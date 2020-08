Schnäppchenjäger aufgepasst

Das Jahr 2020 ist ein Jahr, das wir so schnell nicht vergessen werden. Das Corona-Virus hat uns mehrere Monate lahmgelegt. Feiern sind ausgefallen, der Urlaub ist für viele ins Wasser gefallen, die Kultur-Szene hat starke Verluste gemacht. Doch auch unser Einzelhandel hat stark gelitten und musste Verluste von mehreren Monaten verkraften. Shoppen lohnt sich jetzt in dieser Zeit besonders: Die Kunden können sich auf satte Rabatte in den lokalen Geschäften freuen.

Rabatte bekommen die Kunden auf der einen Seite durch den alljährlichen Sommerschlussverkauf - besonders auf Sommerartikel wie Bademode und Sommerbekleidung - aber auch durch Corona. Denn die Lager müssen bis Herbst leer sein und aufgrund von Corona sind diese umso voller. Also locken Vergünstigungen bis zu 80 Prozent in manchen Geschäften. Corona ist gerade auf die Zeit gefallen, wo in den Geschäften die Sommermode hätte verkauft werden sollen.

Lokale Geschäfte unterstützen

Besonders jetzt ist es wichtig, die lokalen Geschäfte zu unterstützen. Wenn man weniger online einkauft und mehr bei seinen lokalen Einzelhändlern einkauft oder in den Restaurants essen geht, stärkt man dadurch seine Kommune nachhaltig. Der BTE hatte bereits im Mai empfohlen, die Sommersaison grundsätzlich zu verlängern, um so zumindest einen Teil des während der Ladenschließungen im März und April verlorenen Geschäfts aufzuholen. Entgegen der langjährigen Tradition werde der Handelsverband Textil (BTE) der Branche kein offizielles Datum für den Höhepunkt der sommerlichen Rabattschlacht vorschlagen, laut BTE-Sprecher Axel Augustin. "Das liegt daran, dass in der Krise jedes Unternehmen einen individuellen Weg finden muss. Natürlich gibt es auch jetzt schon Rabatte in vielen Geschäften. Aber gerade an kleineren Standorten sind Händler auch darum bemüht, die Saison noch ein wenig zu verlängern."

Die vollen Lager sind auch der Grund, wieso man in diesem Jahr nicht nur bei Kleidung Schnäppchen machen kann. Besonders Grills, Strandutensilien oder Sommeraccessoires sind in diesem Jahr besonders günstig.