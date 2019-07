Shopping-Tipp für Schnäppchenjäger: Designer Outlet Wertheim Village

Das Wertheim Village ist neben dem Ingolstadt Village eines der beiden Outlet-Center der "The Bicester Village Shopping Collection" in Deutschland. Mit einer Gesamtfläche von 22.000 Quadratmetern und mehr als 110 Läden ist das riesige Einkaufsstädtchen das umsatzstärkste Outlet-Center in Deutschland. Mit weit über 100 verschiedenen Marken wie beispielsweise Ralph Lauren, G-Star, Karl Lagerfeld, Tom Tailor, Birkenstock, Samsonite, Hunkemöller, Christ oder Geox ist für jede Alters- und Interessengruppe etwas dabei.

Komfortabel: Ein Shopping-Tag im Wertheim Village

Das Center ist hübsch designt: Es gibt malerische Gassen, in denen die Läden der Reihe nach wie in einem mittelalterlichen Dorf angeordnet sind. Auf dem großen Spielplatz kommen auch die Kleinen auf ihre Kosten.

Wer sich zwischendurch mal eine Pause gönnen möchte, für den gibt es eine große Auswahl an Stärkungsmöglichkeiten: Eine Pizza bei La Piazza, ein italienisches Eis bei Amorino, einen saftigen Burger im "Prime"-Restaurant, ein Kaffee bei Coffee Fellows oder eine Feinschmecker-Schokolade bei Lindt. Dazwischen gibt es immer wieder Möglichkeiten, auf einer Bank oder in einem Café eine Pause einzulegen. Im gesamten Center gibt es außerdem kostenloses WLAN, und mit über 1.800 kostenfreien Parkplätzen brauchen Sie sich auch keine Gedanken darüber zu machen, wo Sie Ihr Auto parken.

Anfahrt und Öffnungszeiten

Das Wertheim Village liegt sehr zentral, direkt an der Autobahn A3 und nur 25 Minuten von Würzburg und 60 Minuten von Nürnberg entfernt.

Die genaue Adresse lautet:

Wertheim Village

Almosenberg

97877 Wertheim

Öffnungszeiten:

Das Wertheim Village hat von Montag bis Freitag von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Bei Rückfragen erreichen Sie das Outlet unter der Telefonnummer 09342/91 99 100. Alternativ schreiben Sie eine E-Mail an WERReception@valueretail.com.

Übrigens: In Franken gibt es zahlreiche Outlet-Stores, in denen Sie bares Geld sparen können. Eine Auswahl finden Sie in unseren Artikeln, beispielsweise Outlets in Oberfranken, 7 Top-Outlets in Unterfranken, Outlets in Mittelfranken und Top-Outlets in Bamberg.