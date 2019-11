Singles Day 2019: Heute bares Geld sparen - die besten Angebote und Rabattcodes

Der Singles Day erobert Deutschland, und die meisten Händler sind mit richtig guten Angeboten dabei: Der Singles Day am heutigen 11. November ist der wichtigste Tag des Jahres für Chinas Online-Händler und wird auch hierzulande immer populärer. Allein Alibaba, der größte Internethändler Chinas, verkaufte am Singles Day 2018 Waren im Wert von 30,8 Milliarden Euro. Innerhalb der ersten Stunde konnten Umsätze von 8,5 Milliarden Euro erzielt werden.

Der Vergleich zum Thanksgiving-Wochenende in den USA inklusive Black Friday und Cyber Monday ist geradezu schockierend: Im Rahmen des ganzen tagelangen Schnäppchen-Brimboriums wird gerade einmal ein Viertel des Umsatzes erzielt, den der Singles Day an einem einzigen Tag schafft.

Singles Day 2019 in Deutschland: Diese Händler locken mit Schnäppchen

Der gigantische Erfolg lockt Nachahmer, und so ist es nicht verwunderlich, dass der Singles Day dabei ist, sich auch in Deutschland zu etablieren. Etliche Händler machen am 11.11. mit und locken mit hohen Rabatten, zum Beispiel der Lidl Online-Shop*, Media Markt* und viele weitere.

Die besten Angebote zum Singles Day im Überblick

Media Markt lockt beispielsweise mit dem Singles-Day-Motto "Feier dich selbst" und verspricht "11 Knaller und viele weitere Angebote im Online-Shop"*. Eines der Highlights: Das Huawei P30 Smartphone mit 128 GByte Speicher für nur 444 Euro* statt regulär 599 Euro. Für Zocker interessant: Die PlayStation 4 im Paket mit FIFA 20* geht zum Singles Day bei Media Markt für insgesamt 239 Euro über die Theke.

Und noch ein Tipp: Wer bei Media Markt heute mit paydirekt bezahlt, bekommt 11,11 Euro geschenkt*!

"Am 11.11. lassen wir Sie garantiert nicht allein", verspricht Saturn, und bringt ebenfalls starke Angebote* an den Start. Beispielsweise gibt es 19 Prozent Mehrwertsteuer geschenkt auf alle Galaxy-Produkte und Zubehör*.

Amazon kocht lieber sein eigenes Süppchen*. Den Singles Day feiert man hier nicht, schließlich würde man sich damit selbst das Wasser für den Black Friday abgraben, so die Vermutung. So ganz ohne Schnäppchen will man die Kunden aber offenbar doch nicht stehen lassen, deshalb bietet Amazon zahlreiche "Überraschungsangebote", und die sind zum Teil überraschend gut: zum Beispiel schottischer Single Malt Whisky bis zu 44 Prozent reduziert*. Oder die fast schon legendäre Jamie Oliver Bratpfanne (28 cm) für nur 31,99 Euro statt 47,99 Euro*.

Auch Lidl feiert den Singles Day* und verspricht einen "Tag voller Rabatte und attraktiver Preise - egal ob Single oder nicht".

Und Douglas meint: "Wir finden: Jede Frau ist einzigartig und vollständig - mit und ohne bessere Hälfte. Der Singles Day am 11. November ist für uns alle da." Zur Feier des Tages gibt es bei Douglas 20 Prozent auf alles!*.

Und bei SportScheck gibt es am Singles Day 20 Prozent auf alle nicht reduzierten Schuhe und Textilien*.

Der Anti-Valentinstag: Singles Day am 11.11.

Kurz vor der Cyber Monday Week mit dem berühmten Black Friday und dem Cyber Monday kommen Schnäppchenjäger damit in den Genuss hoher Rabatte im Online-Handel. Vom Namen sollte man sich nicht abschrecken lassen: Zwar war der Singles Day in China ursprünglich tatsächlich der Tag der Alleinstehenden, eine Art Anti-Valentinstag, aber shoppen und Schnäppchen jagen darf natürlich jeder, nicht nur Singles. Übrigens ist es kein Zufall, dass der Singles Day alljährlich am 11. November stattfindet: Der 11.11. ist das einzige Datum, das nur aus Einsen besteht.

Singles Day 2019: Diese Händler machen in Deutschland mit

Auch in Deutschland springen Händler auf den erfolgreichen Singles-Day-Zug auf und nutzen den 11. November für Rabattaktionen. Media Markt* ist bereits zum vierten Mal beim Singles Day dabei und verspricht "ein einzigartiges Preisvergnügen nicht nur für Singles", Saturn* ist ebenfalls wieder am Start , und auch Notebooksbilliger* und etliche weitere Online-Händler schleudern, wie bereits in den Jahren zuvor, zum Singles Day rabattierte Angebote unters Volk. Für Aufmerksamkeit sorgte an den vergangenen Singles Days auch der Audio-Hersteller Teufel mit seinen Angeboten*, und natürlich ist Teufel auch 2019 wieder dabei und bietet Lautsprecher, Kopfhörer & Co. zu teils stark rabattierten Preisen an.

Am Singles Day am 11. November 2019 präsentieren wir Ihnen an dieser Stelle lohnende Schnäppchen der größten Online-Händler in Deutschland, die von unserer Redaktion für Sie geprüft und ausgewählt werden. So behalten Sie die Übersicht im Schnäppchen-Chaos.