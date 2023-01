Top 5 Second-Hand-Shops in Würzburg: Nachhaltig und günstig einkaufen

Top 5 Secondhand-Läden in Würzburg: Hier kannst du nachhaltig einkaufen

Möchtest du dir neue Kleidung, Möbel oder auch Technik kaufen, dabei aber auf neue Ware verzichten, könntest du auf Secondhand-Artikel zurückgreifen. Secondhand-Shops geben dir die Möglichkeit, eine Vielzahl an Waren gebraucht, also aus zweiter Hand, zu kaufen. Wir verraten dir auf Basis der Google-Bewertungen, wo es gute Secondhand-Läden in Würzburg gibt.

Bedeutung von Secondhand und Läden in Würzburg

Den Begriff Secondhand hast du sicherlich schon einmal gehört. Doch was steckt eigentlich dahinter? Der Begriff lässt sich mit "aus zweiter Hand" übersetzen. Dies weist auch schon auf seine Bedeutung hin: Du kannst Artikel von Kleidung bis Möbel aus zweiter Hand finden. Das bedeutet, dass jemand die Dinge bereits verwendet hat, sie jedoch nicht mehr braucht. In der Regel werden die Artikel geprüft und nur dann verkauft, wenn sie sich noch in einem guten Zustand befinden. Dadurch wird gewährleistet, dass weniger Müll entsteht und viele Dinge weiterbenutzt werden. Außerdem kannst du viele Einzelheiten und Schätze finden, die es so oft nicht mehr in den Läden gibt. Ein weiterer Vorteil: Die gebrauchten Produkte kosten meist weniger als neue. In Würzburg könntest du einem der folgenden fünf Secondhand-Läden einen Besuch abstatten.

1# Ganze 5,0 Sterne erhielt der Laden Kinder-Second-Hand Marienkäfer. Er befindet sich direkt in der Innenstadt. Du findest hier Secondhand-Kleidung für Kinder in den Größen 50 bis 140. Eine Besonderheit: Es wird sowohl preiswerte Alltagsbekleidung als auch trendige Markenartikel angeboten. Ein Nutzer schreibt: "Günstige Secondhand-Kinderkleidung in sehr gutem Zustand und in übersichtlicher Präsentation." Möchtest du selbst Ware abgeben, kannst du telefonisch oder persönlich einen Termin dafür vereinbaren.

Adresse: Karmelitenstraße 45, 97070 Würzburg

Karmelitenstraße 45, 97070 Würzburg Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10:00 bis 14:00 Uhr. Samstag von 10:00 bis 13:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 10:00 bis 14:00 Uhr. Samstag von 10:00 bis 13:00 Uhr. Telefon: 0931 55097

0931 55097 Webseite: https://kisehama.de/

https://kisehama.de/ Produkte: Kinderbekleidung

2# Ebenfalls volle 5,0 Sterne erhielt die agape Kleiderkammer & mehr. Die Kleiderkammer ist eine Einrichtung von der Evangelischen Freikirche "Lebendiges Wort" in Würzburg. Spenden von Kleidern und Hausrat werden immer gerne angenommen, sofern sich diese in einem guten Zustand befinden. Anschließend werden die Artikel für einen günstigen Preis an bedürftige und benachteiligte Menschen verkauft. Insgesamt handelt es sich hier also um ein Angebot, welches darauf basiert, dass Menschen, die Hilfe brauchen, geholfen wird.

Adresse: Bonner Str. 14A, 97084 Würzburg

Bonner Str. 14A, 97084 Würzburg Öffnungszeiten: Dienstag, Freitag und Samstag von 10:00 bis 13:00 Uhr. Donnerstag von 15:00 bis 18:00 Uhr.

Dienstag, Freitag und Samstag von 10:00 bis 13:00 Uhr. Donnerstag von 15:00 bis 18:00 Uhr. Telefon: 0931 35986410

0931 35986410 Webseite: https://www.lebendigeswort.de/agape-kleiderkammer.html

https://www.lebendigeswort.de/agape-kleiderkammer.html Produkte: Kleidung, Hausrat

Weitere tolle Secondhand-Läden in Würzburg

3# 5,0 Sterne erhielt auch das La Sina Moda. Das Geschäft befindet sich in der Nähe von Würzburg. Hier findest du Damenkleidung in Größe 34 bis 46 sowie Schuhe, Taschen und Accessoires aus zweiter Hand. Ein*e Nutzer*in schreibt: "Wunderschöner, stilvoll eingerichteter Secondhand Shop." Von einer Nutzerin wird verraten, dass du auch "gut erhaltene Markenware" finden kannst. Möchtest du Kleidung abgeben, kannst du telefonisch einen Termin vereinbaren. In der Regel werden Waren dienstags oder freitags angenommen.

Adresse: Hauptstraße 31, 97204 Höchberg

Hauptstraße 31, 97204 Höchberg Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 10:00 bis 16:00 Uhr.

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 10:00 bis 16:00 Uhr. Telefon: 0931 4070672

0931 4070672 Webseite: http://www.lasinamoda.de/

http://www.lasinamoda.de/ Produkte: Damenkleidung, Schuhe, Taschen, Accessoires

4# Das Kapitel 2 konnte mit 4,9 Sternen überzeugen. Der Laden ist etwas versteckt: Du musst durch einen der Durchgänge in den Hinterhof des Gebäudekomplexes gehen, um ihn zu finden. Neben Secondhand-Ware kannst du auch etwas aus der Upcycling-Kollektion des Kapitel 2-Teams kaufen oder Kleidung aus nachhaltigen Labels wie "manomama" finden. Die Secondhand-Kleidung wird aus auserwählten Großhandel in Deutschland und Belgien bezogen, sodass du einen klaren Stil erkennen kannst. Ab und an gibt es in dem Laden Kurse, Lesungen, Konzerte oder Vorträge. Es kann sich also lohnen, hin und wieder einmal zu schauen, was gerade ansteht. Der Laden ist aber nicht nur Veranstaltungsraum und Bekleidungsgeschäft, sondern bietet auch etwas Raum für ein Tonstudio, ein Tattoostudio und ein Fotostudio. Entsprechende Anfragen wie beispielsweise für ein Shooting kannst du über die Webseite stellen. Ein Nutzer fasst zusammen: "Entspannte Atmosphäre, super nette Mitarbeiter und ganz besonderer, urbaner Charme."

Adresse: Mainaustraße 50, 97082 Würzburg

Mainaustraße 50, 97082 Würzburg Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 13:00 bis 17:00 Uhr.

Dienstag bis Samstag von 13:00 bis 17:00 Uhr. Webseite: https://kapitel-2.myfreesites.net/

https://kapitel-2.myfreesites.net/ Produkte: Kleidung

5# Für die Vintage Rakete gab es insgesamt 4,8 Sterne. Hier wartet Mode aus den 50ern bis 2000ern darauf, von dir entdeckt zu werden. Bei der Kleidung wird nicht in Damen- und Herrenabteilung aufgeteilt. Es gilt das Motto: Erlaubt ist, was gefällt. Im Angebot gibt es neben den Secondhand-Stücken auch eine Kollektion der Vintage Rakete, die vegan und fair produziert wurde. Aus Nachhaltigkeitsgründen werden diese Stücke nur auf Nachfrage produziert, weshalb du einige Zeit warten musst, bis du die Bestellung erhältst. Überdies ist es möglich, deinen Junggesellen-Abschied in der Vintage Rakete zu feiern. Wie du den Aufenthalt gestalten möchtest, ist dir überlassen. Möglich ist beispielsweise, dass ihr verschiedene Outfits anprobiert und dabei ein lustiges kleines Shooting macht. Alternativ könntet ihr Vintage-Vasen oder Bilderrahmen bemalen, Schmuck selbst kreieren oder ein Strumpfband für die Braut herstellen. Anfragen können auf der Webseite gestellt werden.

Adresse: Herrnstraße 5, 97070 Würzburg

Herrnstraße 5, 97070 Würzburg Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 12:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 11:00 bis 16:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 12:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 11:00 bis 16:00 Uhr. Telefon: 0931 35 827 819

0931 35 827 819 Webseite: https://www.vintagerakete.de/

https://www.vintagerakete.de/ Produkte: Kleidung

Ab und an Secondhand zu kaufen, kann sich lohnen und einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Zudem könntest du wahre Highlights finden, die es sonst nirgendwo mehr zu kaufen gibt. Aufgrund der vielen positiven Bewertungen könnte es sich für dich lohnen, den vorgestellten Secondhand-Läden einmal einen Besuch abzustatten.