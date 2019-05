Starker Jubiläums-Deal bei expert: Aktions-TV inklusive Samsung Smartphone und bis zu 9 Monate Live-Sport

Der Jubiläums-Deal: Direkt zum Angebot bei expert

Mit dem "Jubiläums-Deal" bei expert werden "50 Jahre Samsung Innovationen" gefeiert - mit einem Angebot, das es in sich hat: Kaufen Sie jetzt einen am Deal teilnehmenden Aktions-TV und sichern Sie sich ein Galaxy Smartphone gratis dazu. Zusätzlich erhalten Sie bis zu 9 Monate Zugang zu Live-Sport mit DAZN und Sky Ticket in der Sportworld App im Wert von bis zu 360 Euro!* Der Deal ist ab 29.Mai erhältlich, die Aktion läuft bis 16. Juni 2019.

Aber Achtung: Das Schnäppchen erhalten Sie ausschließlich in den teilnehmenden expert-Filialen in Bamberg, Kronach, Lichtenfels und Höchstadt.

"Jubiläums-Deal" bei expert: Ein Schnäppchen-Highlight im Überblick

Samsung UHD QLED TV GQ65Q80R für 1.999 Euro statt 2.799 Euro (Sie sparen 28 Prozent)

4K Ultra Black Elite Panel, Quantum Prozessor 4K, PQI 3700, Direct Full Array 6x und Q HDR 1500 für ultimative Bildqualität

Smart TV mit Sprachsteuerung (Video on Demand, Mediatheken, Web Browser, Apps u.v.m.)

Uneingeschränkte kabellose Kompatibilität (Google Assistant, Amazon Alexa und Apple AirPlay2)

4x HDMI, 2x USB, W-LAN, LAN und CI+

BxHxT: 1450 x 897 x 323 mm

PLUS Samsung Galaxy A50 im Wert von 309 Euro gratis

Samsung Galaxy A50 im Wert von 309 Euro gratis PLUS Sportworld 8 Monate im Wert von 320 Euro gratis

expert-Schnäppchenaktion läuft bis 16. Juni 2019

Der Jubiläums-Deal von expert läuft ganze 19 Tage, und zwar vom 29. Mai 2019 bis 16. Juni 2019. Schnäppchenjäger sollten am besten direkt in den teilnehmenden Filialen in Bamberg, Kronach, Lichtenfels und Höchstadt vorbeischauen.

Natürlich finden Sie das Angebote auch im Internet auf der expert-Webseite. Dort finden Sie detaillierte Informationen zum Angebot*.

Anfahrt zu den expert-Filialen

Falls Sie die teilnehmenden expert-Märkte persönlich besuchen möchte, haben wir hier die Anfahrtsadressen der Filialen für Sie zusammengestellt.

expert Bamberg GmbH

Michelinstraße 142

96103 Hallstadt

Telefonnummer: 0951/4073 620

expert Kronach GmbH

Hammersteig 1

96317 Kronach

Telefonnummer: 09261/610930

expert Lichtenfels GmbH

Theodor-Heuss-Straße 59

96215 Lichtenfels

Telefonnummer: 09571/949640

expert Höchstadt GmbH

Kieferndorfer Weg 58a

91315 Höchstadt

Telefonnummer: 09193/207960





