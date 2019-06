Sonnenbrillen stark reduziert: Optik Lindlein in Kronach feiert den Sommer mit tollen Angeboten

Optik Lindlein in Kronach feiert den Sommer! Feiern Sie mit: Ab dem 12. Juni 2019 sind alle Sonnenbrillen bis Ende Juli stark reduziert. Sie erhalten jede Sonnenbrille für 59 Euro inklusive Einstärkengläsern* beziehungsweise 159 Euro inklusive Gleitsichtgläsern**. Ein toller Tipp für Sommerliebhaber und Schnäppchenjäger.

Das Angebot gilt vom 12. Juni bis 31. Juli 2019 und nur, solange der Vorrat reicht.

Brillengläser made in Germany: Große Auswahl an Markenfassungen auch ohne Sehstärke

UV-Schutz für Ihre Augen, so individuell wie Sie: Sie schützen Ihre Haut aktiv gegen UV Strahlung. Aber wie halten Sie es mit dem wichtigsten Sinnesorgan - Ihren Augen? Ein effektiver UV-Schutz durch Sonnenbrillengläser mit höchsten deutschen Qualitätsstandards liegt Optik Lindlein in Kronach am Herzen. Je nach Einsatzgebiet kann Ihre Sonnenbrille auf Ihre individuellen Bedürfnisse optimiert werden. Natürlich soll die Sonnenbrille nicht nur vor Blendung und UV-Strahlen schützen, sondern auch gut aussehen. Mit vielfältigen Sonnenschutzgläsern bietet Optik Lindlein nahezu grenzenlose Möglichkeiten, die zu Ihrem persönlichen Stil passen.

Optik Lindlein: High-Tech-Vermessung sorgt für zufriedene Kunden

Die Kunden und Mitarbeiter von Augenoptik Lindlein sind begeistert vom neuen High-Tech-Messgerät "Vinzent": Dieses innovative Gerät misst schnell, präzise und komfortabel alle Daten, die zur Berechnung von neuen Brillengläsern benötigt werden, so zum Beispiel den Augenabstand und den Unterschied der Kopfneigung bei entspannter Lesehaltung oder beim Blick in die Ferne. Denn die Augen wandern je nach Bedarf ganz natürlich von oben nach unten oder von links nach rechts.

"Vinzent" zeigt an, wie genau das Brillenglas vor den Augen zentriert sein muss, damit man in allen Bereichen scharf sehen kann. Das alles hängt ja auch von der gewählten Brille ab. Und wenn Sie sich nicht schlüssig sind, welche Brillenfassung Ihnen am besten steht, dann zeigt Ihnen "Vinzent" dank der eingebauten Kamera Bilder von Ihnen mit aufgesetzter Brille. Sie können dadurch mehrere Fotos miteinander vergleichen - das macht die Auswahl an Form und Farbe noch leichter.

Anfahrt zu Optik Lindlein

Sie finden Optik Lindlein in Kronach. Die genaue Adresse lautet:

Optik Lindlein Inh. Nadja Weinmann e.K.

Rosenau 5

96317 Kronach

Bei Rückfragen erreichen Sie Optik Lindlein unter der Telefonnummer 09261/61866. Mehr Informationen finden Sie auch auf der offiziellen Webseite.

Optik Lindlein hat montags bis freitags von 8:45 Uhr bis 18:00 Uhr, samstags von 8:45 Uhr bis 13:00 Uhr geöffnet.

*gilt für gekennzeichnete Brillen Einstärken +/-6 dpt cyl +2,0 dpt grau/grün/ braun 75%/ 85%

** gilt für gekennzeichnete Brillen Gleitsicht +/- 6 dpt cyl +4,0 dpt Add bis 3,0 grau/Grün/ braun 75%/85%