Tolles LEGO-Schnäppchen bei Saturn: 3 LEGO-Sets kaufen, nur 2 bezahlen

Saturn zaubert ein starkes Angebot aus dem Hut: Die "3-für-2-LEGO-Aktion"*! Wer gerne mit LEGO spielt, die bunten Steine gar sammelt oder Kinder im Haus hat, kommt an diesem Schnäppchen nicht vorbei. Derzeit erhalten Sie bei Saturn drei LEGO-Sets zum Preis von zweien*. Dabei ist es völlig egal, wie teuer die Sets sind. Sie erhalten immer das Günstigste geschenkt. Wer schlau ist, denkt gleich an Weihnachten oder den nächsten Geburtstag - so günstig wird LEGO so schnell nicht wieder!

Direkt zu den Schnäppchen: 3-für-2-LEGO-Aktion bei Saturn

LEGO-Sets kosten in der Regel zwischen 5 und 50 Euro, manchmal ist auch ein Ausreißer für 100 Euro dabei. Die ganz teuren Sets (zum Beispiel LEGO Mindstorms) bringen es aber auch mal auf über 300 Euro. Da ist die Ersparnis durch die Saturn-Aktion dann schon enorm. Aber auch für die kleineren Sets lohnt es sich richtig.

3-für-2-LEGO-Aktion bei Saturn: So einfach geht's

"Einfach die gewünschten Artikel auswählen und in den Warenkorb legen. Der Rabatt wird beim Checkout automatisch vom Gesamtpreis abgezogen", erklärt Saturn auf der Aktionsseite. Der Versand ist bei drei LEGO-Artikeln im Warenkorb automatisch kostenfrei, ganz unabhängig vom Gesamtpreis.

Interessierte sollten schnell zuschlagen: Die "3-für-2-LEGO-Aktion"* läuft nur noch bis Montag, 10. September 2018, 9:00 Uhr.

