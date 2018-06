Second Hand Stöbern und Schätze entdecken: Sozialkaufhäuser in Franken

Sozialkaufhäuser in Bamberg



Sozialkaufhäuser sind eine gute Möglichkeit, günstig an Gebrauchsgüter, Haushaltswaren und Textilien zu kommen. Es handelt sich dabei um Kaufhäuser, in welchen gebrauchte oder gespendete Waren angeboten werden. Häufig werden die Sozialkaufhäuser von der kommunalen Sozialhilfe oder den großen Wohlfahrtsorganisationen getragen. Auch in Franken gibt es einige Sozialkaufhäuser, in welchen Kunden Schnäppchen machen können.Der Name des Kaufhauses steht für die Abfallvermeidung und Wiederverwertung von gut erhaltenen und aufbereiteten Gebrauchtwaren. In den Kleidungsabteilungen des Kaufhauses gibt es Markenkleidung zu Niedrigpreisen. Daneben findet man auch moderne und ältere Bücher sowie allerlei Möbel, Geschirr und Dekorationen.Pödeldorfer Str. 73, 96052 BambergMontag bis Freitag von 09.00 bis 18.00 Uhr und Samstag von 10.00 bis 15.00 UhrIm Kolping-Schnäppchenmarkt gibt es Haushaltstextilien, Flohmarktartikel, Möbel, Spielwaren, Möbel und Kleidung . Mit einem Einkauf beim Schnäppchenmarkt wird direkt ein karitatives Projekt der Region unterstützt.Siechenstraße 69, 96052 BambergMontag bis Freitag von 11.00 bis 18.00 Uhr, Samstag von 10.00 bis 16.00 UhrGebrauchte Möbel bietet das Rote Kreuz in Nürnberg seit Jahren in seinem Möbellager an. Ob ein komplettes Schlafzimmer, nur eine kleine Telefonbank oder Haushaltsartikel - alles steht aufgebaut zum Besichtigen bereit. Bestückt wird das Möbellager aus Spenden der Nürnberger Bevölkerung.Sulzbacher Straße 42, 90489 NürnbergMontag bis Freitag von 09.00 bis 17.00 Uhr und am Flohmarktsamstag von 08.00 bis 13.15 UhrAuch in Fürth findet man Gutes und Günstiges aus zweiter Hand. Auf 950 Quadratmeter Verkaufsfläche bietet das Kaufhaus eine große Auswahl unterschiedlichster Waren: von modischer Kleidung über gebrauchtes Mobiliar bis zu funktionstüchtigen Elektrogeräten, Werkzeugen oder anderen Gebrauchtartikeln.Leyher Straße 60, 90763 FürthMontag bis Freitag von 10.00 bis 19.00 Uhr und Samstag von 09.00 bis 15.00 UhrIm Sozialkaufhaus Erlangen gibt es allerlei Nützliches für Küche und Büro, zum Beispiel Küchengeräte, Tische, Stühle, Waschmaschinen, Kühlschränke und Elektroherde.Alfred-Wegener-Straße 11, 91052 ErlangenMontag bis Mittwoch von 08.30 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.30 Uhr, Donnerstag von 13.00 bis 17.30 Uhr und Freitag von 08.30 bis 13.00 UhrDas Brauchbar Sozialkaufhaus in Würzburg bietet unterschiedlichste Waren an: Es gibt Bücher, Schallplatten, Möbel, Antiquitäten, Haushaltswaren, Textilien und vieles mehr.Grombühlstraße 52, 97080 WürzburgMontag bis Freitag von 10.00 bis 18.00 Uhr und Samstag von 10.00 bis 15.00 UhrDie Kaufhäuser des Bayerischen Roten Kreuzes Ansbach sind eine Fundgrube für Schnäppchenjäger und Individualisten in Sachen Mode. Angeboten werden Damen- und Herrenmode, Schuhe, Mützen, Kappen und Hüte, Schmuck, Spielzeug, Deko-Artikel und mehr.Martin-Luther-Platz 44, 91522 AnsbachMontag bis Freitag von 10.00 bis 17.00 Uhr und Samstag von 10.00 bis 14.00 UhrJosef-Greiner- Str. 2, 91550 DinkelsbühlMontag bis Freitag von 10.00 bis 18.00 Uhr und Samstag von 10.00 bis 14.00 UhrSpitalstraße 8, 91555 FeuchtwangenMontag bis Freitag von 10.00 bis 17.00 Uhr und Samstag von 10.00 bis 13.00 UhrIn Rothenburg lässt sich ein breites Sortiment des alltäglichen Bedarfs finden. Alle Waren sind aus zweiter Hand und werden zu fairen Preisen angeboten. Dazu zählen beispielsweise Haushaltswaren, Kleidung, Bettwäsche, Spielzeug, Deko-Artikel und mehr.Industriestraße 7, 91541 Rothenburg ob der TauberMontag bis Freitag von 09.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr und Samstag von 09.00 bis 14.00 UhrIn diesem Gebrauchtwarenhaus gibt es Gebrauchsmöbel zum erschwinglichen Preis. Daneben werden Elektrogeräte, Haushaltswaren, Bücher und allerlei Kleinteile angeboten.Ketschendorferstraße 86Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 UhrIm Kaufhaus Regenbogen gibt es Kleidung, Haushaltswaren, Babyausstattung, Spielsachen und Bücher zum Schnäppchenpreis.Ottostraße 1, 95448 BayreuthMontag bis Freitag von 09.00 bis 18.00 Uhr und Samstag von 09.00 bis 12.00 UhrMehr Informationen zum Kaufhaus Regenbogen in BayreuthHaben wir einen Laden vergessen, dann schreiben Sie uns: leserreporter@infranken.de