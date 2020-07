Stempel sammeln lohnt sich

Als starke Gemeinschaft präsentiert sich wieder einmal mehr der "Michelauer Einkaufskorb". Nicht nur, weil zur Werbegemeinschaft rund 50 der verschiedensten Mitgliedsgeschäfte gehören, sondern auch weil die Werbegemeinschaft ihre Kunden gleich mehrfach im Jahr für ihre Treue belohnt. Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von rund 700 Euro warten allein bei der anstehenden Treuepassaktion auf ihre Gewinner.

Vom 1. Juli an ist es wieder soweit. Bis Anfang August lohnt sich das Einkaufen und Mitmachen gleich doppelt. Zum einen ist das Angebot der Michelauer Werbegemeinschaft unglaublich vielfältig. Es reicht von den Autohäusern der Region über Hotel- und Gaststättenbetriebe, Bekleidungshäuser, Bäckereien bis hin zu Buchhandlungen, Gärtnereien, Modegeschäften und vielen anderen Einkaufsstationen.

Am besten kann man sich im Internet unter www.einkaufskorb-michelau.de informieren oder man achtet beim Einkauf auf das Emblem, des Michelauer Einkaufkorbs, das an allen Mitgliedsgeschäften angebracht ist. Nicht vergessen sollte man dabei auch, dass zu dieser rührigen Werbegemeinschaft auch Geschäfte in den Ortsteilen gehören.

Aktuell kann man sich im Monat Juli einen der kostenlosen gelben Treuepässe ausstellen lassen. Den erhält man problemlos in allen Geschäften der Michelauer Werbegemeinschaft. Für jeden Treuepass benötigt man neun Stempel, wobei man pro Einkaufsbetrag von 15 Euro in den Mitgliedsgeschäften je einen der begehrten "Michel-Stempel" erhält. Jeder neu angefangene Treuepass bekommt einen Stempel gratis, als Starthilfe sozusagen. Bei den nachfolgenden Einkäufen beginnt dann das eigentliche Sammeln. Bei einem Großeinkauf kommen da leicht auch drei oder vier Stempel auf einmal zusammen. Es ist also gar nicht so schwer die Teilnahmekarte "voll" zu bekommen.

Dann braucht man nur noch die eigene Anschrift vollständig anzugeben und den vollen Pass in einem der Mitgliedsgeschäfte des Michelauer Einkaufskorbs abzugeben und schon nimmt man automatisch an der lukrativen Verlosung teil.

Der Hauptpreise der aktuellen Treuepassaktion, ein Gutschein im Wert von 100 Euro setzt sich aus vier Einzelgutscheinen zusammen. Weitere Gutscheine im Wert von je 30 Euro können ebenfalls in einem der Einkaufsgeschäfte eingelöst werden. Erneut beteiligt sich auch die Raiffeisen-Volksbank Michelau mit einem Gutschein in Eigenregie an der Stempelaktion.

Die Ziehung der Gewinner erfolgt im August unter Ausschluss der Öffentlichkeit, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Preise werden direkt an die jeweiligen Gewinner verteilt. Dabei lässt es sich auch der neue Michelauer Bürgermeister Dirk Rosenbauer nicht nehmen, den Gewinnern persönlich zu gratulieren.

Und keine Sorge, sollte der Treuepass im Aktionsmonat einmal nicht vollständig gefüllt werden, so lohnt es sich den angefangenen Pass auf jeden Fall aufzuheben. Das Abstempeln kann bei der nächsten Treuepassaktion im Dezember problemlos fortgesetzt werden.