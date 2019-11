Singles Day 2019 bei Lidl: Heute Online-Schnäppchen sichern

Am Singles Day 2019 purzeln bei den Online-Händlern die Preise. Auch bei Lidl gibt es tolle Angebote - natürlich auch für Nicht-Singles. Wir haben einige Produkte herausgesucht, bei denen sich ein Kauf wirklich lohnt.

Technik-Schnäppchen bei Lidl: Fernseher und Drucker stark reduziert

Wer nicht bereits einen zuverlässigen Drucker besitzt, sollte hier hellhörig werden: Mit dem Multifunktionsdrucker von "Epson" lässt sich ganz unproblematisch drucken, scannen oder kopieren - und das zum halben Preis. Anstatt 89.99 Euro gibt es ihn nun für 44,99 Euro.

EPSON Expression Home XP-352 3in1 Multifunktionsdrucker Auch Fernsehliebhaber kommen auf ihre Kosten: Der 43 Zoll Fernseher von "Toshiba" sorgt mit seiner 4K Ultra-HD Auflösung für ein tolles Erlebnis im Wohnzimmer. Der Smart TV begeistert außerdem mit einem niedrigen Energieverbrauch und natürlich mit seinem unglaublichen Preis: Für 249 Euro bekommt man ihn heute 58 Prozent billiger.

TOSHIBA 43U5663DG UHD 4K Fernseher, 43 Zoll, Smart TV

Rotwein und Weißwein bei Lidl im Angebot - nur online

Für alle Weinliebhaber: Ob rot oder weiß spielt hier keine Rolle - denn es ist für jeden was dabei. Wer gerne Wein trinkt, trifft mit den sechs mal 0,75 Liter Sets keine schlechte Wahl. Nun liegt es an Ihnen - rot oder weiß?

Rotwein, 6 x 0,75 Liter-Flasche Weinpaket Mesquiriz Reserva Weißwein, 6 x 0,75 Liter-Flasche Weinpaket Gaudiale Grechetto Umbria IGP

Lidl-Schnäppchen am Singles Day - Freizeit-Artikel

Wenn schon nicht Wellenreiten, dann wenigstens Streetsurfing - mit dem Longboard durch die Straßen fahren macht sehr viel Spaß und vor allem den Kopf frei. Für diejenigen, die gerne etwas besonderes schenken - Dieser Artikel kommt auch gut als Weihnachtsgeschenk an. Und ist dazu auch noch 70 Prozent billiger. Kostenpunkt: 34,99 Euro.

Streetsurfing Longboard Kicktail *Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einendieserLinks klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.