Shoppen während Mariä Himmelfahrt

In 1700 von insgesamt 2056 Gemeinden ist in Bayern ein gesetzlicher Feiertag. Das richtet sich danach, ob die Gemeinde überwiegend katholisch oder evangelisch ist. Zum Beispiel ist in Bamberg an dem Tag Feiertag, doch in Coburg oder Erlangen nicht. Der gesamte Einzelhandel, die Dienstleister und die Gastronomie haben geöffnet und bereiten sich wieder auf zahlreiche Besucher und Besucherinnen des Umlandes vor.

Coburg ist allein schon wegen der Veste und der Innenstadt einen Besuch wert und überzeugt mit seinen einmaligen und individuellen Geschäften zum Einkaufen.

Kitzingen

Einfach mal entspannt einkaufen gehen, sich in einer mediterran anmutenden Stadt treiben lassen, die Sonne und den Main genießen - das kann man alles am 15. August in Kitzingen.

Die beschauliche Innenstadt bietet viele Möglichkeiten und Geschäfte zum Entdecken und für Inspiration. Der Einkaufstag startet am besten mit einem Spaziergang durch die Fußgängerzone. Egal, ob Mode, Schmuck, Schuhe, Deko oder Geschenke - in dieser Stadt findet man alles, was das Herz erfreut. Das Besondere an dieser Stadt sind die vielen Einzelhandelsgeschäfte in der Innenstadt. Sie geben der Stadt einen individuellen Charakter, und die Kunden können sich über eine persönliche und individuelle Beratung freuen. Nach der Entdeckungstour durch die Kitzinger Einkaufsläden kann man sich entweder in einem der vielen atmosphärischen Cafés oder Restaurants entspannen oder einen Spaziergang über die alte Mainbrücke machen und einen herrlichen Ausblick genießen. Dazu ein Glas Wein rundet den Tag perfekt ab.

Erlangen

Auch in Erlangen haben die Geschäfte offen. Mariä Himmelfahrt ist für den Erlanger Einzelhandel zur Sommerferienzeit ein traditionsreicher Einkaufstag, der jährlich Besucher aus dem gesamten Umland zur Einkaufstour in die Hugenottenstadt lockt. Über 450 Einzelhandelsfachgeschäfte locken an diesem Tag in die Erlanger Innenstadt. Die Einkaufsmeile von über 1,5 Kilometern mit ihren 450 Ladengeschäften und Dienstleitungszentren lädt zum Flanieren und Bummeln ein. Während der Feriensaison ist dieser katholische Feiertag, der 2019 für den Erlanger Einzelhandel deutlich günstig auf einen Donnerstag fällt, eine gute Gelegenheit, um sich das ein oder andere Liebhaberstück der Sommerkollektionen zu erstehen. Auch die Erlanger Gastronomieszene weiß diesen Tag zu schätzen. Die zahlreichen Cafés, Bistros und Restaurants der Erlanger Innenstadt bestuhlen an Mariä Himmelfahrt ihre Terrassen und sorgen für die passende Stärkung zur Shoppingtour. Zudem lohnt sich an diesem Tag ein Besuch einer der renommierten Erlanger Museen, wie dem Kunstmuseum, dem Stadtmuseum, dem Kunstpalais und der Neuen Galerie des Kunstvereins.