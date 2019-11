Singles Day 2019 bei Media Markt: Drei Highlight-Angebote

Media Markt zelebriert den Singles Day wie kaum ein anderer Händler in Deutschland. Wer auf der Suche nach einem starken Technik-Schnäppchen ist, sollte heute auf jeden Fall beim roten Riesen vorbeischauen. Wir haben aus der Vielzahl der Angebote drei richtig gute Schnäppchen für Sie herausgesucht.

Singles Day Schnäppchen 1: Huawei P30 Smartphone mit 128 GByte Speicher

Media Markt haut das Huawei P30* zur Feier des Tages supergünstig raus: Nur 444 Euro statt regulär 599 Euro kostet das Smartphone-Highlight zum Singles Day. Dass das P30 derzeit nirgendwo günstiger zu haben ist und auch im zeitlichen Verlauf noch nie günstiger war, zeigt beispielsweise ein kurzer Check über die Preissuchmaschine idealo.de.

Direkt zum Angebot: Huawei P30 für nur 444 Euro

Singles Day Schnäppchen 2: 11,11 Euro geschenkt bei Bezahlung über paydirekt

Am heutigen 11.11. schenkt Media Markt Ihnen 11,11 Euro - sofern Sie mit paydirekt bezahlen. Es geht ganz einfach:

Artikel im Gesamtwert von mindestens 50 Euro in den Warenkorb legen.

Im Checkout "paydirekt" als Zahlart auswählen und bestätigen.

11,11 Euro werden automatisch abgezogen.

Direkt zum Angebot: 11,11 Euro Direktabzug per paydirekt

Singles Day Schnäppchen 3: 19 % Rabatt auf Galaxy

Es ist Galaxy Week bei Media Markt (bei Saturn übrigens auch). "Samsung schenkt Ihnen 19 % Mehrwertsteuer!", schreibt Media Markt. Der Rabatt gilt auf alle Galaxy Smartphones, Tablets, Wearables und Zubehör.

Direkt zum Angebot: 19 % Mehrwertsteuer geschenkt auf Galaxy-Produkte

Auch spannend: Heute ist Singles Day: Es handelt sich um einen der wichtigsten Online-Schnäppchentage, vergleichbar mit dem amerikanischen Black Friday. Auch deutsche Händler bieten hohe Rabatte, zum Beispiel Media Markt, Saturn, Douglas, Teufel und Amazon. Hier sind die besten Schnäppchen.





*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.