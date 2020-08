Schnäppchenjäger aufgepasst

Das Jahr 2020 ist ein Jahr, das wir so schnell nicht vergessen werden. Das Corona-Virus hat uns mehrere Monate lahmgelegt. Feiern sind ausgefallen, der Urlaub ist für viele ins Wasser gefallen, die Kultur-Szene hat starke Verluste gemacht. Doch auch unser Einzelhandel hat stark gelitten und musste Verluste von mehreren Monaten verkraften.

Schnäppchen und Rabatte jetzt nutzen

Shoppen lohnt sich jetzt in dieser Zeit besonders: Die Kunden können sich auf satte Rabatte in den lokalen Geschäften freuen. Rabatte bekommen die Kunden auf der einen Seite durch den alljährlichen Sommerschlussverkauf - besonders auf Sommerartikel wie Bademode und Sommerbekleidung - aber auch durch Corona. Denn die Lager müssen bis Herbst leer sein und aufgrund von Corona sind diese umso voller. Also locken Vergünstigungen bis zu 80 Prozent in manchen Geschäften.

Corona ist gerade auf die Zeit gefallen, wo in den Geschäften die Sommermode hätte verkauft werden sollen.

Man kann nicht nur bei Mode sparen - gerade jetzt sind die Modeartikel wie Schuhe, Kleidung, Brillen, stark heruntergesetzt - sondern auch bei anderen Sommerartikeln: alles zum Grillen, Strandartikel etc.

Die lokalen Geschäfte unterstützen

Besonders jetzt ist es wichtig, die lokalen Geschäfte zu unterstützen. Eine Kampagne der Stadt Bamberg hat vor Kurzem darauf aufmerksam gemacht, dass man weniger online, sondern mehr in der Region einkaufen soll.

