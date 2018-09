Schulanfang: Diese Dinge dürfen im Schulranzen nicht fehlen

Ein neues Schuljahr beginnt in Bayern am 11. September 2018. Das bedeutet, dass auf die Eltern einige Kosten zukommen, wenn sie ihr Kind optimal ausgestattet wissen wollen. Damit hierbei nichts vergessen wird, sind hier die zehn wichtigsten Sachen, die jedes Kind in der Schule braucht.

Schulranzen

Um all das Zubehör, welches im Schulalltag gebraucht wird, immer dabei zu haben und gut verstauen zu können, ist zunächst eines wichtig: der richtige Schulranzen. Während für die Kinder bei der Auswahl des Schulranzen vermutlich vor allem das Aussehen eine große Rolle spielt, ist es den meisten Eltern eher wichtig, dass dieser praktisch ist und vor allem keine Rückenschmerzen verursacht.

Füller

Je nach Schule wird oft unterschiedliches Zubehör verlangt, aber bei einem sind die Lehrer sich wohl einig: Die Kinder brauchen einen Füller. Für welchen sie sich hierbei entscheiden, bleibt ihnen selbst überlassen. Jedoch sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass das Kind mehrere Tintenpatronen zur Reserve dabei hat.

Bleistifte

Neben dem Füller sind auch Bleistifte ein wichtiges Schreibutensiel. Einige Schulen erwarten, dass die Kinder Bleistifte mit verschiedenen Härtegraden dabei haben. Daher empfiehlt es sich, direkt ein Bleistift-Set anzuschaffen, in welchem die gängigsten Bleistifte enthalten sind. Bei der Nutzung von Bleistiften kommen oft Radiergummi und Anspitzer zum Einsatz. Daher sollten auch diese angeschafft werden.

Federmappe

Die Kinder brauchen eine Menge Schreibutensilien. Damit sie diese immer griffbereit haben, empfiehlt sich der Kauf einer Federmappe. Diese sollte zum einen groß genug sein, um alles zu verstauen, zum anderen sollte darauf geachtet werden, dass die Stifte und anderes Zubehör gut sortiert und übersichtlich untergebracht werden können.

Buntstifte und Malkasten

Vor allem für den Kunstunterricht wird noch weiteres Zubehör benötigt. Hierzu zählen sowohl Buntstifte jeglicher Farbabstufungen als auch ein Malkasten. Für die Nutzung des Malkastens werden wiederum weitere Dinge, wie ein Pinsel-Set oder ein Zeichenblock, benötigt.

Kleber, Schere und Co.

Vermutlich etwas weniger bedeutend, aber dennoch entscheidend sind Utensilien wie Kleber, Schere, Lineal oder Textmarker. Diese kommen weitaus öfter zum Einsatz als man denkt und gehören daher ebenso zur Grundausstattung wie Füller und Co.

Hausaufgabenheft

Kein Muss, aber dennoch vorteilhaft, ist ein Hausaufgabenheft. Dieses hilft den Kindern organisiert zu bleiben und den Eltern den Überblick zu behalten.

Mappen

Wer lose Zettelwirtschaft vermeiden will, der kommt nicht um Mappen herum. Um hierbei auch bei all den verschiedenen Fächern den Überblick zu behalten, sollte man für jedes Fach eine andere Mappenfarbe wählen.

Brotdose und Trinkflasche

Neben den ganzen Schreibwaren, die benötigt werden, sollte auch an die Verpflegung des Kindes gedacht werden. Hierzu sollten die Kinder mit Brotdose und Trinkflasche ausgestattet werden.

Turnbeutel

Für die Sportkleidung ist im Schulranzen oftmals kein Platz mehr. Deswegen sollte zusätzlich ein Turnbeutel angeschafft werden.

