Singles Day 2019: Sind das echte Schnäppchen? Preise vergleichen, Preisentwicklung verfolgen

Auch am Singles Day gelten die drei Grundregeln für Schnäppchenjäger. Regel Nummer 1: Preise vergleichen. Regel Nummer 2: Preise vergleichen. Regel Nummer 3: Sie wissen schon.

Schnäppchen gibt es am Singles Day viele, aber nicht alle sind gut. Nur, weil ein Händler eine Ersparnis von 70 Prozent ausruft, muss das nicht unbedingt den Tatsachen entsprechen. Der Händler kann sich nämlich auf die Ersparnis gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung berufen, die vor fünf Jahren mal aktuell war, und nicht auf die Ersparnis gegenüber dem tatsächlichen Preis, zu dem das Produkt aktuell gehandelt wird. Unfair? Allerdings, aber auch sehr effektiv. Zum Glück haben Kunden heutzutage die Möglichkeit, derlei unsaubere Praktiken zu durchschauen.

Hier kommt Regel Nummer 1 ins Spiel: Preise vergleichen! Akzeptieren Sie nicht, was ein Händler Ihnen auftischt, sondern vergleichen Sie schnell und einfach selbst. Preissuchmaschinen wie idealo.de* und check24.de* bieten Ihnen einen einen topaktuellen Preisvergleich. Bei idealo.de* haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit, die Preisentwicklung über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. So sehen Sie auf einen Blick, ob der aktuelle Preis wirklich der niedrigste ist - oder nur Augenwischerei.

Zudem können Sie sich bei idealo.de* einen "Preiswecker" einstellen, der Sie per E-Mail benachrichtigt, wenn Ihr Produkt den gewünschten Preis erreicht oder unterschreitet. Noch mehr Spartipps finden Sie in unserem Black-Friday-Video - die Tipps gelten natürlich auch für den Singles Day.

Der Singles Day ist der wichtigste Tag des Jahres für Chinas Online-Händler und wird auch bei uns immer beliebter. An einem einzigen Tag wird damit im asiatischen Raum viermal mehr Umsatz generiert als am kompletten Thanksgiving-Wochenende inklusive Black Friday und Cyber Monday in den USA. Der Singles Day ist in China ursprünglich als Tag der Alleinstehenden, eine Art Anti-Valentinstag, gestartet, aber shoppen dürfen natürlich nicht nur Singles.