geschäfte des Bad Staffelsteiner Einzelhandels mit kompetenter und sympathischer Beratung punkten. Zudem besteht die Gelegenheit auch einmal in den Einzelhandelsgeschäften vorbeizuschauen, die sonst nicht auf der Einkaufsliste stehen. Zum verkaufsoffenen Sonntag laden die Adam-Riese-Werbegemeinschaft und ihre Mitgliedsunternehmen unter dem Slogan "... mit uns können Sie rechnen" ein. Für den Kunden bedeutet dies, dass er egal wo er einkauft immer gute Qualität und kompetente Beratung erhält.

Von den Modehäusern über Schuh- und Schmuckgeschäfte bis hin zu den Autohäusern und Küchenanbietern präsentiert der Bad Staffelsteiner Einzelhandel ein breitgefächertes Angebot und einen Service der sich sehen lassen kann. Viele Ladeninhaber haben sich für den bevorstehenden Verkaufsoffenen Sonntag bestens gerüstet und bieten eine überzeugende Auswahl hochwertiger Waren und Dienstleistungen. Beim Einzelhandel in Bad Staffelstein bleiben keine Kundenwünsche offen. Das Sortiment ist breit gefächert, die Auswahl groß. Und am Sonntag, 31. März, kann zum mittlerweile 35. Autofrühling und verkaufsoffenen Marktsonntag in der Innenstadt auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten eingekauft werden.

Einkaufen, Freunde treffen, Frühling genießen

Unter diesem Motto "Einkaufen, Freunde treffen, Frühling genießen" steht auch die 35. Auflage des beliebten Bad Staffelsteiner Autofrühlings, organisiert von der Adam-Riese-Werbegemeinschaft.

Die Besucher können an diesem Sonntag durch die wunderschöne Bad Staffelsteiner Altstadt flanieren, den Frühling genießen in den geöffneten Läden entdecken, was die neue Saison zu bieten hat. Eine Übersicht über die verschiedenen Aktionen und Attraktionen finden Interessierte unter www.arplus.de. Zahlreiche Gastronomiebetriebe und nette Cafés runden das breite Angebot am Verkaufsoffenen Sonntag mit Autofrühling in Bad Staffelstein ab. Und das schönste ist, dass sich die meisten Geschäfte ganz bequem zu Fuß erreichen lassen. Schon allein die verkehrsberuhigte Bahnhofstraße hat sich in den letzten Jahren zu einer wahren Shoppingmeile gemausert. Jetzt zu Beginn der Saison ist zudem der ideale Zeitpunkt um sich über die neuesten Frühlings- und Sommertrends in der Mode zu informieren. Aber auch an das richtige Schuhwerk will gedacht sein. Dabei will nicht nur der Kleiderschrank für die kommende Jahreszeit gut gerüstet sein, auch die eigenen vier Wände wollen entsprechend vorbereitet sein.

Besucher aus nah und fern

Der verkaufsoffene Sonntag ist gerade auch bei Berufstätigen beliebt, die unter der Woche kaum Zeit zum Einkaufen haben. Und wie anhand der Nummernschilder abzulesen ist, besuchen auch Gäste aus den umliegenden Landkreisen gerne die Badstadt mit ihren historischen Häuserzeilen. Und würde der große Rechenmeister Adam Riese heute noch leben, würde auch er von den vielen Möglichkeiten schwärmen, die ein Einkauf in Bad Staffelstein bietet.

Von der Parkplatzsituation rund um die Innenstadt können andere Städte nur träumen. Ein Stellplatz für den fahrbaren Untersatz findet sich in Bad Staffelstein immer. Damit lassen sich auch größere Einkäufe oder sperrige Gegenstände schnell im eigenen Fahrzeug verstauen.

35. Bad Staffelsteiner Autofrühling

