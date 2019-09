Sensation bei Haribo: Goldbären kann man jetzt nach Farbe sortiert kaufen - aber nur für kurze Zeit

Endlich nur die Lieblingssorte naschen: Ob Erdbeere, Himbeere, Apfel, Orange, Zitrone oder Ananas - bisher gab es die sechs Sorten der Haribo Goldbären nur gemeinsam in einer großen oder mehreren kleinen Tüten abgepackt zu kaufen.

Ab September aber bietet das Bonner Unternehmen die Bärchen auch einzeln nach Farben sortiert in kleinen 75-Gramm-Beuteln an - allerdings in limitierter Auflage. Da heißt es schnell sein, denn ein genaues Enddatum des Verkaufs der Einzelbeutel wird von Haribo nicht genannt.

Lang ersehnt und nun endlich da: Die Goldbären in einzelnen Geschmacksrichtungen

"Ein ganzer Beutel voll mit der eigenen Lieblings-Goldbärensorte ist ein Wunsch, den viele Fans an das Unternehmen herangetragen haben. Nun wird er erfüllt", heißt es in einer Mitteilung des Goldbären-Erfinders. Zunächst gibt es daher die berühmte Süßigkeit für kurze Zeit einzeln in den Farben Rot und Dunkelrot, Grün, Gelb, Orange und Weiß in kleinen Beuteln zu kaufen. Alleine 100 Millionen Goldbären wurden bisher laut Haribo am Tag weltweit produziert, diese Neuerung dürfte die Produktionszahlen nun nochmals in die Höhe treiben.

Haribo Neuerscheinungen: Vier bunte Sorten - auch vegetarische Gummibärchen

Auch in der ständigen Produktpalette des größten Süßwarenherstellers Europas und des Weltmarktführers im Fruchtgummi- und Lakritz-Segment gibt es einige Neuheiten: Gleich vier neue Naschprodukte kommen ab September auf den Markt, davon auch eine vegetarische Variante saurer Streifen.

Mit einem neuen Design und außergewöhnlichen Geschmackserlebnissen wie zum Beispiel mit zitronig gefüllten Fruchtgummistäbchen sowie Kaudragees möchte sich das Unternehmen nach eigener Aussage stärker vom bisherigen Sortiment abgrenzen und vor allem junge Erwachsene ansprechen.

