Treuekunden werden wieder belohnt

Der Advent ist die Zeit für Besinnlichkeit und Familie, aber auch der Weihnachtseinkäufe. Da passt die Werbeaktion des Michelauer Einkaufskorb gut ins Bild. Wer nämlich in der Vorweihnachtszeit in einem der über 50 Mitgliedsgeschäfte einkauft, der wird an der Kasse nach seinem Treuepass gefragt - womit man auch gleichzeitig die lokalen Geschäfte in dieser außergewöhnlichen Zeit während der Corona-Krise tatkräftig unterstützen kann. Rechtzeitig vor Weihnachten startet nämlich wieder die beliebte Treuepassaktion bei der es wertvolle Einkaufsgutscheine zu gewinnen gibt. Gutscheine im Wert von rund insgesamt 700 Euro warten auf ihre Empfänger. Die Aktion läuft den ganzen Dezember.

Es lohnt sich in jedem Fall bei dieser Treupassaktion mitzumachen, denn die Teilnahme an der attraktiven Verlosung ist kostenlos und kinderleicht. Allein der erste Preis hat einen Wert von 100 Euro. Nicht vergessen sollte man beim Einkauf das zur rührigen Michelauer Werbegemeinschaft auch Geschäfte in Schwürbitz gehören. Erkennen kann man diese leicht am Emblem des Michelauer Einkaufskorbs.

An die 50 renommierte Fachgeschäfte von bekannten Autohäusern, über Hotels und Restaurants, Getränkemärkten bis hin zu Banken, Sparkassen und Einkaufsmärkten gehören zum Mitgliederbereich. Nicht vergessen sollte man dabei auch die Spezialanbieter für Haushaltswaren, Geschenkartikel, Mode, Optik, die Gärtnereien und Bastelgeschäfte. Es gibt praktisch nichts für den täglichen Bedarf, dass man nicht vor Ort in der Großgemeinde kaufen kann.

Und so funktioniert die alljährliche Treuepassaktion im Dezember:

Sie besorgen sich einen kostenlosen Treuepass in einem der Mitgliedsgeschäfte des Michelauer Einkaufskorbes. Diese erkennen Sie am Logo der Werbegemeinschaft, welches an den Geschäften angebracht ist. Bei jedem Einkauf in einem dieser Geschäfte bekommen Sie pro 15 Euro Einkaufswert einen "Michel-Stempel". Wenn alle neun Felder Ihres Treuepasses abgestempelt sind, tragen Sie Ihre vollständige Adresse ein und geben diesen im Mitgliedsgeschäft ab. Übrigens - jeder neu angefangene Treuepass erhält einen Gratis-Stempel als Starthilfe und Sie können beliebig viele davon abgeben.

Zu gewinnen gibt es einen Gutschein im Wert von 100 Euro, der sich aus vier Einzelgutscheinen zusammensetzt. Die übrigen Gutscheine im Wert von insgesamt 600 Euro sind bunt gemischt.

Die Ziehung der Gewinner erfolgt vereinsintern unter Ausschluss des Rechtsweges. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Preise werden im großen Sitzungssaal des Michelauer Rathauses an die Gewinner übergeben.

Wichtig: Sollte Ihr Treuepass im Aktionsmonat einmal nicht vollständig ausgefüllt werden, so behält er dennoch seine Gültigkeit. Also aufheben und bei der nächsten Aktion weitere "Michel-Stempel" sammeln.