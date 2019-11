Singles Day 2019: Heute warten dicke Rabatte auf Sie - noch mehr Schnäppchen als am Black Friday?

Ein Schnäppchentag erobert Deutschland: Der Singles Day am heutigen 11. November ist der wichtigste Tag des Jahres für Chinas Online-Händler und wird auch bei uns immer populärer. Allein Alibaba, der größte Internethändler Chinas, verkaufte am Singles Day 2018 Waren im Wert von 30,8 Milliarden Euro. Innerhalb der ersten Stunde konnten Umsätze von 8,5 Milliarden Euro erzielt werden.

Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es "nur" 23,5 Milliarden Euro. Der Vergleich zum Thanksgiving-Wochenende in den USA inklusive Black Friday und Cyber Monday ist geradezu schockierend: Im Rahmen des ganzen tagelangen Schnäppchen-Brimboriums wird gerade einmal ein Viertel des Umsatzes erzielt, den der Singles Day an einem einzigen Tag schafft.

Singles Day 2019 in Deutschland: Diese Händler locken mit Schnäppchen

Singles Day: Schnäppchen bei Media Markt Singles Day: Schnäppchen bei Saturn Singles Day: Schnäppchen im Lidl Online-Shop Singles Day: Schnäppchen bei Douglas Amazon-Schnäppchen: Tagesangebote und Blitzangebote Teufel-Schnäppchen zum Singles Day: Lautsprecher & Co. stark reduziert

Der gigantische Erfolg lockt Nachahmer, und so ist es nicht verwunderlich, dass der Singles Day dabei ist, sich auch in Deutschland zu etablieren. Etliche Händler machen am 11.11. mit und locken mit hohen Rabatten, zum Beispiel der Lidl Online-Shop*, Media Markt*, Amazon* und viele weitere. Media Markt lockt beispielsweise mit dem Singles-Day-Motto "Feier dich selbst". Und die ersten Countdown-Schnäppchen sind schon online*.

"Am 11.11. lassen wir Sie garantiert nicht allein", verspricht Saturn, und bringt ebenfalls schon die ersten Warm-up-Angebote* an den Start.

Schon ab 8.11.2019 feiert Lidl den Singles Day* und verspricht einen "Tag voller Rabatte und attraktiver Preise - egal ob Single oder nicht".

Und Douglas meint: "Wir finden: Jede Frau ist einzigartig und vollständig - mit und ohne bessere Hälfte. Der Singles" Day am 11. November ist für uns alle da." Auch hier gibt es bereits die ersten Angebote*.

Am Singles Day nicht mehr single sein: Jetzt auf single.infranken.de Traumpartner finden mit unserem Gutschein für den kostenlosen Premiumzugang - Gutscheincode "SinglesDay2019"**

Jetzt neu: Schnäppchen-Newsletter per E-Mail abonnieren und sparen

Der Anti-Valentinstag: Singles Day am 11.11.

Kurz vor der Cyber Monday Week mit dem berühmten Black Friday und dem Cyber Monday kommen Schnäppchenjäger damit in den Genuss hoher Rabatte im Online-Handel. Vom Namen sollte man sich nicht abschrecken lassen: Zwar war der Singles Day in China ursprünglich tatsächlich der Tag der Alleinstehenden, eine Art Anti-Valentinstag, aber shoppen und Schnäppchen jagen darf natürlich jeder, nicht nur Singles. Übrigens ist es kein Zufall, dass der Singles Day alljährlich am 11. November stattfindet: Der 11.11. ist das einzige Datum, das nur aus Einsen besteht.

Zum Video "Black Friday Spartipps - So ergattern Sie die wirklichen Schnäppchen"

Singles Day 2019: Diese Händler machen in Deutschland mit

Auch in Deutschland springen Händler auf den erfolgreichen Singles-Day-Zug auf und nutzen den 11. November für Rabattaktionen. Media Markt* ist bereits zum vierten Mal beim Singles Day dabei und verspricht "ein einzigartiges Preisvergnügen nicht nur für Singles", Saturn* ist ebenfalls wieder am Start , und auch Notebooksbilliger* und etliche weitere Online-Händler werden, wie bereits im den Jahren zuvor, zum Singles Day rabattierte Angebote unters Volk schleudern. Für Aufmerksamkeit sorgte an den vergangenen Singles Days auch der Audio-Hersteller Teufel mit seinen Angeboten*.

Am Singles Day am 11. November 2019 werden wir Ihnen an dieser Stelle lohnende Schnäppchen der größten Online-Händler in Deutschland präsentieren, die von unserer Redaktion für Sie geprüft und ausgewählt werden. So behalten Sie die Übersicht im Schnäppchen-Chaos.

Am Singles Day gibt es die höchsten Preisnachlässe des Jahres

Für den 11. November verspricht der chinesische Online-Riese Alibaba für 24 Stunden die höchsten Preisnachlässe des Jahres. In China ist der Singles Day ein nationales Großereignis: Alibaba, dessen Kunden nach eigenen Angaben am Singles Day zu 92 Prozent per Smartphone einkaufen, zelebriert den Shopping-Rausch alljährlich mit einer großen Party. Eine riesige Leinwand präsentiert live den aktuellen Umsatz. Sänger wie Pharrell Williams, Hollywood-Star Nicole Kidman und die chinesische Schauspielerin Fan Bingbing treten schon mal zusammen mit Alibaba-Chef Jack Ma in einer Fernsehgala auf, um für den Verkaufstag zu werben. Überhaupt spielt das Fernsehen für den Singles Day in China eine entscheidende Rolle: Teleshopping genießt dort einen ganz anderen Status als beispielsweise hierzulande.

In China warten die Leute für Großanschaffungen auf den Singles Day

Viele Kunden warten in China auf den Singles Day und schieben geplante Großeinkäufe bis dahin auf. "Ich habe ein neues Sofa, einen Wasserfilter und Kleidung für meine Kinder gekauft", berichtete die 32-Jährige Wenwen aus Peking, die umgerechnet etwa 1300 Euro ausgab, nach dem Singles Day 2017. Gu Sifan, eine 23 Jahre alte Innenausstatterin aus Shanghai, sicherte sich einen Jahresvorrat an Cremes und Duschgels: "Die Rabatte waren allerdings letztes Jahr höher".

Für Aufmerksamkeit in Chinas sozialen Medien sorgte 2017 das Angebot eines Schnapsherstellers, der für 11.111 Yuan (umgerechnet etwa 1500 Euro) seinen Kunden einen lebenslangen Vorrat an Alkohol versprach. Zu dem Preis sollten 33 Käufer, die zuerst zugriffen, bis zu ihrem Tod mit zwölf Flaschen "Baijiu"-Schnaps pro Monat beliefert werden. Sollten sie in den nächsten fünf Jahren sterben, würde das Lieferrecht an ein Familienmitglied übertragen.

"Das Internet wird sich verändern": Alibaba setzt auf Innovation

Alibaba-CEO Daniel Zhang sieht das Internet im Umbruch - und die Veränderung als Chance, der man mit Innovation begegnen müsse: "Während Alibabas Singles Day in sein zweites Jahrzehnt startet, gibt es noch immer Raum für Wachstum. Im letzten Jahrzehnt haben wir viele Veränderungen erlebt und großartige Erfahrungen gesammelt. Doch wenn man das große Ganze betrachtet, ist das nur der Anfang. In den kommenden fünf bis zehn Jahren wird sich das Internet mit Sicherheit verändern, so dass wir neue innovative Wege gehen müssen, um für unsere Kunden da zu sein."

Singles Day oder Black Friday?